Битва Хачанова с Надалем, поражения Медведева и Макаровой, дуэль сестёр Уильямс: итоги пятого дня US Open

Карен Хачанов на протяжении четырёх с половиной часов сражался с Рафаэлем Надалем, но уступил испанцу в третьем круге Открытого чемпионата США. Даниил Медведев и Екатерина Макарова завершили выступления на турнире, а Серена Уильямс в 18-й раз обыграла свою сестру Винус. RT рассказывает о главных событиях пятого дня US Open.

Характер Хачанова

Изначально поединок между Кареном Хачановым и Рафаэлем Надалем не казался таким захватывающим, каким он стал на самом деле. В четырёх личных встречах, которые уместились в последние два года, испанец неизменно праздновал победу, что несколько снижало уровень ожидания данного матча. Причём обидно для российского спортсмена и то, что за это время он ни разу не взял подачу своего именитого соперника. Для москвича вряд ли будет утешением и тот факт, что две партии дошли до тай-брейка.

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Однако на Открытом чемпионате США всё изначально пошло не по отработанной схеме. Уже в первом сете Хачанов показал, что не намерен обращать внимания на статистику, и в самый неожиданный момент преподнёс сюрприз первой ракетке мира. При счёте 6:5 в пользу Карена всё шло к очередному тай-брейку, но россиянин устроил настоящую битву на подаче соперника и с четвёртой попытки впервые в карьере сделал брейк в поединке с Надалем.

В итоге болельщики, собравшиеся на арене Артура Эша, получили почти 4,5-часовой триллер, в котором всё могло склониться как в одну, так и в другую сторону. Хачанов блистательно подавал, сделав 22 эйса при девяти двойных ошибках, и действовал чрезвычайно активно. По количеству выигранных мячей он заметно превзошёл испанца — 66 против 49.

Но в итоге Надаль всё же не составил компанию Симоне Халеп — первой сеяной US Open в женском одиночном разряде, которая уже покинула турнир. Второй сет во многом стал зеркальной противоположностью первого и завершился в 12 геймах, а судьба двух заключительных решалась на тай-брейках, где удача оказалась на стороне более опытного Рафаэля. Путь испанец идёт дальше, Хачанов может смело гордиться собой. Он показал, что неустанно прогрессирует и в скором времени будет готов сражаться с сильнейшими спортсменами.

«Я оставил на корте все силы. Думаю, все это заметили. Я горжусь тем, что сегодня смог показать хорошую игру, боролся до конца. Всё решили несколько розыгрышей, и матч вполне мог завершиться иначе. Но уважение Рафе. Он потрясающий боец, поэтому он и лучший в мире. Я проиграл, но через день или два я обдумаю свои действия в этом матче, пересмотрю его. Конечно, он добавит мне опыта и уверенности в себе», — заявил Хачанов на пресс-конференции.

Отметил фантастическую игру россиянина и его соперник. Надаль поблагодарил своего визави за потрясающий поединок и выразил мнение, что Хачанова ждёт большое будущее.

«Поздравляю Карена. Он весь матч провёл с отличным настроем, боролся до конца, действовал агрессивно, показывал отличный теннис. Это очень здорово для турнира и для него самого. Он постоянно прибавляет, он молод, у него есть всё. Он отличный игрок. Я думаю, он победит во многих матчах. Его ждёт отличное будущее», — сказал Надаль.

Поражения Медведева и Макаровой

После поражения Хачанова последней надеждой России в мужском одиночном турнире оставался Даниил Медведев. Он проводит впечатляющий сезон, став вторым за последние пять лет представителем страны, выигравшим два турнира ATP за год. До него подобное достижение принадлежало Михаилу Южному, для которого нынешний US Open стал последним в карьере.

При этом соперник также не казался непроходным. В третьем круге Медведев встречался со своим сверстником — хорватом Борной Чоричем. Как и в случае с россиянином, в послужном списке уроженца Загреба значатся два титула ATP, причём второй из них был завоёван в январе на турнире в немецком Галле, а его соперником по финалу был сам Роджер Федерер.

