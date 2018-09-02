Успех Шараповой, невероятный удар Федерера и вылет Зверева: итоги шестого дня US Open

Мария Шарапова вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США, обыграв латвийскую теннисистку Алёну Остапенко. Следующей соперницей россиянки станет испанка Карла Суарес Наварро, затратившая три сета на победу над Каролин Гарсией из Франции. Шестой день US Open также был примечателен матчем Роджера Федерера с Ником Кирьосом, в ходе которого швейцарец исполнил самый невероятный удар турнира, и вылетом немецкого игрока Александра Зверева.

Ночная прогулка Шараповой

Мария Шарапова осталась к шестому дню US Open единственной представительницей России в одиночных разрядах. Но её участие в турнире уже точно не ограничится одной неделей. Бывшая первая ракетка мира обыграла Алёну Остапенко в третьем круге и как минимум повторила своё прошлогоднее достижение на последнем Большом шлеме сезона.

Организаторы задвинули матч двух бывших чемпионок «Ролан Гаррос» на поздний вечер, и для Шараповой это был несомненный плюс: всего на US Open она провела 22 ночных матча и в каждом праздновала победу. Не стал исключением и поединок с латвийской теннисисткой. Шарапова начала встречу агрессивно — 12 минут мучила оппонентку на её подаче, а затем выиграла пять геймов подряд. Остапенко удалось один раз спастись с сетбола и сделать один брейк, но последний гейм на чужой подаче Мария взяла под ноль — 6:3 в первой партии.

В следующем сете Остапенко постаралась свести к минимуму ошибки — первые два гейма на подаче соперницы остались за десятой ракеткой мира. Но Шарапова каждый раз сравнивала счёт, и латвийская спортсменка вновь опустила руки. Россиянка вновь выиграла пять геймов подряд и отпраздновала победу со счётом 6:3, 6:2. Во многом это произошло благодаря 41 невынужденной ошибке Остапенко против 18 у Шараповой.

“I feed off this crowd energy every night...it helps get me through.”



✔️ @MariaSharapova is now 22-0 under the lights of Arthur Ashe Stadium...#USOpenpic.twitter.com/Y7wQstRTLE — US Open Tennis (@usopen) 2 сентября 2018 г.

«Несмотря на долгий первый гейм в матче, я подумала: «Раз уж ей нужно так много времени, чтобы выиграть один гейм…» С такими мыслями приступила к розыгрышам на своей подаче. Я чувствовала себя достаточно уверенно. Довольно хорошо била, подавала намного лучше. Соединив всё вместе, я добилась хорошего счёта в матче», — сказала после победы Шарапова.

Теперь российская теннисистка поборется за выход в четвертьфинал с испанкой Карлой Суарес Наварро, которая отдала много сил в поединке с француженкой Каролин Гарсией. Они определили победителя на тай-брейке третьего сета.

«Баранка» Осаки

Матч японки Наоми Осаки и белоруски Александры Саснович стал самым коротким на нынешнем US Open — он продолжался всего лишь 50 минут. За это время Саснович не смогла взять ни одного гейма, проиграв всухую обе партии. На кортах «Флашинг Медоуз» в этом году уже были зафиксированы две «баранки» — Дарья Гаврилова обыграла Сару Соррибес Тормо со счётом 6:0, 6:0 в первом круге, но тогда встреча продлилась 51 минуту.

Впервые добравшаяся до второй недели US Open Осака призналась после матча, что не помнит, когда в последний раз одерживала такую разгромную победу. Но в её карьере подобное уже случалось. В 15 лет она с двумя «баранками» обыграла на турнире ITF легендарную Гейл Фалкенберг — самую пожилую профессиональную теннисистку, которой на тот момент было 66 лет.

Победная серия Соболенко

Следующей соперницей Осаки станет другая белоруска, Арина Соболенко, которая не знает поражений на протяжении восьми матчей — это больше, чем требуется для триумфа на турнире Большого шлема. В четвёртый круг она вышла после победы над пятой ракеткой мира Петрой Квитовой.

Первый сет между ними прошёл в напряжённой борьбе, но во второй партии Соболенко выиграла шесть геймов подряд и заставила соперницу зачехлить ракетку. Квитова стала второй в списке «неудачниц» нынешнего US Open по потере прошлогодних рейтинговых очков после Винус Уильямс — год назад чешка доходила до четвертьфинала.

