Сёмин считает, что «Локомотиву» есть кем заменить Смолова в матче ЛЧ против «Галатасарая»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал отсутствие нападающего железнодорожников Фёдора Смолова в выездном матче Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая».
Сёмин считает, что «Локомотиву» есть кем заменить Смолова в матче ЛЧ против «Галатасарая»
  • РИА Новости

«Конечно, когда сильный игрок не играет — это определённая проблема. Но у нас есть кем его заменить. Это типичная футбольная ситуация. Ничего изменить нельзя: Смолова нет, а игра будет», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Российский форвард пропустит встречу с турецким коллективом из-за дисквалификации.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Стамбуле на арене «Тюрк Телеком — Али Сами Йен».

Ранее Загитова рассказала о знакомстве со Смоловым.

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