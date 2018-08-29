Бывший глава УЕФА считает, что система видеопомощи арбитрам убьёт футбол

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«VAR — это видео, сделанное на коленке, которое не дало футболу больше справедливости. В лучшем случае видео реально поможет определить, пересёк ли мяч линию ворот или был ли офсайд, потому что эти решения основаны на простых фактах», — приводит слова Платини Football Italia.

Он отметил, что использование данной системы не оставляет места для интерпретаций, но, несмотря на это, является опасным для спорта.

«Кто знает, может, в будущем у капитанов и вратарей будут наушники, и тренеры будут разговаривать с ними и давать указания прямо во время игр. Но в таком случае мы точно убьём футбол, как это случилось в велоспорте и «Формуле-1». Мы уже прикончили арбитров. Почему главы судейских комитетов поддерживают VAR? Потому что она прикрывает их спину, а они всегда на стороне тех, кто их кормит», — подытожил экс-глава УЕФА.

3 марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, одобрил использование системы VAR на постоянной основе.

Первым международным турниром, на котором система VAR использовалась в полном объёме, стал проходящий в России чемпионат мира по футболу 2018 года.

Ранее действующий глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация пока не намерена использовать VAR на матчах Лиги чемпионов.