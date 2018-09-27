В «Локомотиве» подтвердили информацию о травме Смолова

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В московском «Локомотиве» подтвердили информацию о травме плеча у нападающего команды Фёдора Смолова, которую он получил в матче 1/16 финала Кубка России по футболу против калининградской «Балтики» (3:2).
В «Локомотиве» подтвердили информацию о травме Смолова
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Как сообщает пресс-служба московского клуба, форвард получил травму в столкновении с защитником «Балтики» Андреем Буйволовым, после чего провёл на поле ещё 45 минут.

Смолов уже прошёл медобследование, в ходе которого была выявлена травма. Для лечения потребуется операция.

Завтра игрок отправится на обследование в Рим, где определят точный характер повреждения.

Ранее сообщалось, что Смолов получил травму плеча и сможет восстановиться только через месяц. 

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