В США оправдали попавшегося на допинге легкоатлета Клэя

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Американское антидопинговое агентство (USADA) оправдало попавшегося на допинге легкоатлета Уилла Клэя.
В США оправдали попавшегося на допинге легкоатлета Клэя
  • ©Wang Lili/Xinhua
  • globallookpress.com

В анализах спортсмена, взятых 1 августа, было обнаружено запрещённое вещество — кленбутерол. Изучив все обстоятельства, USADA сделало вывод, что кленбутерол попал в организм Клэя вместе с мясом, которое он съел в Мексике. По мнению агентства, малая доза кленбутерола и отсутствие умысла употребления допинга являются достаточными доказательствами невиновности спортсмена, сообщается на сайте USADA.

Клэй является трёхкратным олимпийским призёром: в его активе два серебра в тройном прыжке в 2012 и 2016 годах, а также бронза в прыжках в длину на Играх в Лондоне.

Ранее чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе Билли Джо Сондерс сдал положительный допинг-тест.

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