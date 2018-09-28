Адвокаты Роналду намерены судиться с немецким изданием, опубликовавшим обвинения в изнасиловании

Адвокаты нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намерены подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало заявление американки Кэтрин Майорги с обвинениями в изнасиловании в адрес футболиста.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова одного из юристов Роналду — Кристиана Шерца.

Адвокат отметил, что публикация издания является «недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни», и в связи с этим заявил о намерении подать иск в суд.

Ранее Der Spiegel опубликовал заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году.