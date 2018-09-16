Загитова рассказала о знакомстве со Смоловым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила фото с нападающим сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдором Смоловым.
- РИА Новости
Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на Instagram спортсменки.
«Рада познакомиться», — написала фигуристка.
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