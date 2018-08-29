Прощальная гастроль: теннисист Южный провёл последний матч в карьере на турнирах Большого шлема

Михаил Южный уступил киприоту Маркосу Багдатису в матче первого круга одиночного разряда Открытого чемпионата США. Он отказался от продолжения борьбы в четвёртом сете из-за сильных судорог ног. По словам российского теннисиста, эта встреча стала для него последней в карьере на турнирах Большого шлема. О главных достижениях спортсмена — в материале RT.

Для Южного Национальный теннисный центр в Нью-Йорке является особенным местом. Среди всех турниров Большого шлема именно на американском он добивался наибольших успехов. Дважды — в 2006 и 2010 годах — россиянин доходил до полуфинала соревнований (на трёх других мейджорах лишь до четвертьфинала). Однако сделать ещё один шаг к титулу ему помешали сначала Энди Роддик, а после Рафаэль Надаль. Причём именно испанец тогда поднял над головой кубок.

В первом круге нынешнего турнира соперником Южного стал давний знакомый Маркос Багдатис. Россиянина и киприота объединяет длинная история личных встреч, в которой до настоящего момента царило равенство. В активе каждого из спортсменов по четыре победы, но две заключительные встречи остались за уроженцем Парамиса. Последняя из них состоялась на Открытом чемпионате Австралии 2017 года и завершилась досрочно из-за отказа Южного от продолжения борьбы.

К сожалению, исход их девятой встречи также оказался неутешительным для российского спортсмена. Организм Южного снова дал сбой и не позволил ему завершить поединок. Но обиднее тот факт, что произошло это после выигранного сета. В двух первых партиях Михаил уступил с минимальной разницей в счёте. 36-летний москвич выиграл 54% очков на подаче, 68% — на приёме и сделал три брейка.

Роковой момент произошёл в четвёртой партии. Во время игры Южный стал испытывать серьёзные проблемы со спиной, а при счёте 1:3 по геймам оступился и рухнул на корт. О продолжении матча речи быть не могло. Михаил с трудом поднялся и в сопровождении соперника Багдатиса и многолетнего тренера Бориса Собкина под аплодисменты зрителей покинул корт.

Российский теннисист Михаил Южный

globallookpress.com

Около месяца назад Южный объявил, что в нынешнем году собирается покинуть профессиональный спорт. Это заявление было сделано по окончании матча первого круга на турнире ATP в Атланте, в котором Михаил легко расправился с хозяином корта Эмилем Рейнбергом.

«Сегодня я очень нервничал на корте, потому что знал о заявлении, которое сделаю после игры. Время пришло. Хочу сказать, что выступлю на US Open, а после сыграю в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере», — приводит слова спортсмена The National.

В последние годы Южному тяжело давались выступления на высоком уровне. Мастерство и невероятный бойцовский характер помогали ему проходить квалификации и на равных сражаться с более молодыми соперниками, но добиться серьёзных результатов уже не получалось. Часто подводило и здоровье, проблемы с которым начинали напоминать о себе во время затяжных поединков.

«Он играет прилично, на хорошем уровне, но только один-полтора сета. Потом, к сожалению, батарейки начинают садиться. Уровень тенниса приличный, физическое состояние хорошее, но выступать ему непросто. Я не могу сказать, что он смотрится плохо. Понятно, что он не тот, что был раньше. Но, к сожалению, Михаил выдерживает не так долго, как хотелось бы. Какие-то коррективы мы внесли, пытаемся этот вопрос отрегулировать. Но насколько это удастся — трудно сказать», — цитирует Собкина «Чемпионат».

Среди последних достижений Южного можно назвать выход в 1/8 финала соревнований в немецком Галле, а также четвертьфинал Открытого чемпионата Санкт-Петербурга в 2017 году. В последний раз на турнирах Большого шлема Михаил проходил дальше второго круга два года назад, когда пробился в третий раунд US Open. Но поединок с Новаком Джоковичем снова был завершён досрочно из-за проблем со здоровьем россиянина. По ходу встречи москвич вызвал физиотерапевта, но после очередного удара почувствовал сильный дискомфорт и был вынужден покинуть корт.

Российский теннисист Михаил Южный

globallookpress.com

Год спустя Южный был в шаге от выхода в третий круг Открытого чемпионата США, где на равных сражался с самим Роджером Федерером. Михаил даже вёл по партиям, однако с середины четвёртого сета снова начались проблемы со спиной. Россиянин испытывал огромные трудности при передвижении, каждый удар давался ему тяжело. В итоге на решающий рывок сил не хватило. Швейцарец оказался крепче и выиграл в пяти сетах.

Последняя победа Южного на турнирах ATP датирована 2013 годом. Тогда он стал первым в Валенсии и Гштааде. Примечательно, что на протяжении пяти лет Михаил оставался единственным российским теннисистом, которому покорялись сразу два крупных соревнования в сезоне. Лишь 25 августа подобного добился Даниил Медведев: прибавил успех в Уинстон-Салеме к победе в Сиднее в январе.

Одним из самых успешных в карьере Южного стал 2010 год. Помимо выхода в полуфинал US Open, он выиграл турниры в Мюнхене и Куала-Лумпуре, а также дошёл до финала в Санкт-Петербурге, Дубае и Роттердаме. Всего на его счету десять побед на соревнованиях под эгидой ATP в одиночном разряде, а также девять — в парном.

Но российские болельщики прежде всего помнят его по финалу Кубка Дэвиса 2002 года. Тогда в решающем пятом матче на корт вышли двое 20-летних теннисистов — Михаил Южный и Поль-Анри Матьё. Первые два сета остались за французом, но россиянин проявил силу характера, переломил ход неудачно складывавшегося поединка и принёс своей стране первую победу в этом турнире.

Четыре года спустя Южный стал двукратным обладателем трофея. В финальном противостоянии с Аргентиной он не принимал участия, однако помог сборной России победить национальную команду США в полуфинале. Тогда Михаил в напряжённом четырёхсетовом поединке обыграл грозного Джеймса Блэйка, который на тот момент занимал четвёртое место в рейтинге ATP.

Спустя 12 лет после одной из главных своих побед Южный завершает карьеру. Как сказал сам спортсмен, в последний раз он выйдет на корт в рамках турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 16 по 23 сентября.

«Михаил одержал немало имиджевых побед, благодаря ему сборная России впервые выиграла Кубок Дэвиса, он настоящий патриот. Но наступают моменты, когда нужно принимать решение, тем более его преследуют травмы. Правильно он поступает или нет, мы увидим позднее, но я хотел бы, чтобы он выступал ещё, но это его выбор, с ним надо считаться», — цитирует ТАСС президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.