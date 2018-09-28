СМИ: Американка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании

Американка Кэтрин Майорга обвинила нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в изнасиловании.

Как сообщает немецкое издание Spiegel, Майорга впервые открыто рассказала о случившемся около девяти лет назад в Лас-Вегасе.

Отмечается, что адвокаты американки в суде Невады оспаривают внесудебное соглашение между Роналду и девушкой о неразглашении, за которое, по информации издания, португалец заплатил ей $375 тыс.

Впервые информация об инциденте появилась в апреле 2017 года, после чего агент Роналду опроверг обвинения футболиста в изнасиловании и пригрозил СМИ судом. Позже Spiegel опубликовал документы, якобы подтверждающие соглашение между игроком и Майоргой о неразглашении случившегося.

Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч Лиги чемпионов.