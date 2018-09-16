Загитова рассказала о знакомстве со Смоловым

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила фото с нападающим сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдором Смоловым.
Загитова рассказала о знакомстве со Смоловым
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на Instagram спортсменки.

«Рада познакомиться», — написала фигуристка.

Ранее сёстры Аверины обратились к сборной России по футболу.

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