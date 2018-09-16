Загитова рассказала о знакомстве со Смоловым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила фото с нападающим сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдором Смоловым.

РИА Новости

Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на Instagram спортсменки. «Рада познакомиться», — написала фигуристка. Ранее сёстры Аверины обратились к сборной России по футболу.