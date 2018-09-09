Уильямс оскорбила судью в ходе финала US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс оскорбила судью Карлоса Рамоса в ходе финала Открытого чемпионата США (US Open), в котором проиграла японке Наоми Осаке.

На кадрах видно, как Уильямс после предупреждения за якобы подсказку от тренера и получения штрафного очка за сломанную о корт ракетку, подходит к вышке, на которой находится Рамос, и вступает с ним в спор, в ходе которого называет его лжецом.

«Вы должны извиниться передо мной. Я никогда в жизни жульничала... Вы лжец и вор», — заявила она.

В результате произошедшего американку лишили гейма.

Впоследствии Уильямс вызвала на корт главного судью турнира и потребовала отменить решение, однако получила отказ.

Ранее сообщалось, что Осака одержала победу над Уильямс в финале Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.