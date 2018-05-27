Встреча Шараповой с Уильямс, поход Надаля за титулом, Веснина и Макарова в разных парах: главные интриги «Ролан Гаррос»

В Париже стартует «Ролан Гаррос» — второй в сезоне теннисный турнир Большого шлема. Испанец Рафаэль Надаль постарается одержать 11-ю победу в Париже и вернуть звание первой ракетки мира. Мария Шарапова получила статус сеяной теннисистки, в четвёртом круге она может встретиться с Сереной Уильямс. Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые за долгое время выступят в разных дуэтах и поведут заочную борьбу за лидерство в парном рейтинге WTA.

Парижские задачи Надаля

В теннисе существует примета: если наступает грунтовый сезон, то Рафаэль Надаль снова сместит Роджера Федерера с вершины рейтинга ATP. Уже четвёртый год подряд смена первых ракеток мира происходит аккурат под конец весны.

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Даже те невероятные условия, которые нужно было выполнить испанцу, чтобы вернуть себе почётный титул, не остановили его. Ведь Надаль после Открытого чемпионата Австралии нигде не выступал, пока в календарь не вернулись турниры с его любимым покрытием, в то время как Федерер исправно ездил по свету и зарабатывал очки. Но стоило швейцарцу оступиться в Майами, как он принял сенсационное решение — пропустить грунтовый сезон полностью, и даже «Ролан Гаррос».

Федерер всё равно мог бы к концу Открытого чемпионата Франции остаться первый ракеткой мира, потому что от Надаля требовалось обязательно защитить все прошлогодние очки. Для «грунтового короля» это оказалось не проблемой — он установил рекорд, выиграв 21 матч и 50 сетов подряд на грунте с учётом старых результатов. Только поражение от Доминика Тима в Мадриде остановило Надаля. Но затем он выиграл турнир в Риме и всё-таки стал первой ракеткой мира.

Чтобы удержать это звание, испанцу нужно выигрывать «Ролан Гаррос». Федерер пропускает турнир в третий раз подряд, поэтому защищать очки ему не приходится, и любая осечка Надаля вернёт его на вершину рейтинга. Однако в успехе испанца мало кто сомневается — Надаль явно приехал в Париж за 11-м титулом на «Ролан Гаррос» и 17-й победой на турнирах Большого шлема. Доминик Тим попал в другую половину сетки и не встретится «грунтовому королю» на пути к финалу.

Борьба за первую ракетку у женщин

У женщин борьба за титул первой ракетки традиционно более ожесточённая. Среди претенденток на титул вряд ли будет Елена Остапенко, сенсационно победившая в прошлом году. Латвийка за год набрала слишком мало очков и выиграла только один скромный турнир в Сеуле. Даже повторный успех не позволит Остапенко подняться выше четвёртой строчки в рейтинге WTA.

Елена Остапенко

Reuters

© Alessandro Bianchi

У её прошлогодней соперницы по финалу Симоны Халеп есть серьёзные шансы сохранить звание первой ракетки мира. И хотя румынка часто проигрывает в финалах престижных турниров, такая тактика тоже приносит много рейтинговых очков. В этом сезоне Халеп сделала так уже дважды. На Открытом чемпионате Австралии она уступила в решающем матче Каролин Возняцки, а на третьем по значимости грунтовом турнире в Риме — Элине Свитолиной.

Для украинского женского тенниса настал момент истины. Пожалуй, никогда его представительница не была так близка и к первой строчке рейтинга WTA, и к победе на турнире Большого шлема. Свитолина показала очень надёжную игру в столице Италии, уступив только в одном сете Дарье Касаткиной.

Впрочем, лучший плацдарм для атаки на первую строчку табели о рангах принадлежит Каролин Возняцки. Именно она наберёт наибольшую возможную сумму очков в случае победы, так что даже более раннее поражение может вознести датчанку на вершину рейтинга впервые за семь с половиной лет.

Шанс стать лучшей теннисисткой на данный момент будет и у Гарбинье Мугурусы, и у Каролины Плишковой, и у Каролин Гарсии. Правда, им всем должно невероятно повезти, чтобы сложились все необходимые расклады. Тем более, что и соперницы у них в первых раундах непростые. Мугуруса столкнётся со Светланой Кузнецовой, Плишкову в третьем круге может ожидать Мария Шарапова, а путь Гарсии может перегородить если не Анжелика Кербер, то Симона Халеп уже в четвертьфинале.

Грунтовое возрождение Шараповой

За титул может побороться и россиянка Мария Шарапова. Ещё недавно казалось, что дисквалификация настолько сильно надломила теннисистку, что она уже не вернётся на высший уровень.

