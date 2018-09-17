Сёмин считает, что «Локомотиву» есть кем заменить Смолова в матче ЛЧ против «Галатасарая»
- РИА Новости
«Конечно, когда сильный игрок не играет — это определённая проблема. Но у нас есть кем его заменить. Это типичная футбольная ситуация. Ничего изменить нельзя: Смолова нет, а игра будет», — приводит слова специалиста «Чемпионат».
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Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Стамбуле на арене «Тюрк Телеком — Али Сами Йен».
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