УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на один матч Лиги чемпионов.

Он был удалён в игре первого тура с испанской «Валенсией» после касания рукой головы защитника соперника Джейсона Мурильо.

Таким образом, португалец пропустит матч второго тура Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который пройдёт в Турине 2 октября, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи высказал мнение об удалении Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».