Но самое слабое покрытие Шараповой неожиданно стало её сильной стороной. Она очень уверенно выступила и в Мадриде, и в Риме, а именно по этим двум турнирам принято определять фаворитов «Ролан Гаррос». В первом случае россиянка дошла до четвертьфинала, уступив Кики Бертенс по итогам трёх сетов.

А уже спустя неделю Шарапова была всего в одном шаге от финала. По ходу турнира в столице Италии она обыграла и сеяную Эшли Барти, и Доминику Цибулкову, и Дарью Гаврилову, но самой яркой стала победа над Еленой Остапенко. Уступив в первой партии на тай-брейке, победительница всех турниров Большого шлема сломила сопротивление латвийки. Остановить Шарапову смогла только первая ракетка мира Симона Халеп.

Эти успехи позволили россиянке подняться на 29-ю строчку в рейтинге WTA и наконец-то стать сеяной на одном из главных теннисных событий сезона. Шарапова выступит на «Ролан Гаррос» под 28-м номером и начнёт турнир матчем с голландкой Рихел Хогенкамп, прошедшей квалификацию.

Конечно, всерьёз говорить о шансах 31-летней спортсменки на итоговую победу говорить нужно осторожно. Но сейчас она не выглядит слабее Каролины Плишковой, с которой может встретиться в третьем круге. В случае победы Шараповой может достаться богатый выбор интересных соперниц — это и Серена Уильямс, и Кристина Плишкова, и Юлия Гёргес. Как минимум в первую неделю «Ролан Гаррос» Шарапова не позволит зрителям скучать.

Рублёв не засияет в Париже

Вокруг самого яркого представителя российского мужского тенниса крутятся только плохие новости. Андрей Рублёв после выхода в финал турнира в Майами в паре с Кареном Хачановым стал испытывать боли в спине, и весь грунтовый сезон у него не задался. Молодой россиянин сумел обыграть только Робина Хаасе в Монте-Карло. После этого он уступил Доминику Тиму, а чуть ранее отдал одно очко австрийской сборной в матче Кубка Дэвиса.

До последнего из стана Рублёва не было никаких вестей относительно того, восстановится ли он к «Ролан Гаррос», на котором побеждал в юные годы. Но всё-таки оказалось, что в Париж россиянин не вернётся. Он бы мог войти в число сеяных теннисистов, после чего первая победа в основной сетке взрослого турнира не заставила бы себя ждать. Это событие будет отложено ещё как минимум на год.

Пути Весниной и Макаровой разошлись

Поклонников пары Екатерины Макаровой и Елены Весниной ждут неутешительные вести. Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро решили не выступать вместе на «Ролан Гаррос».

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Хотя совсем недавно они выиграли парный турнир в Мадриде, победив в финале первых ракеток Открытого чемпионата Франции Тимеу Бабош и Кристину Младенович, в Париж они едут порознь. Макарова выбрала в качестве партнёрши молодую россиянку Анну Калинскую, а Веснина предложила образовать пару Елене Остапенко, и та ответила согласием.

Девушки не комментировали, что стало причиной разрыва и будут ли они выступать вместе в будущем. Распад столь сильного дуэта выглядит особенно странным, потому что девушки вполне могли стать по итогам «Ролан Гаррос» первыми ракетками мира в парном разряде. Сейчас обе россиянки находятся на втором месте, уступая Латише Чань всего пять очков. В прошлом году они дошли до четвертьфинала, а представительница Тайваня — до полуфинала. Ей удержаться на первой строчке будет гораздо сложнее, чем Весниной или Макаровой туда забраться.

Впрочем, теперь парный турнир «Ролан Гаррос» обрёл интригу, которая может привлечь внимание тех, кто следит исключительно за одиночными играми. Веснина и Макарова пускаются в погоню за званием лучшего парного игрока, и кто первым обретёт этот титул, предсказать невозможно.

Уильямс вновь в основе

Нынешний «Ролан Гаррос» станет для Серены Уильямс первым турниром Большого шлема после рождения дочери. Победительница 23 мейджоров хотела выступить в этом году в Австралии, но не набрала необходимую для этого форму.

Правда, на что действительно Уильямс-младшая способна, сказать сложно. Она полностью пропустила весь грунтовый сезон, чтобы к «Ролан Гаррос» подойти в лучших кондициях. Из-за этого у неё не было шансов подтянуть позиции в рейтинге WTA. Будучи лишь 453-й ракеткой мира, она всё же попала в основную сетку благодаря защищённому рейтингу, но никаких преференций при жеребьёвке трёхкратная победительница турнира не получила.

Уильямс начнёт турнирный путь матчем с Кристиной Плишковой, а затем может столкнуться с сеяными Эшли Барти и Юлией Гёргес. Поклонники тенниса уже мечтают о том, чтобы дальше экс-первая ракетка мира встретилась с Марией Шараповой. Но до этого момента должна пройти ещё целая неделя.