Исторический день для Японии, поражение обидчицы Шараповой и 11-й полуфинал Джоковича: итоги десятого дня US Open

На Открытом чемпионате США по теннису определились все участники полуфиналов в одиночных разрядах. В их числе оказались сразу два представителя Японии. Наоми Осака впервые вошла в четвёрку лучших на турнирах Большого шлема после разгромной победы над Лесей Цуренко из Украины, а Кеи Нисикори взял реванш у Марина Чилича за поражение в финале 2014 года. Список участников полуфинала дополнили Мэдисон Кис и Новак Джокович. RT рассказывает о главных событиях десятого дня US Open.

Разгром дня

Наоми Осака не испытала ни малейших проблем в матче с украинкой Лесей Цуренко. Встреча продолжалась всего 59 минут, и японка отдала сопернице лишь два гейма.

Первый сет Осака выиграла с двумя брейками благодаря 14 невынужденным ошибкам Цуренко, а второй — с тремя. Обе партии закончились с одинаковым счётом — 6:1 в пользу Наоми. 20-летняя японка впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Большого шлема. Кроме того, она стала первой представительницей своей страны на данной стадии ТБШ с 1996-го. Тогда в четвёрку сильнейших на Уимблдоне пробилась Кимико Датэ. Осака на тот момент ещё даже не родилась.

«Для меня выход в полуфинал очень важен. После победы над Ариной Соболенко в четвёртом круге я расплакалась. Тогда многие люди смеялись надо мной. Теперь я сдержала эмоции и сразу же отправилась к сетке, хотя в глубине души буквально сходила с ума, меня трясло. К счастью, я не сломала свою ракетку. Не думаю, что здесь очень жарко. Я привыкла к жаре, мне нравится хорошенько пропотеть», — цитирует Осаку AFP.

Подача дня

Последней полуфиналисткой US Open стала Мэдисон Кис. Для неё это не новый опыт — год назад 14-я ракетка мира доходила до финала. Если в прошлом сезоне в четвёрке лучших оказались сразу четыре девушки с гражданством США, то сейчас их трое — помимо Кис и Серены Уильямс американский паспорт есть у японки Осаки.

В своём четвертьфинальном поединке 23-летняя американка обыграла обидчицу Марии Шараповой Карлу Суарес-Наварро. Девушки уже встречались три раза, и всегда сильнее оказывалась Кис, но доказывать своё превосходство ей приходилось в третьем сете. В этот раз она ограничилась двумя партиями.

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Американка была превосходна на своей подаче — первым вводом мяча в игру она выигрывала 80% очков! Но испанская теннисистка не спешила выбрасывать белый флаг. В первом сете девушки по очереди брали гейм за геймом, пока счёт не стал 5:4 в пользу Кис. Затем американка стала мощно отвечать на приёме и заработала сетбол. Суарес-Наварро смогла выравнять положение и даже выйти вперёд, но Кис вновь постаралась закончить партию и добилась своего.

Во втором сете уроженка Иллинойса сделала брейк гораздо раньше. У Суарес-Наварро было время, чтобы отыграться, но этим шансом она не воспользовалась. При счёте 5:3 по геймам Кис могла себе позволить сделать двойную ошибку на матчболе, а потом всё-таки выиграть встречу, которая продолжалась 82 минуты. Кис осталась самой высоко сеяной теннисисткой на нынешнем US Open.

Реванш дня

У японских болельщиков в десятый день US Open был двойной праздник. Помимо Осаки в полуфинал US Open вышел Кеи Нисикори. В 2014 году он уже доходил до финала Открытого чемпионата США и тогда проиграл Марину Чиличу. Спустя четыре года японский теннисист взял реванш.

Поначалу встреча складывалась совсем не в пользу Нисикори. Чилич выиграл первый сет и вёл во втором со счётом 4:2 на своей подаче. Но именно в этот момент у хорвата произошёл сбой. Нисикори сделал брейк, не отдав сопернику ни одного очка. Поймавший кураж японец свёл в свою пользу весь сет, а с ним и тай-брейк третьей партии, в котором Чилич непозволительно много ошибался на подаче.

Инициатива оставалась в руках Нисикори до середины четвёртого сета. В седьмом гейме Чилич её перехватил, когда отыгрался со счёта 0:40 на подаче японца. Хорват вскоре сделал ещё один брейк, и матч перешёл в пятый сет. Нисикори рано завладел преимуществом в три гейма, но быстро его растерял. Однако у него оставалось право на подачу при счёте 5:4. Японский теннисист одержал победу и вышел в полуфинал US Open в третий раз за карьеру.

