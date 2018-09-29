Смолов успешно перенёс операцию на ключице
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
Фёдор Смолов успешно перенёс операцию на повреждённой ключице. Восстанавливаться нападающий будет на нашей базе в Баковке 👇🏼https://t.co/EivWuPr34C— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 сентября 2018 г.
Во вторник, 2 октября, футболист вернётся в Россию и начнёт реабилитацию на базе красно-зелёных в Баковке.
Сообщается, что срок восстановления составит около месяца.
Ранее в «Локомотиве» подтвердили информацию о травме Смолова.