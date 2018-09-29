Смолов успешно перенёс операцию на ключице

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдор Смолов успешно перенёс операцию на ключице, которую он травмировал в матче 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой» (3:2).

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Фёдор Смолов успешно перенёс операцию на повреждённой ключице. Восстанавливаться нападающий будет на нашей базе в Баковке 👇🏼https://t.co/EivWuPr34C — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 сентября 2018 г. Во вторник, 2 октября, футболист вернётся в Россию и начнёт реабилитацию на базе красно-зелёных в Баковке. Сообщается, что срок восстановления составит около месяца. Ранее в «Локомотиве» подтвердили информацию о травме Смолова.