К огромному разочарованию российских фанатов, борьбы в этом матче не получилось. Медведев плохо подавал, сумев попасть первым мячом меньше 50%, и сделал эйсов столько же, сколько и двойных ошибок (по восемь). Вкупе с неуверенной игрой на приёме это и предрешило исход встречи. Теннисисты провели на корте чуть более двух часов, а Чоричу для победы понадобилось всего три партии.

Екатерина Макарова славится тем, что если на турнирах Большого шлема приходится играть с соперницей из первой десятки рейтинга WTA, то обычно ей удаётся сотворить сенсацию и выиграть. На нынешнем US Open россиянка поддержала своё реноме и выбила посеянную под девятым номером Юлию Гёргес. Однако эта тенденция имеет обратную силу — перед оппонентками послабее она обычно пасует.

Так произошло во встрече с латвийкой Анастасией Севастовой. Макарова выиграла первый сет и один гейм во втором, но затем опустила руки. Воспользовавшись этим, 18-я ракетка мира взяла шесть следующих очков. У российской теннисистки были шансы выиграть подачу соперницы и переломить ход партии, однако в решающий момент она оступалась и даже на сетболе Севастовой допустила двойную ошибку.

После перерыва Макарова немного собралась и дважды взяла свою подачу, однако третий сет быстро стал развиваться по сценарию второго. Россиянка уступала едва ли не каждый следующий розыгрыш и в итоге завершила борьбу в одиночном разряде. Теперь Екатерина может сосредоточиться на выступлениях в парах вместе с чешкой Люцией Градецкой.

Противостояние сестёр

Для местной публики главным матчем дня, безусловно, был поединок между Сереной и Винус Уильямс. Ранее они уже пять раз встречались на US Open, и по количеству побед минимальным преимуществом владела младшая из сестёр. Кроме того, именно 23-кратная победительница турниров Большого шлема праздновала успех в двух заключительных сражениях.

В целом же противостояние сестёр насчитывает 29 встреч и продолжается с далёкого 1998 года. Примечательно, что Серена и Винус играли друг против друга больше, чем против какой-либо другой оппонентки. При этом превосходство младшей из семейства здесь является ещё более значительным — 17 побед против 12.

Интересно и то, что, несмотря на почти 30-матчевую историю противостояний, на турнирах Большого шлема спортсменки ни разу не пересекались на стадии третьего круга. Кроме того, на соревнованиях под эгидой ATP подобное произошло лишь раз — в 2018 году Серена и Винус сражались в Индиан-Уэллсе, где успех сопутствовал старшей из сестёр.

Однако даже эта локальная победа вряд ли давала Винус статус фаворита. В последних десяти встречах она лишь трижды склоняла чашу весов в свою пользу, и всякий раз это происходило на не самых значимых турнирах года. Серена же расправилась со своей сестрой в 1/8 финала Уимблдона, четвертьфинале и финале US Open, а также в главном матче Открытого чемпионата Австралии.

Не получилось борьбы и в этот раз. Долгожданная встреча между сёстрами продлилась всего 1 час 13 минут, а Винус удалось выиграть лишь три гейма. Серена исполнила девять эйсов и практически не дала своей сестре ничего противопоставить ей на приёме (14% выигранных розыгрышей на первой подаче).

.@serenawilliams plays the best match since her return and now finds herself in R4...



Next up: Kanepi.#USOpenpic.twitter.com/Vu9Oq9Sz3y — US Open Tennis (@usopen) 1 сентября 2018 г.

Серена продолжает уверенно двигаться к решающим стадиям турнира и в следующем раунде встретится с эстонкой Кайей Канепи. В последний раз Уильмс-младшая не смогла преодолеть барьер четвёртого круга домашнего турнира в 2006 году. Тогда она в трёх сетах уступила француженке Амели Моресмо.

Путь чемпионки

В главном матче пятого дня у женщин встречались действующая победительница US Open Слоан Стивенс и двукратная финалистка турнира Виктория Азаренко. Когда-то белорусская спортсменка была непреодолимым барьером для молодой американки — они встречались на трёх Открытых чемпионатах Австралии подряд, и каждый раз экс-первая ракетка мира была сильнее. В этом сезоне они провели два матча в США, в которых теперь Стивенс оказывалась сильнее. Третий матч между ними, на этот раз в Нью-Йорке, снова остался за хозяйкой кортов.

