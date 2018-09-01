Глава УЕФА рассказал, когда будет принято решение об использовании VAR в еврокубках

Короткая ссылка
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, когда будет принято решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на еврокубковых матчах.
Глава УЕФА рассказал, когда будет принято решение об использовании VAR в еврокубках
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Мы не отвернулись от идеи использовать VAR. Рано или поздно технология появится в Лиге чемпионов. Но есть ряд вещей, которые пока не совсем ясны. Когда мы будем готовы, познакомим всех с этими идеями. В планах начать реализацию с Суперкубка УЕФА в 2019 году, а затем в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Решение примем 27 сентября», — приводит слова Чеферина La Gazzetta dello Sport.

3 марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, одобрил использование системы VAR на постоянной основе. 

Ранее бывший глава УЕФА Мишель Платини заявил, что система видеопомощи арбитрам убьёт футбол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить