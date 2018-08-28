Чеферин заявил, что УЕФА пока не намерен использовать VAR на матчах Лиги чемпионов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал сообщения СМИ о намерении организации в скором времени использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах Лиги чемпионов.

«Не знаю, откуда взялась такая информация, мы не намерены использовать систему VAR. По правде говоря, я всё ещё не уверен в её эффективности. Нужно прояснить несколько вещей», — приводит слова Чеферина Football Italia.

Он отметил, что в УЕФА понимают, что внедрение VAR — это лишь вопрос времени.

«Но это нужно сделать тогда, когда всё будет готово. Необходимо урегулировать некоторые аспекты, поскольку Лига чемпионов — это не обычный турнир, в нём задействованы команды со всей Европы», — добавил глава УЕФА.

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА намерен ввести VAR с 1/4 финала Лиги чемпионов.