Их матч третьего круга получился на редкость содержательным — обе спортсменки заработали больше 20 очков активными розыгрышами. Однако при этом Стивенс ошибалась реже, и в целом инициатива на протяжении всего матча была на её стороне. Даже небольшой дождь, из-за которого пришлось закрыть крышу на корте Артура Эша, не стал помехой американке. Она одержала победу со счётом 6:3, 6:4 и получила в качестве следующей соперницы 15-ю ракетку турнира Элизу Мертенс из Бельгии.

Sealed with a 💪@SloaneStephens powers past Azarenka to set up a R4 meeting with Elise Mertens...#USOpenpic.twitter.com/vL6P9H82h0 — US Open Tennis (@usopen) 31 августа 2018 г.

Пятисетовое сражение

При этом настоящее сражение устроили двое сеяных теннисистов в мужском разряде: Денис Шаповалов и Кевин Андерсон провели на корте почти четыре часа, а для выяснения отношений им понадобилось пять сетов.

Этот матч стал первой главой в очном противостоянии канадца и южноафриканца. Андерсон весьма интересен тем, что до 30 лет практически не добивался серьёзных успехов, изредка доходя до четвертьфиналов соревнований серии Мастерс. А настоящего прорыва он смог добиться в 2017 году, когда пробился в финал турнира Большого шлема. Произошло это именно на Открытом чемпионате США, но завоевать трофей ему помешал Надаль.

Шаповалов же только начинает свой путь в большом теннисе, но уже считается одним из главных талантов. В его послужном списке уже значится победа над Надалем, а также выход в четвёртый круг US Open.

Однако на этот раз повторить свой лучший результат на нью-йоркском турнире ему не удалось. Шаповалов действовал в излюбленной атакующей манере, которая принесла ему 59 активно выигранных розыгрышей, но также и 42 невынужденные ошибки. Его оппонент был сдержаннее и рациональнее, что и сыграло в его пользу. Андерсон прошёл в четвёртый круг, где сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

История

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили в этом году уже сделал то, чего не добивался никто у него на родине. В июле он выиграл турнир в Гамбурге, став первым уроженцем Грузии, победившим на турнире ATP. Приехав в Нью-Йорк для участия в US Open, он вновь переписал историю.

Басилашвили стал первым игроком после распада СССР, который дошёл до 1/8 финала. Ранее это удавалось Теймуразу Какулии и Александру Метревели в 1970-х. В современную эпоху грузинскому теннисисту лишь однажды удавалось дойти до четвёртого круга на турнирах Большого шлема — это сделал Ираклий Лобадзе на Уимблдоне в 2006 году.

В матче третьего раунда Басилашвили встречался с аргентинцем Гвидо Пельей, который располагается в рейтинге ATP на 29 строчек ниже грузинского теннисиста. Басилашвили в упорной борьбе выиграл первые два сета со счётом 6:3, 6:4, но затем неожиданно взял всего один гейм в третьей партии. Судьба следующего сета решалась на тай-брейке, который остался за уроженцем Тбилиси. Басилашвили будет следующим соперником Надаля.

Конец карьеры

Нынешний US Open бьёт рекорд по количеству теннисистов, для которых это последний турнир Большого шлема. Ранее о прекращении выступлений в мейджорах заявили Михаил Южный, Николя Маю, Жиль Мюллер, Давид Феррер и Флориан Майер. Теперь к ним присоединился француз Жюльен Беннето. Накануне он проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в пяти сетах и на следующий день решил объявить о завершении карьеры.

«Сегодня первый день остатка моей жизни», — написал теннисист, занимающий 60-е место в рейтинге ATP.

Jour 1 du reste de ma vie — julien benneteau (@julienbenneteau) 31 августа 2018 г.

Однако Беннето не уходит из тенниса окончательно. Он будет новым капитаном женской сборной Франции по теннису в Кубке Федерации.