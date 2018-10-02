«У армейцев есть шансы даже на победу»: Гришин о матче ЦСКА — «Реал» в Лиге чемпионов

Столичный ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов способен обыграть действующего обладателя трофея — «Реал». Об этом в интервью RT заявил бывший наставник молодёжки армейцев Александр Гришин, который в настоящий момент работает в штабе «СКА-Хабаровск». Специалист рассказал, в какой футбол сыграют подопечные Виктора Гончаренко, поделился мнением о переносе матчей команды в «Лужники» и вспомнил легендарные встречи ЦСКА с «Барселоной» в 1992 году.

«Эти парни обыгрывали «Тоттенхэм», «Монако» и «Байер»

— Есть ли у вас хоть малейшая надежда на то, что ЦСКА отнимет очки у «Реала»?

— А почему бы этому не произойти? Шанс есть всегда. Когда в 1992-м ЦСКА тоже с очень молодыми ребятами в составе попал на «Барселону» в Лиге чемпионов, в нас никто не верил. А мы прошли каталонцев по сумме двух матчей. Поэтому я верю в армейцев. Игра на игру не приходится. Кто будет сильнее в конкретный момент, тот и одержит победу.

— В чём шанс ЦСКА в матче с действующим обладателем Лиги чемпионов?

— Каждому футболисту нужно сыграть на сто и более процентов своих возможностей. Будем ждать от ребят запредельной самоотдачи, максимальной собранности и сбалансированных действий как в атаке, так и в обороне. Только предельная концентрация на протяжении всех 90 минут поможет ЦСКА отобрать очки у «Реала», иначе такую команду не остановить. Должна быть сделана ставка на коллективные действия.

— Молодость подопечных Виктора Гончаренко пойдёт команде в плюс или в минус?

— Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, ноги у ребят, конечно, могут затрястись. Но не думаю, что это произойдёт. Скорее наоборот, футболисты ЦСКА выйдут на поле заряженными и не испугаются маститого соперника. А чего бояться? Бояться никого не нужно.

Тем более эти парни играли в Юношеской лиге УЕФА, обыгрывали «Тоттенхэм», «Монако», «Байер». Фёдор Чалов два года назад и вовсе оформил покер в Монте-Карло. Считаю, у армейцев есть шансы даже на победу.

— «Реал» приехал на игру без Гаррета Бэйла, Серхио Рамоса, Марсело и Иско. Не кажется ли вам, что без этих футболистов «Реал» не так уж и страшен?

— Действительно, отсутствие четырёх лидеров не может не сказаться на игре «Реала». Но это уже не проблемы ЦСКА. Нашим ребятам нужно выложиться на сто процентов и показать, что они тоже умеют играть в футбол.

— Возможна ли недооценка ЦСКА со стороны «Реала»?

— Не думаю, что подобное возможно в профессиональном клубе. Да, испанский коллектив приехал в Москву без ряда лидеров, но в составе команды всё равно достаточно сильных футболистов, и уверен: гости выйдут на поле с максимальным настроем и готовностью.

«К переезду в «Лужники» можно относиться как угодно, но это деньги»

— В последних матчах ЦСКА играл в два центральных защитника. Не окажется ли этого недостаточно в матче с одной из сильнейших команд мира?

— Конечно, в первую очередь это решение главного тренера. Только Гончаренко предстоит определить стартовый состав. Но Хёрдур Магнуссон накануне матча уже тренировался в общей группе. Если он готов, думаю, ЦСКА вернётся к расстановке с тремя центральными защитниками и пятью игроками обороны в целом. В таком случае армейцы могут сыграть по схеме 5-3-2 или 5-2-3, как они и действуют в последнее время.

— То есть ЦСКА сыграет предельно аккуратно?

— «Реал» очень хорош на чужой половине поля, поэтому армейцам необходима подстраховка в обороне и создание численного преимущества у собственной штрафной. Рисковать никто не будет. ЦСКА сыграет в пять защитников и будет ждать своего шанса в контратаке: армейцы способны подловить соперника при быстром выходе из обороны.

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— Станислав Черчесов игнорирует Фёдора Чалова и даже утверждает, что тот не способен помочь сборной. Может ли это стать для молодого нападающего дополнительным стимулом? Забить «Реалу» — лучшее доказательство своей нужности.

— Не думаю. Любой футболист хочет одержать победу вне зависимости от того, пригласили его в сборную или нет. Данный момент ничего не меняет. В матче с мадридцами Фёдор будет просто пытаться помочь родной команде, а не доказать что-то Черчесову.

Но если Чалов продолжит хорошо играть и забивать, сборная от него никуда не денется. Просто на данный момент в составе национальной команды есть более матёрые исполнители. Черчесов знает, что делает, и не доверять ему тоже неправильно.

— Матч с «Реалом» пропустит травмированный Абель Эрнандес. Не кажется ли вам, что Чалову в паре с ним стало проще поражать чужие ворота?

— К сожалению, мне удаётся смотреть далеко не все матчи ЦСКА: всё-таки в Хабаровске существенная разница во времени с европейской территорией России, многие матчи РПЛ тут начинаются в районе пяти утра. Но раз Чалов забивает, значит, он хороший форвард. Однако если он перестанет поражать ворота соперника, как в прошлом сезоне, то сразу же начнутся разговоры о его нестабильности и молодости.

На мой взгляд, сейчас молодёжь сполна отплачивает тренерскому штабу за доверие. Тот же Тимур Жамалетдинов оформил дубль в Уфе и регулярно усиливает игру, выходя на поле со скамейки запасных. Чалов и вовсе забивает регулярно. Но каждая игра — новый вызов. «Реал» несопоставим по уровню с командами РПЛ, поэтому интересно, как молодые футболисты ЦСКА будут смотреться на этом фоне.

— Матч с «Реалом» пройдёт в «Лужниках». Как отнеслись к переносу домашних игр ЦСКА в ЛЧ с домашней арены клуба?

— Относиться к этому можно как угодно, но в данном случае речь идёт о больших деньгах. Понятно, что в «Лужниках» соберётся в два или даже три раза больше болельщиков, чем в принципе способна вместить домашняя арена ЦСКА. Соответственно, армейцы заработают больше денег. Не забывайте, ЦСКА — частный клуб. К тому же матчи команды в Лиге чемпионов смогут увидеть вживую ещё больше людей, что тоже, безусловно, является плюсом.

— Вы удивлены, что ЦСКА в новом сезоне так быстро начал давать результат?

— Всегда говорил, что в ЦСКА собраны сильнейшие молодые футболисты страны. Главное, им легко дался переход во взрослый футбол, многие сумели пробиться в основной состав армейцев. Да и ребятам с ходу начали доверять.

Хочу только пожелать им не унывать, если отдельные матчи будут складываться неудачно. Нужно идти своим путём и одерживать победы.

— Способен ли ЦСКА пробиться в плей-офф Лиги чемпионов?

— Я в это верю. Команде по силам занять даже первое место в своём квартете. А почему нет? Ещё раз повторюсь: в 1992-м мы попали на «Барселону», которая на тот момент, как и «Реал» сейчас, являлась сильнейшей командой Европы и мира. В ЦСКА тогда никто не верил, а мы прошли дальше!