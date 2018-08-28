«Мария будет пользоваться в Нью-Йорке поддержкой трибун»: Шарапова стартует на US Open

В первом круге Открытого чемпионата США россиянка Мария Шарапова встретится с 39-летней швейцаркой Патти Шнидер. Два их предыдущих противостояния завершились победой россиянки. Однако отечественная теннисистка подходит к старту турнира Большого шлема не в самой оптимальной форме. Об этом в разговоре с RT заявил известный тренер Владимир Камельзон. Эксперт добавил, что на руку швейцарке сыграет и её колоссальный опыт.

Мария Шарапова начнёт свой путь на Открытом чемпионате США матчем со швейцарской теннисисткой Патти Шнидер, которая в очередной раз приняла решение вернуться в большой спорт. В последнее время у 31-летней россиянки было не так много игровой практики. Единственными соревнованиями, на которых она выступала в промежутке между Уимблдоном и нынешним US Open, стал турнир в Монреале, относящийся к престижной категории «премьер».

Также по теме Ветеранский матч Шараповой, возвращение Звонарёвой и российское дерби у мужчин: в Нью-Йорке стартует US Open В Нью-Йорке начинается последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США по теннису. По его итогам звание первой...

Предыдущий турнир Большого шлема никак нельзя назвать успешным для отечественной теннисистки, которая впервые в карьере проиграла на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса в первом круге. Неожиданно для многих сопротивление ей оказала 27-летняя соотечественница Виталия Дьяченко, занимавшая на тот момент 151-ю строчку мирового рейтинга и пробившаяся в основную сетку через сито квалификации. При этом нельзя сказать, что Шарапова отдала победу в поединке без боя. Исход первого и второго сетов решался на тай-брейках. Последняя партия также завершилась с минимальным перевесом 6:4 в пользу более молодой россиянки.

После неудачи на травяном турнире спортсменке предстояла подготовка к выступлениям на твёрдом покрытии. Однако возвращение на хард получилось несколько скомканным: Мария отказалась от участия сразу в двух соревнованиях, в Сан-Хосе и Цинцинатти, сославшись на плотность своего графика.

В связи с этим показательным на данный момент может считаться лишь выступление Шараповой на Rogers Cup в канадском Монреале, где она сумела дойти до 1/8 финала. Россиянка уверенно показала себя на старте турнира, без особого труда обыграв болгарку Сесил Каратанчеву со счётом 6:1, 6:2.

Соперницей Марии по второму кругу стала одна из главных надежд отечественного тенниса Дарья Касаткина, в последнее время продемонстрировавшая значительный прогресс. Вывеска этой встречи сама по себе предвещала интереснейший матч, в котором ни одну из соперниц нельзя было считать однозначным фаворитом.

Однако уроженка Тольятти, занимавшая на тот момент 14-ю строчку мирового рейтинга, отдала победу практически без боя. За весь матч ей удалось взять лишь два гейма. Причиной этого стала не только неуверенность на корте более молодой россиянки, но и агрессивный стиль игры самой Шараповой, которая вновь стала напоминать прежнюю себя.

Казалось, что спортсменка вернулась к своей лучшей форме и с лёгкостью продолжит путь к главному трофею соревнований в Монреале. Однако в третьем круге она столкнулась с преградой в лице шестой ракетки мира Каролин Гарсии. Россиянка ничего не смогла противопоставить француженке и уступила в двух сетах со счётом 3:6, 2:6.

Отказ от участия в очередном турнире заставил поклонников Шараповой начать волноваться, сумеет ли она подойти к соревнованиям в США в оптимальном состоянии. Однако открытые тренировки в преддверии US Open продемонстрировали, что Мария находится в хорошей форме и настраивается на привычный для себя силовой теннис на высоких скоростях.

Шарапова получила 22-й номер посева, оказавшись в одной части сетки с датчанкой Каролин Возняцки и немкой Ангеликой Кербер. Тем не менее стоит отметить, что жребий по отношению к россиянке оказался достаточно благосклонным: с первой соперницей, которая может доставить ей серьёзные неприятности, она встретится не раньше третьего круга. А дальше, при условии отсутствия сенсаций, путь к титулу придётся прокладывать через латвийку Елену Остапенко и уже упомянутую Гарсию.

Впрочем, букмекеры считают, что в Нью-Йорке завоевать свой шестой титул ТБШ россиянка не сможет. По их мнению, шансы поднять над головой главный трофей наиболее велики у американки Серены Уильямс и румынки Симоны Халеп.

Первая соперница Шараповой — 39-летняя Шнидер — занимает 186-ю строчку мирового рейтинга и будет выступать на турнире Большого шлема впервые за семь лет. Её наивысшим достижением на US Open стал выход в четвертьфинал в 1998 и 2008 годах, однако в её активе нет ни одного финала соревнований подобного уровня, да и до полуфинала она дошла лишь однажды — в 2004-м, на Australian Open.

Несмотря на продолжительные карьеры, две теннисистки встречались на корте лишь дважды — в 2007 и 2008 годах. В обоих матчах, которые, отметим, состоялись на грунтовом покрытии, а не на харде, победу одержала россиянка.

Тем не менее известный российский тренер Владимир Камельзон высказал мнение, что Шарапову не стоит считать однозначным фаворитом предстоящего противостояния.

«Разумеется, Мария всего в своей карьере добилась за счёт колоссального труда. Но в последнее время её окружало слишком много отвлекающих факторов, что не способствовало достижению положительных результатов. В связи с этим я бы не сказал, что она подошла к US Open в самой оптимальной форме», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По его мнению, в пользу Шараповой говорит то, что в США она будет выступать на своём любимом покрытии.

«Мария будет пользоваться солидной поддержкой трибун, так как турнир в США является для неё практически домашним. Но если спортсменка покажет свой собственный стиль игры, то победа в этом матче будет за ней», — добавил Камельзон.

Специалист полагает, что исход стартовой встречи будет зависеть от того, в каком физическом состоянии находятся обе соперницы, так как, несмотря на возраст, швейцарке есть что противопоставить Шараповой.

«Шнидер — возрастная теннисистка, которую мы хорошо знаем. Главным её преимуществом является опыт. Стоит вспомнить, что Патти сумела построить карьеру в мировом теннисе, не обладая выдающимися природными данными. При этом на корте она отличается умом, большой силой воли, а также выносливостью. Кроме того, в данном случае швейцарке будет нечего терять, в отличие от Шараповой, для которой стартовый матч может представлять особую сложность», — добавил Камельзон.

Интересно, что обе соперницы никогда не проигрывали в первом круге Открытого чемпионата США. На счету бывшей первой ракетки мира 11 выходов во второй раунд, а у Шнидер их 14.