Смолов успешно перенёс операцию на ключице

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Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдор Смолов успешно перенёс операцию на ключице, которую он травмировал в матче 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой» (3:2).
Смолов успешно перенёс операцию на ключице
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Во вторник, 2 октября, футболист вернётся в Россию и начнёт реабилитацию на базе красно-зелёных в Баковке.

Сообщается, что срок восстановления составит около месяца.

Ранее в «Локомотиве» подтвердили информацию о травме Смолова.

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