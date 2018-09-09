Уильямс оскорбила судью в ходе финала US Open
На кадрах видно, как Уильямс после предупреждения за якобы подсказку от тренера и получения штрафного очка за сломанную о корт ракетку, подходит к вышке, на которой находится Рамос, и вступает с ним в спор, в ходе которого называет его лжецом.
“I don’t cheat to win, I rather lose”— 1AM Creative (@1AMcreative) 8 сентября 2018 г.
-@serenawilliams#USOpen pic.twitter.com/dq51BXpPWd
«Вы должны извиниться передо мной. Я никогда в жизни жульничала... Вы лжец и вор», — заявила она.
В результате произошедшего американку лишили гейма.
Впоследствии Уильямс вызвала на корт главного судью турнира и потребовала отменить решение, однако получила отказ.
Ранее сообщалось, что Осака одержала победу над Уильямс в финале Открытого чемпионата США.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.