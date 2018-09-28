Боксёр Сондерс сдал положительный допинг-тест перед боем с Андраде

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе Билли Джо Сондерс сдал положительный допинг-тест.

В анализах боксёра обнаружены следы оксилофрина, который относится к группе амфетаминов.

Британское антидопинговое агентство (UKADA) не увидело нарушений антидопинговых правил, сообщает BoxingScene. Сондерс будет допущен к защите титула с Деметриусом Андраде, который состоится 20 октября в Бостоне.

Ранее действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Дэвид Бенавидес сдал положительный допинг-тест.