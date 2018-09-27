УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на один матч Лиги чемпионов.
УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч Лиги чемпионов
  • Reuters

Он был удалён в игре первого тура с испанской «Валенсией» после касания рукой головы защитника соперника Джейсона Мурильо.

Таким образом, португалец пропустит матч второго тура Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который пройдёт в Турине 2 октября, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи высказал мнение об удалении Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».

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