«Борюсь за права женщин»: Уильямс объяснила своё поведение в финале US Open

Серена Уильямс рассказала о своём конфликте с судьёй на вышке Карлосом Рамосом во время финала Открытого чемпионата США. Арбитр оштрафовал американскую теннисистку на гейм за неспортивное поведение. После матча Уильямс обвинила судью в сексизме и пояснила, что её действия были борьбой за права женщин. Кроме того, американка рассказала, почему назвала арбитра вором, и вновь заявила, что не получала подсказок от тренера во время поединка.

Женский финал Открытого чемпионата США — 2018 мог войти в историю благодаря сенсационной победе Наоми Осаки, однако запомнится из-за скандала, в центре которого оказалась другая финалистка — Серена Уильямс.

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В середине второй партии судья на вышке Карлос Рамос вынес младшей из сестёр Уильямс предупреждение за то, что американка получала советы от своего тренера Патрика Муратоглу. Это вызвало бурную реакцию со стороны Серены, которая не согласилась с вердиктом арбитра.

«Если он показывает мне большой палец, это не значит, что он даёт мне указание. Мы не используем никакие тайные знаки. Понимаю, вы считаете, что он даёт мне советы, но это не так. Лучше я проиграю, чем выиграю нечестно. Я не жульничаю. Просто хотела, чтобы вы знали это», — обратилась к судье Уильямс.

В ходе второго сета американка, недовольная своей игрой, сломала ракетку, за что судья вынес Уильямс второе предупреждение, и гейм начался со счёта 15:0 в пользу японки.

Апогей противостояния между Уильямс и Рамосом пришёлся на седьмой гейм. Уильямс в очередной раз сказала, что не получала подсказок от тренера, и в жёсткой форме потребовала от арбитра извиниться.

«Вы бы никогда не поступили так же в отношении мужчины. Я никогда не обманывала в своей жизни. У меня есть дочь, я стою здесь ради неё. Запомните, никогда, никогда более в жизни вы не будете находиться со мной на одном корте. Вы лжец и всё ещё должны попросить у меня прощения. Нет? Тогда не разговаривайте со мной», — выпалила Уильямс.

Судья долго терпел выходки теннисистки, но этот эпизод переполнил его чашу терпения. При счёте 3:4 в пользу Осаки он наказал Уильямс штрафным геймом и практически перечеркнул её шансы на победу.

«Вор, вы украли у меня очко», — прокомментировала решение арбитра американка.

При этом она абсолютно потеряла над собой контроль: сначала Серена устроила скандал с организаторами, а после не смогла сдержать слёз. В таком состоянии продолжать поединок было практически невозможно. Американке удалось сократить разницу в счёте, но она всё же уступила.

Скандал с участием Уильямс не только испортил впечатление от финала, но и серьёзно расстроил саму победительницу соревнований. Вряд ли Осака представляла, что ей вручат главный трофей Открытого чемпионата США под оглушительный свист трибун. Поэтому неудивительно, что во время церемонии награждения она выглядела сильно расстроенной и не смогла сдержать слёз.

«Он украл у меня гейм»

По окончании встречи именно инцидент с участием Уильямс, а не успех Осаки стал главной темой для обсуждения. За свою подопечную вступился тренер Муратоглу. Он признался, что действительно пытался давать советы Серене, однако отметил, что та вряд ли их слышала.

«Да, скажу честно, я подсказывал. Не думаю, что она смотрела на меня, поэтому она этого не знает. При этом Саша (Бажин, тренер Осаки. — RT) тоже давал советы после каждого розыгрыша. Так что, я считаю, нужно уже покончить с этим лицемерием. И забавно, что этот же судья работал на большинстве финалов Рафаэля. Тони (бывший тренер Надаля. — RT) постоянно инструктировал его, но игрок никогда не получал предупреждений. Я не очень это понимаю», — заявил Муратоглу после матча.

При этом сама Уильямс была крайне удивлена словами своего наставника, отметив, что впервые слышит о подсказках во время матча со стороны Муратоглу.

«Написала Патрику: «О чём вообще речь?» Потому что у нас нет тайных знаков. Я даже никогда не вызываю тренера на корт, когда это можно. Пытаюсь понять, почему он так сказал. Возможно, просто хотел подбодрить», — призналась Уильямс.

Год назад американка впервые стала матерью, из-за чего пропустила большую часть предыдущего сезона, а в нынешнем продолжает с трудом возвращать былую форму. При этом она не считает, что её дочь Алексис когда-либо попросит её рассказать о случившемся на корте имени Артура Эша.

«Думаю, спустя несколько лет мне самой будет сложно вспомнить, что случилось в 2018 году (смеётся). Но если она всё же спросит, я скажу, что стояла на своих убеждениях и доказывала правоту. Иногда в жизни не всё получается так, как ты того хочешь, но нужно оставаться милосердной и смиренной. Вот что я поняла для себя сегодня», — заявила теннисистка.

При этом она призналась, что ранее не имела проблем с Карлосом Рамосом, высоко оценив его работу на вышке. Но отметила, что этот эпизод напомнил ей произошедшее на Открытом чемпионате США девять лет назад. Тогда Уильямс была дисквалифицирована за оскорбление линейного арбитра во время полуфинальной встречи с бельгийкой Ким Клийстерс. Судья заявила, что спортсменка угрожала ей расправой, на что мгновенно отреагировали организаторы соревнований.

«Когда происходит такое, ты инстинктивно вспоминаешь предыдущие подобные эпизоды и думаешь: неужели ты вернулась в 2009 год? Иногда кажется, что есть определённые совпадения», — сказала Серена.

При этом Уильямс не считает, что перегнула палку, назвав арбитра вором. По её словам, действия Рамоса во втором сете данной встречи абсолютно соответствуют данной характеристике.

«Он отнял у меня очко за то, чего не было. Сказал, что я жульничала, но это не так. У нас завязался разговор. Я сказала ему: «Вы очень хорошо знаете мой характер, я никогда не прошу помощи у тренеров во время матча». На что он вроде бы ответил, что понял меня. Потом я добавила, что лучше проиграю, чем одержу нечестную победу. Я уже достаточно выиграла за свою карьеру», — пояснила американская спортсменка.

Впрочем, Уильямс не стала утверждать, что именно действия судьи на вышке сыграли решающую роль в её поражении. Шестикратная победительница US Open заявила, что всегда борется до конца, но также отметила отличную игру Осаки.

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«Трудно утверждать, что я бы не вышла на новый уровень, потому что я уже много раз это делала. Так что вопрос непростой», — заявила Уильямс.

Также Серена призналась, что вряд ли отказалась бы от своих слов в адрес арбитра в случае, если бы могла изменить что-то в прошлом.

«Я считаю, что он украл у меня гейм. При этом сама видела, как многие мужчины общаются с судьёй на вышке. Я здесь борюсь за права женщин, равенство, множество других вещей. Тот факт, что он оштрафовал меня, является сексизмом. Если бы мужчина произнёс слово «вор», то никогда бы не получил подобного наказания», — выразила мнение Уильямс-младшая.

Теннисистка также напомнила об инциденте с французской теннисисткой Ализе Корне, которая получила предупреждение за то, что сняла футболку во время матча.

«Я считаю, что это будет примером для другой женщины, у которой есть эмоции. Той, что хочет быть сильной. Из-за произошедшего сегодня им это будет позволено. Возможно, это не сработало у меня, но получится у других в будущем», — добавила Уильямс под аплодисменты собравшихся на пресс-конференции журналистов.