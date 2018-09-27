В «Локомотиве» подтвердили информацию о травме Смолова
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Как сообщает пресс-служба московского клуба, форвард получил травму в столкновении с защитником «Балтики» Андреем Буйволовым, после чего провёл на поле ещё 45 минут.
Фёдор Смолов получил повреждение в матче с «Балтикой», но отыграл с травмой больше 45 минут.— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 27 сентября 2018 г.
Информация о сроках восстановления 👇🏼https://t.co/64lJtrDIFq
Здоровья, Федя @smolovfedor_90! 💪🏼
Смолов уже прошёл медобследование, в ходе которого была выявлена травма. Для лечения потребуется операция.
Завтра игрок отправится на обследование в Рим, где определят точный характер повреждения.
Ранее сообщалось, что Смолов получил травму плеча и сможет восстановиться только через месяц.