Липпи заявил, что у арбитра, показавшего красную карточку Роналду, была галлюцинация

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Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи высказал мнение об удалении Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».
Липпи заявил, что у арбитра, показавшего красную карточку Роналду, была галлюцинация
  • Reuters

«Красная карточка Роналду была показана потому, что у человека была галлюцинация. Теперь УЕФА должен выйти и сказать: «Господа, мы ошиблись». Вы не можете вернуть решение назад, потому что Роналду уже удалён, а игра окончена, но дисквалификация будет абсурдом. Поэтому не должно быть такого и нужно быстрее внедрить VAR в Лигу чемпионов», — приводит слова Липпи Tuttosport.

Роналду получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи с «Валенсией». Для португальца это первое в карьере удаление в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении Роналду по итогам матча Лиги чемпионов с «Валенсией».

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