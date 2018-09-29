«Хочет прославиться за счёт моего имени»: Роналду ответил на обвинения в изнасиловании

Американка под псевдонимом Кэтрин Майорга обвинила известного футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании. Девушка направила письмо в немецкое издание Der Spiegel, в котором рассказала подробности инцидента, якобы произошедшего в 2009 году в Лас-Вегасе. Юристы нападающего «Ювентуса» заявили, что опубликованная в газете информация — ложь, и обратили внимание на то, что предполагаемая жертва даже не назвала своего настоящего имени. Сам Роналду объяснил поступок девушки желанием прославиться.

Одного из самых известных футболистов современности Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании. Информация об этом появилась в немецкой газете Der Spiegel, куда предполагаемая жертва изнасилования Кэтрин Майорга (немецкое издание изменило имя. — RT) написала письмо с подробностями «произошедшего».

По словам Майорги, скандальный эпизод имел место в 2009 году, когда ей было 20 лет, в Лас-Вегасе. Согласно американским законам, Майорга на тот момент не достигла совершеннолетия.

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Встреча девушки с Роналду произошла, по её словам, в гостиничном номере. Майорга заявила, что там известный футболист её изнасиловал, а затем умолял молчать.

«После случившегося Роналду встал на колени и сказал: «Я на 99% хороший парень. Не знаю, что не так с ещё одним процентом», — приводит слова девушки Der Spiegel.

Затем они якобы заключили досудебное соглашение. Сообщается, что португалец выплатил «пострадавшей» $375 тыс. за молчание. Договор был якобы подписан в январе 2010-го. Девушка обязалась не только не разглашать скандальную информацию, но и уничтожить все документы, связанные с инцидентом.

Однако теперь Майорга якобы пытается разорвать соглашение с Роналду через суд Невады.

«Намерены добиться возмещения ущерба»

Представители Роналду в ответ на появившиеся обвинения пообещали сделать всё, чтобы защитить его имя.

«Данные, изложенные в материале Der Spiegel, нарушают права нашего клиента, Криштиану Роналду, самым серьёзным образом. Распространение подобных сведений недопустимо, поэтому единственно верным решением будет сделать всё, чтобы предотвратить появление таких порочащих достоинство нашего клиента данных», — гласит заявление.

Они добавили, что намерены добиться от Майорги компенсации ущерба.

«Наша юридическая команда намерена добиться возмещения ущерба в размере, соответствующем тяжести обвинений», — отметили юристы.

А адвокат футболиста Кристиан Шёрц заявила, что материал Der Spiegel является «недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни». Она также пообещала добиваться компенсации и от издания. Там, в свою очередь, заявили, что неоднократно связывались с Роналду до публикации статьи.

Сам Криштиану отреагировал на произошедшее предельно спокойно и объяснил, почему Майорга со своими представителями решила поступить таким образом.

«Это ложь. Она хочет прославиться за счёт моего имени. Такие ситуации — часть моей работы», — заявил пятикратный обладатель «Золотого мяча» во время трансляции в Instagram.

Наконец, представители Роналду отметили, что сама предполагаемая жертва отказывается даже назвать своё имя.

«В статье нет ничего, кроме фантазии журналистов. Предполагаемая жертва отказывается назвать своё имя и подтвердить свои обвинения. Издание основывает свой рассказ на документах без подписей. Изложенная в статье информация не соответствует действительности, и Криштиану Роналду будет использовать против этого СМИ все средства, которые имеются в его распоряжении», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте футбольного агентства Gestifute.

Это не первое обвинение в изнасиловании в адрес португальца, опубликованное в газете Der Spiegel. В прошлом году в немецкое издание обратилась другая американка по имени Сюзан, которую Роналду якобы тоже принудил к сексу в отеле Лас-Вегаса, а взамен предложил €260 тыс. Агент спортсмена Жорже Мендеш тогда с ходу опроверг появившуюся информацию.

Стоит отметить, что Криштиану пользуется репутацией примерного семьянина и воспитывает четырёх детей со своей подругой Джорджиной Родригес. Старший сын нападающего Криштиану-младший уже начал заниматься футболом в Италии, куда его отец переехал летом текущего года.

«Когда ложь вскрылась, некоторые извинились лично»

К сожалению, известные футболисты нередко становятся жертвами обвинений в изнасиловании. Так, несколько лет назад аналогичные подозрения пали на голкипера сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Якобы вратарь вместе с другими своими друзьями-футболистами изнасиловал девушку в номере отеля.

В конце концов все обвинения с испанца были сняты. Было установлено, что свидетели со стороны «потерпевшей» попросту путаются в показаниях.

«Окружающие просто сошли с ума, мне приходилось убеждать всех в моей невиновности. Многие стали пиариться на этой истории и публично меня осуждать. Когда же ложь вскрылась, некоторые извинились передо мной лично. Я принял извинения, хотя считаю, что если ты осуждаешь человека публично, то и извиняться должен публично. Впрочем, некоторые видные деятели не извинились вовсе», — рассказывал позже Де Хеа.

А в наиболее громкий скандал оказались втянуты футболисты сборной Франции Франк Рибери и Карим Бензема. Их обвинили в сексуальных связях с несовершеннолетней проституткой Захией Дехар.

В итоге обоим удалось доказать в суде, что они ничего не знали о возрасте девушки, с которой провели ночь. При этом Рибери позже приглашал Дехар на свой день рождения в Мюнхен. Интересно, что девушка после скандала стала известной моделью, снимающейся для рекламы нижнего белья.