«Только начал ловить свою игру»: в ближайшие 30—40 дней Смолов не примет участия в матчах из-за операции на ключице

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перенёс операцию на ключице. Серьёзную травму футболист получил в матче Кубка России с «Балтикой». Форвард будет восстанавливаться 30—40 дней и пропустит как минимум три игры группового этапа Лиги чемпионов. Впрочем, экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев и бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов верят, что спортсмену удастся вернуться на прежний уровень и пока рано ставить крест на его карьере.

Чёрная полоса

2018 год Смолов вряд ли когда-нибудь будет вспоминать с ностальгией. Футболист неудачно выступил на домашнем чемпионате мира, хотя сборная России сенсационно добралась до четвертьфинала турнира. Пока игроки национальной команды превращались в настоящих кумиров для миллионов сограждан, он стал, по сути, единственным антигероем, неудачно исполнив послематчевый пенальти в поединке с Хорватией.

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Провал Фёдора на чемпионате мира не только расстроил его поклонников, но и поставил крест на мечте футболиста уехать в Европу: после неудачного мундиаля сильным клубам Старого Света нападающий оказался неинтересен.

Однако игроку нужна была перезагрузка, и он решился на внутренний трансфер. Так одна из главных звёзд российского первенства оказалась в «Локомотиве».

Серьёзным аргументом в пользу возвращения в столицу для спортсмена стало участие в Лиге чемпионов. В главном еврокубке Смолов прежде не играл. К тому же он не мог не понимать, что, удачно проявив себя в матчах данного турнира, можно получить новую возможность отправиться за рубеж.

К сожалению, Фёдор может остаться и без этой возможности. Едва перейдя в «Локо», Смолов получил травму и пропустил первый матч группового этапа с «Галатасараем». Однако в игре РПЛ с «Зенитом» футболист провёл на поле все 90 минут и даже отметился голом.

Неудача подстерегла Смолова в рядовом поединке Кубка России с «Балтикой». На 74-й минуте он неудачно приземлился на газон после верхового единоборства. Врачи экстренно оказали Фёдору помощь, и он продолжил игру. Казалось, о серьёзной травме речи не идёт. Но после финального свистка выяснилось, что в пылу борьбы форвард не сразу осознал, что получил серьёзное повреждение ключицы.

По итогам обследования стало ясно, что футболисту потребуется операция. Уже в субботу Смолов успешно перенёс процедуру, после чего стали известны примерные сроки его восстановления — 30—40 дней. Таким образом, он будет вынужден пропустить не только встречу с немецким «Шальке 04» в Лиге чемпионов, но и оба поединка с португальским «Порту».

Задача для Сёмина

Тяжёлым испытанием травма Смолова станет и для «Локомотива», который и без того испытывает серьёзные проблемы на старте сезона. Несмотря на все проблемы железнодорожников, Фёдор, который дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ, записал на свой счёт два мяча, огорчив «Анжи» и «Зенит». Больше Фёдора на старте сезона в «Локомотиве» не забивал никто, да и вообще команде с трудом даются голы. А три мяча в Санкт-Петербурге видятся скорее исключением из правил, следствием грубейших ошибок соперника и везения (рикошет после удара Алексея Миранчука).

Теперь адаптация Смолова на новом месте ещё больше застопорится, ведь после возвращения форварду понадобится время на восстановление физической формы. К тому же длительный простой практически сводит на нет возможный вызов Фёдора в национальную команду, в составе которой он не появлялся со времён чемпионата мира.

Сёмину, с одной стороны, не привыкать к отсутствию нападающих, ведь большую часть предыдущего сезона он был вынужден опираться лишь на Эдера и Джефферсона Фарфана.

Однако перуанец после чемпионата мира больше похож на бледную тень самого себя. Очевидно, футболисту, которому в октябре исполнится 34 года, нелегко заново набирать игровые кондиции. В матчах текущего сезона Джефферсон записал на свой счёт всего один балл за результативность.

Эдер же испытывает серьёзные сложности с голами. За весь предыдущий сезон он забил только трижды, хотя точным ударом в матче с «Зенитом» принёс «Локомотиву» золото чемпионата страны. В нынешнем сезоне португалец отличился красивейшим мячом в Калининграде, но чаще он откровенно растворяется на поле.

К тому же, потеря Смолова означает для Сёмина и сложности с лимитом на легионеров, ведь тренерский штаб лишается одного из ведущих игроков с российским паспортом. А учитывая тот фактор, что железнодорожникам в ближайшее время придётся разрываться на три фронта, команду могут ждать очень серьёзные сложности и новые болезненные осечки.

«Смолов вернётся»

Впрочем, далеко не все с пессимизмом смотрят на будущее Смолова. Так, его бывший наставник в «Динамо» Андрей Кобелев верит, что Фёдор ещё не сказал последнего слова и после травмы сможет вернуть прежнюю форму.

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«Чёрные и белые полосы случаются у всех футболистов. Не сомневаюсь, Фёдор вернётся на свой прежний уровень. Травмы — часть жизни спортсменов, в том числе серьёзные. Думаю, Смолов восстановится. К тому же, он, наверняка, заранее начнёт работать в общей группе, чтобы вернуться как можно скорее. Понятно, что такое повреждение негативно скажется на адаптации форварда в новой команде, всё-таки, необходимо время, чтобы приспособиться», — заявил Кобелев в интервью RT.

Специалист также отметил, что потеря Смолова не станет критической для «Локомотива».

«Не вижу в этом грандиозной проблемы. В прошлом сезоне Смолова тоже не было, и ничего, «Локомотив» стал чемпионом. Справятся и сейчас. У Сёмина есть люди, которые заменят Фёдора. Посмотрите, какой мяч забил в Калининграде Эдер. Возможно, теперь у него пойдёт игра. Фарфану будет 34? Но в прошлом сезоне он играл и радовал голами. В наше время это не возраст. Хотелось бы, чтобы к Лиге чемпионов железнодорожники подошли в наилучшем состоянии, после ЧМ команде приходится непросто. Но уверен, команда поборется за выход в плей-офф», — добавил Кобелев.

Призвал не драматизировать ситуацию и Александр Тарханов. Под его руководством Смолов добился серьёзного прогресса в «Урале», после чего перебрался в «Краснодар».

«Ключица — не мениск и не крестообразная связка колена. Фёдор должен быстро восстановиться и проявить себя в Лиге чемпионов. Ставить на нём крест сейчас точно не стоит. В спорте сегодня тебе может не везти, а завтра ты, напротив, окажешься на коне. Федя в России уже всем всё доказал. В той же злополучной игре с «Балтикой» он уже выглядел очень неплохо», — заявил Тарханов.

Как и Кобелев, специалист отметил, что потеря Фёдора не станет трагедией для «Локо», но признал, что команде придётся непросто.

«В «Локо» есть другие нападающие, они способны заменить Смолова. Но конечно, команде будет не хватать Фёдора. Он только начал ловить свою игру на новом месте. Конечно, он мог серьёзно помочь железнодорожникам в Лиге чемпионов. Фарфану необходимо прийти в себя после чемпионата мира. Не в лучшей форме находятся и другие игроки, принимавшие участие в мундиале», — добавил Тарханов.