«Допинг попал в организм через мясо»: как USADA оправдало американского легкоатлета

В США закрыли допинговое дело в отношении трёхкратного призёра Олимпийских игр легкоатлета Уилла Клэя. В организме спортсмена было обнаружено запрещённое вещество кленбутерол, но в USADA постановили, что прыгун употребил его вместе с едой. Это далеко не первый аналогичный случай в США. Ранее американцам удавалось добиться смягчения или отмены наказания благодаря ещё более нестандартным оправданиям. Как оказалось, допинг может попасть в организм через поцелуй или вместе с водой из-под крана.

«Препарат не мог попасть в организм иным способом»

Когда запрещённое вещество было обнаружено в организме Клэя, это стало громкой новостью для всего мирового спорта, ведь Уилл добивался серьёзных результатов как на Олимпийских играх, так и на чемпионатах мира.

В частности, на ОИ-2012 в Лондоне Клэй завоевал две медали — серебро в тройном прыжке и бронзу в прыжках в длину. А спустя четыре года в Рио-де-Жанейро легкоатлет защитил своё серебро в тройном.

На первенствах планеты американец взял серебро и две бронзы. Все награды также покорились ему в любимой дисциплине — тройном прыжке.

Однако после обнаружения в организме Уилла кленбутерола над его карьерой нависла серьёзная угроза, ведь вещество считается тяжелейшим допингом. В спорте оно было запрещено ещё в 1992-м. Ранее атлеты употребляли его как жиросжигающий препарат.

Но по итогам расследования Американское антидопинговое агентство (USADA) постановило, что Клэй употребил препарат вместе с мясом.

Как считают в организации, спортсмен во внесоревновательный период, когда у него и была взята проба, находился в Мексике, где кленбутерол используется в животноводстве для увеличения массы скота. Там Уилл съел мясо, по убеждению USADA, содержащее это вещество, и таким образом невольно нарушил антидопинговые правила.

В USADA подчеркнули, что тщательно изучили все допинг-пробы спортсмена, его диету и даже отследили, чем занимался Клэй в указанный период. И в результате спортсмен был признан невиновным.

«USADA пришло к выводу, что кленбутерол практически не мог попасть в организм Клэя иным способом, кроме как вместе с загрязнённым мясом, которое широко распространено в Мексике», — приводит текст заявления USADA Reuters.

Как уже говорилось, кленбутерол действительно до сих пор добавляют в пищу животным в Мексике, а также в Китае. В частности, в Поднебесной это приобрело настолько серьёзные масштабы, что в преддверии Олимпийских игр — 2012 в Лондоне китайские спортсмены были вынуждены перейти на вегетарианскую диету.

В профессиональном спорте употребление препарата практически лишено смысла, поскольку кленбутерол сохраняется в организме в течение долгого времени и легко обнаруживается на допинг-контроле. В настоящий момент его используют лишь бодибилдеры-любители, которые не подпадают под тестирование.

Допинг через поцелуй…

Впрочем, Клэй — далеко не первый американский спортсмен, в отношении которого неожиданно разваливалось дело об употреблении допинга. Так, в 2017-м попался другой легкоатлет — олимпийский чемпион 2016 года в эстафете 4 по 400 метров Гил Робертс.

Допинг-проба темнокожего бегуна дала положительный результат на запрещённый препарат пробенецид. В спорте он используется в качестве диуретика и способствует повышению физической выносливости, а также помогает резко сбрасывать вес и выводить из организма другой допинг, например стероиды.

Но Робертс не растерялся и объяснил, что пробенецид попал в его организм во время поцелуя с подругой, которая якобы принимала препарат. Видимо, девушка страдала от подагры, поскольку именно при этом заболевании его чаще всего выписывают врачи. Подруга объяснила, что пила пробенецид во время путешествия в Индию и пыталась с его помощью избавиться от синусита.

«Они целовались... Около 01:00 или 01:30 она вышла на кухню, чтобы выпить лекарство. Она не сказала Робертсу, что делает, и он не видел, как она принимала препарат. Она открыла капсулу, вылила содержимое в рот, затем прополоскала рот водой. Вскоре она начала целовать Робертса. Робертс не смог посчитать количество раз, которое они целовались между этим моментом и приездом допинг-офицера в четыре утра», — говорится в официальном отчёте.

В итоге Робертс был полностью оправдан и избежал суровой четырёхлетней дисквалификации.

В похожую историю в преддверии Олимпийских игр — 2016 угодил канадский прыгун с шестом Шонеси Барбер. В организме чемпиона мира был обнаружен кокаин. Спортсмен также заявил, что наркотик попал к нему в рот через поцелуй с девушкой, и был полностью оправдан.

«Я ни на одно мгновение не мог допустить даже отдалённой мысли, что в мой организм может попасть кокаин», — заверял Барбер.

Позднее Шонеси совершил каминг-аут и признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

И в воде из-под крана

Американская пловчиха Мэдисон Кокс добилась сокращения срока дисквалификации за употребление допинга с помощью ещё более интересной версии. Она заявила, что запрещённый препарат попал в её организм с водой из-под крана.

Изначально спортсменку собирались дисквалифицировать на четыре года, но после того, как она заявила, что «впервые слышит» об улучшающем работу сердца триметазидине, срок дисквалификации был сокращён.

А история с водой помогла Кокс добиться ещё большего смягчения наказания.

«Эксперт, который занимался рассмотрением моего дела, предполагает, что я неосознанно могла принять допинг в ночь перед тестированием. Но для суда необходимо провести более глубокие расследования, чтобы это доказать. Наличие фармацевтических веществ в питьевой воде в США хорошо изучено и задокументировано», — говорится в заявлении Кокс, приведённом SwimSwam.

Этот факт, а также дополнительные экспертизы позволили судьям прийти к выводу, что триметазидин действительно мог попасть в организм спортсменки непреднамеренно. В результате срок дисквалификации был значительно сокращён — с двух лет до шести месяцев, которые Кокс уже отбыла, сражаясь за своё право выступать на официальных соревнованиях.

«Последние полгода стали для меня мучительным опытом, которого я бы не пожелала ни одному честному и чистому спортсмену. Я знаю, что абсолютно любые добавки могут попасть под подозрение. Каждому атлету, принимающему препараты, необходимо не только проверить, не находятся ли они в списке USADA, но и убедиться в том, что сами по себе они не содержат ничего запрещённого», — цитирует пловчиху Inside The Games.