.@keinishikori's forehand volley winner generated the @IBMWatson AI Highlight of the Day as he powered through the 5th set against Marin Cilic to move on to the #USOpen semifinal. #IBMsportspic.twitter.com/C9gTk4Yfpl — US Open Tennis (@usopen) 6 сентября 2018 г.

Победа дня

Сказка Джона Миллмана подошла к концу. Австралиец, обыгравший в пятисетовом поединке Роджера Федерера, не смог сотворить второе чудо, когда у него на пути встал Новак Джокович. Сербский теннисист ещё ни разу не терпел поражения в четвертьфинале US Open — во всех предыдущих десяти случаях он обязательно проходил дальше. Матч с Миллманом лишь продолжил серию экс-первой ракетки мира.

Стоит отдать должное австралийцу — на корте он оставил все свои силы. Во втором сете он так сильно вспотел, что судья на вышке позволил ему взять перерыв и переодеться, потому что на покрытии стали буквально образоваться лужи. Джокович не возражал против этого, ведь к тому времени он спокойно выиграл первый сет и готовился совершить рывок во втором.

Сделав брейк, сербский теннисист даже излишне расслабился и получил два предупреждения за задержку времени на подаче. Миллман смог после этого сделать брейк, но на большее его уже не хватало. Джокович довёл до победы второй сет и выиграл третий, став последним полуфиналистом US Open. Теперь уже он будет пытаться взять реванш у Нисикори за поражение в 2014 году, когда серб и японец встречались на этой же стадии турнира.

The Djoker Prevails!@DjokerNole gets past Millman 6-3, 6-4, 6-4 to set up a semifinal encounter against Kei Nishikori...#USOpenpic.twitter.com/NE59ZndaE6 — US Open Tennis (@usopen) 6 сентября 2018 г.

Поражение дня

После вылета Ирины Хромачёвой и Екатерины Макаровой из парного разряда российским болельщикам оставалось переживать лишь за Анастасию Павлюченкову, которая в США выступает в паре с Анастасией Севастовой.

К сожалению, дуэту дальше четвертьфинала пробиться не удалось. Россиянка и латышка уступили в двух сетах австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай — 2:6, 3:6.

Возможно, партнёрше Павлюченковой просто не хватило сил после четвертьфинала в одиночном разряде, в котором Севастова одолела действующую чемпионку Слоан Стивенс.

Юниоры

Во взрослых турнирах все россияне закончили выступления, но в юниорских ещё нет. Там продолжают борьбу две девушки — Оксана Селехметова и Таисия Пачкалёва. Обе вышли в 1/8 финала. Селехметовой теперь предстоит встретиться с посеянной под первым номером американкой Кори Гофф, выигравшей в этом году юниорский «Ролан Гаррос». Пачкалёва оспорит путёвку в четвертьфинал с восьмой ракеткой турнира Лейлой-Энни Фернандес из Канады.

Соседи

Украина потеряла последнего представителя на турнире, а Молдавия продолжает поддерживать Раду Албота, выступающего в парном разряде. В среду 28-летний теннисист вместе с опытным тунисцем Малеком Жазири пробился в полуфинал US Open.

Дуэт в двух сетах переиграл британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Соареса — 7:5, 6:4. В следующем матче Албот и Жазири встретятся с Лукашем Куботом (Польша) и Марсело Мело(Бразилия).

Цитата дня

Цуренко после разгромного поражения от Осаки заявила, что чувствовала себя неважно.

«Ненавижу такие матчи. Мне было плохо, я проснулась с вирусной инфекцией. Не хотелось сниматься, ведь это — четвертьфинал турнира «Большого шлема». Но нужно отдать должное Осаке, она сыграла хорошо», — приводит слова Цуренко AFP.

После победы над чешкой Маркетой Вондроушовой она тоже жаловалась — на жару.

«Так плохо на корте мне ещё не было. Это были новые ощущения. Обычно я с любыми погодными условиями справляюсь уверенно. Но сегодня был один из самых сложных матчей в моей жизни», — отметила тогда Цуренко.

Правда, соперница Лесе тогда не поверила и заявила, что украинка притворялась и не собиралась сниматься, даже когда вызывала на корт врача.