Глава УЕФА рассказал, когда будет принято решение об использовании VAR в еврокубках

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, когда будет принято решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на еврокубковых матчах.

«Мы не отвернулись от идеи использовать VAR. Рано или поздно технология появится в Лиге чемпионов. Но есть ряд вещей, которые пока не совсем ясны. Когда мы будем готовы, познакомим всех с этими идеями. В планах начать реализацию с Суперкубка УЕФА в 2019 году, а затем в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Решение примем 27 сентября», — приводит слова Чеферина La Gazzetta dello Sport.

3 марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, одобрил использование системы VAR на постоянной основе.

Ранее бывший глава УЕФА Мишель Платини заявил, что система видеопомощи арбитрам убьёт футбол.