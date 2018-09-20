Чемпион мира по боксу Бенавидес сдал положительный допинг-тест на кокаин

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Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Дэвид Бенавидес сдал положительный допинг-тест.
Чемпион мира по боксу Бенавидес сдал положительный допинг-тест на кокаин
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что в пробе, взятой у Бенавидеса во внесоревновательный период, был обнаружен метаболит кокаина. От вскрытия пробы B боксёр отказался.

Дисциплинарный комитет WBC инициировал разбирательство по факту нарушения спортсменом антидопинговых правил. Теперь Бенавидесу грозит дисквалификация.

На профессиональном ринге 21-летний американец провёл 20 поединках и одержал победу в каждом из них, завершив 17 боёв нокаутом. Последнюю на данный момент защиту титула чемпиона мира Бенавидес провёл в феврале 2018 года, победив представителя Румынии Роналда Гавриила.

Ранее сообщалось, что японский боец смешанного стиля Норифуми Ямамото скончался от рака на 42-м году жизни.

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