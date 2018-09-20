Чемпион мира по боксу Бенавидес сдал положительный допинг-тест на кокаин
- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Отмечается, что в пробе, взятой у Бенавидеса во внесоревновательный период, был обнаружен метаболит кокаина. От вскрытия пробы B боксёр отказался.
Дисциплинарный комитет WBC инициировал разбирательство по факту нарушения спортсменом антидопинговых правил. Теперь Бенавидесу грозит дисквалификация.
На профессиональном ринге 21-летний американец провёл 20 поединках и одержал победу в каждом из них, завершив 17 боёв нокаутом. Последнюю на данный момент защиту титула чемпиона мира Бенавидес провёл в феврале 2018 года, победив представителя Румынии Роналда Гавриила.
Ранее сообщалось, что японский боец смешанного стиля Норифуми Ямамото скончался от рака на 42-м году жизни.