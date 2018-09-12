«Мир не осознаёт смысл сатиры»: нарисовавшему карикатуру на Уильямс художнику поступают угрозы и обвинения в расизме

Пользователи соцсетей раскритиковали карикатуриста Марка Найта, который высмеял поведение теннисистки Серены Уильямс в финале US Open. Художника обвинили в сексизме и расизме. На защиту Найта встали его коллеги по The Herald Sun — издание опубликовало его работу на первой полосе. Сама Уильямс предпочла не комментировать эту ситуацию, однако ряд знаменитостей, включая писательницу Джоан Роулинг и певицу Никки Минаж, выразили своё возмущение карикатурой.

Серена Уильямс — самая титулованная теннисистка в мире, в связи с чем многие её действия вызывают бурную реакцию спортивной общественности. Скандальный финал Открытого чемпионата США нынешнего года не стал исключением. Споры о нём продолжаются и по сей день, а неоднозначное поведение американки дало повод для многочисленных шуток.

Известный австралийский карикатурист Марк Найт, в настоящее время работающий в издании The Herald Sun, опубликовал в своём аккаунте в Twitter шарж, изображающий один из эпизодов решающей встречи, в которой Уильямс встречалась с японкой Наоми Осакой. На рисунке теннисистка изображена топчущей от злости разбитую ракетку. Рядом со спортивным инвентарём лежит соска. На заднем плане судья на вышке обращается к сопернице спортсменки с просьбой проиграть матч.

«Он перешёл все границы»

Работа вызвала шквал критики в адрес её автора, которого обвинили в неуважительном отношении к 23-кратной победительнице турниров Большого шлема, а также в сексизме и расизме. Больше всего поклонников американки возмутил тот факт, что вторая участница матча изображена белокожей и светловолосой, что никак не соответствует внешности Осаки. Отсюда, по их мнению, следует очевидный вывод: Найт не стремился правдоподобно передать ситуацию, а лишь хотел высмеять действия темнокожей американки.

К обвинениям в адрес художника присоединились не только простые любители тенниса, но и немало публичных личностей. Одним из первых на пост Найта отреагировал нападающий клуба НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» Бен Симмонс.

«Проявлять неуважение к Серене Уильямс, 23-кратной победительнице турниров Большого шлема, таким образом просто непозволительно. Будучи австралийцем, я разочарован», — написал спорстмен.

Неожиданно для многих по поводу случившегося высказалась английская писательнца Джоан Роулинг. На своей странице в Twitter она отметила, что карикатура Найта показывает в негативном свете не только американку, но и её соперницу по финалу.

«Хорошая работа по понижению роли одной из величайших спортсменок современности до объекта расизма и сексизма. Вторая по величине теннисистка стала лишь безликим фоном», — обратилась создательница серии книг о Гарри Поттере к художнику.

В более жёсткой форме карикатуриста раскритиковала одна из подруг Уильямс, певица Никки Минаж. По её мнению, автор рисунка находился «не в своём уме», когда создавал свою работу.

«Не хочу сказать, что ему запрещено выражать свою точку зрения. Но он перешёл все границы, изображая её подобным образом. Каждый раз, когда темнокожая женщина с чем-либо не соглашается, её называют агрессивной или психически нестабильной. Этому необходимо положить конец», — приводит слова исполнительницы Metro.

«Мир зашёл слишком далеко в погоне за политкорректностью»

В защиту Найта решились выступить лишь немногие его коллеги, в том числе один из редакторов The Herald Sun Деймон Джонстон.

«Данная карикатура не является проявлением расизма или сексизма. Она справедливо высмеивает недостойное поведение, продемонстрированное легендой тенниса. Марк может заручиться полной поддержкой каждого в нашем издании», — написал журналист.

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При этом его слова не разошлись с делом: на следующий день после случившегося австралийская газета вышла в свет с изображением сразу нескольких самых известных работ Найта, включая шарж на Уильямс, на первой странице.

Глава одного из новостных агентств страны Майкл Миллер усмотрел в шквале критики, обрушившейся на Найта, глобальную проблему современного общества.

«Критика этой карикатуры показывает, что мир зашёл слишком далеко в погоне за политкорректностью и не осознаёт истинный смысл шаржей и сатиры. Плохое поведение в любом виде спорта не должно оставаться без внимания», — написал Миллер в Twitter.

Многие сторонние наблюдатели ожидали реакции со стороны главных действующих лиц скандала, однако Уильямс предпочла остаться в стороне от происходящего. В свою очередь, Найт ответил своим критикам, рассказав о том, что произошло после публикации карикатуры в социальных сетях.

«Я нарисовал это шарж сразу после финала US Open, увидев вспышку гнева, которая произошла с лучшей теннисисткой в мире. Мне показалось, что это будет интересно. Затем рисунок заметили пользователи социальных сетей в США и мой телефон начал разрываться. Мир сошёл с ума. Рисунок не несёт в себе никакого расистского подтекста, он лишь отображает неподобающее поведение Серены», — цитирует художника Tennis World USA.

Кроме того, сообщается, что на Найта, его семью и друзей началась настоящая травля в интернете. По словам автора, сначала он пытался отвечать на все негативные комментарии, поступающие в его адрес, однако затем перестал это делать ввиду их большого количества. В настоящее время его аккаунт в Twitter заблокирован.

Найт занимается рисованием карикатур на протяжении 34 лет. Основная их тема — острые социальные проблемы, присутствующие в обществе. Однако зачастую героями его рисунков становятся не только политики и публичные личности, но и спортсмены. Художник уже высмеивал поведение своих соотечественников — теннисистов Бернарда Томича и Ника Кирьоса.

Последнему посвящена одна из недавних работ, появившаяся после скандальной истории, произошедшей во втором круге нынешнего US Open. Тогда спортсмен отказался выходить на корт, проигрывая в матче с крупным счётом. Уговорил его это сделать шведский арбитр Мохамед Лайани.