In her first main draw appearance here, @SabalenkaA defeats Kvitova 7-5, 6-1 to set up a R4 clash against Osaka!#USOpenpic.twitter.com/RIbE9gSEVO — US Open Tennis (@usopen) 2 сентября 2018 г.

Выносливость Цибулковой

Словачка Доминика Цибулкова провела в Нью-Йорке три матча, и в каждом ей пришлось затратить для победы три сета. Но если встречи с Аранчей Рус из Нидерландов и тайванькой Се Шувэй можно всё-таки считать проходными, то игра с Анжеликой Кербер подойти под такое описание никак не могла. Тем не менее Цибулкова выбила из борьбы четвёртую ракетку мира и победительницу US Open 2016 года.

Соперницы встречались друг с другом уже 12 раз, и последние два поединка закончились победами немки в двух партиях. Она же выиграла первый сет на «Флашинг Медоуз». Но Цибулкова не сдалась и благодаря 40 активно выигранным розыгрышам смогла не просто вернуться в игру, но и одержать победу. Путёвку в четвертьфинал она оспорит с американкой Мэдисон Кис. Ещё одну пару четвёртого круга, сформировавшуюся по итогам шестого дня турнира, составили чешка Маркета Вондроушова, на тай-брейках выигравшая два сета в поединке с Кики Бертенс, и украинка Леся Цуренко, не оставившая шансов Катержине Синяковой.

The reaction says it all:@Cibulkova finds herself in week 2 of the #USOpen after a fantastic win over Kerber! pic.twitter.com/4tKXHeJy1w — US Open Tennis (@usopen) 1 сентября 2018 г.

Федерер убрал скандалиста

Скандально известный Ник Кирьос недолго выступал на US Open. Если побеждать малоизвестных теннисистов после вдохновенных разговоров с судьями он ещё может, то справиться с Роджером Федерером уже нет. И хотя в прошлом им приходилось выяснять отношения на тай-брейках, нынешняя встреча не продлилась долго. Швейцарский теннисист оформил победу меньше чем за два часа.

Интересно, что в этом матче Кирьос вновь проигрывал со счётом 4:6, 0:3, как в памятном поединке с Пьером-Югом Эрбером. Однако в тот момент никто не подсказал австралийцу, как справиться со второй ракеткой мира. Тем более остановить его, после того как тот исполнил лучший удар на всём US Open, было вообще невозможно.

Федерер в 17-й раз подряд вышел в четвёртый круг US Open, который он надеется выиграть впервые за десять лет. Следующий соперник швейцарца тоже будет из Австралии — это 55-я ракетка мира Джон Миллман, обыгравший казахстанца Михаила Кукушкина.

Навстречу Джоковичу

Но уже скоро Федерер может получить более серьёзное испытание в лице Новака Джоковича — их встреча может состояться уже в четвертьфинале. Сербскому теннисисту остаётся сделать до этого один шаг — обыграть португальца Жоао Соузу. Оба они, чтобы выйти во вторую неделю турнира, выбили из борьбы французских теннисистов.

Джокович встречался с хорошо ему знакомым Ришаром Гаске. В их девяти из десяти последних матчей серб не проиграл ни одного сета и не собирался портить статистику в очередной игре. За весь поединок у Гаске было всего пять шансов сделать брейк, но он не реализовал ни одного. Матч закончился со счётом 6:2, 6:3, 6:3 в пользу двукратного чемпиона US Open.

Следующий соперник Джоковича должен оказаться для него ещё более удобным. Он четыре раза обыгрывал Соузу и ни разу не проигрывал ему. Португалец впервые вышел во вторую неделю турнира Большого шлема благодаря тяжёлой победе над французом Люкой Пуи. Каждый сет, который Соуза выигрывал, доходил до тай-брейка.

Немецкое дерби — за Кольшрайбером

Филипп Кольшрайбер преподнёс главную сенсацию US Open. Он выбил из борьбы своего соотечественника, четвёртую ракетку мира Александра Зверева. Троица других более высоко посеянных теннисистов остаётся в игре.

Зверев проводит первый турнир Большого шлема под руководством известного в прошлом игрока Ивана Лендла. 21-летний теннисист выиграл у гораздо более опытного Кольшрайбера первый сет на тай-брейке, но дальнейшая игра у него не задалась. Зверев проигрывал каждую следующую партию, а его титулованный наставник не смог найти слова, чтобы на это повлиять. Кольшрайбер в пятый раз вышел в четвёртый круг US Open, но пока этот результат остаётся для него лучшим. Чтобы его превзойти, немецкому теннисисту придётся обыгрывать Кея Нисикори.