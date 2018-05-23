«Она заслужила быть номером один»: почему теннисный мир встал на защиту Уильямс

Теннисистка Серена Уильямс, пропустившая большую часть прошлого сезона в связи с беременностью и рождением первенца, начнёт своё восхождение к очередному титулу наравне с обладательницами самого низкого рейтинга. Об этом стало известно накануне Открытого чемпионата Франции. Организаторы турнира отметили, что при составлении сетки придерживаются исключительно спортивного принципа. Между тем многие соперницы американки недовольны таким подходом. Они призвали внести изменения в существующие правила, которые позволили бы уходящим в декрет спортсменкам сохранять рейтинг.

Трёхкратная победительница Открытого чемпионата Франции Серена Уильямс, пропустившая большую часть прошлого сезона в связи с беременностью и рождением первенца, начнёт своё восхождение к очередному титулу на парижских кортах наравне с обладательницами самого низкого рейтинга. Организаторы турнира сообщили о том, что номера посева будут распределены в соответствии с местами спортсменов в рейтинге. Другие критерии приниматься во внимание не будут.

В связи с этим Уильямс, будучи 453-й ракеткой мира, не сможет рассчитывать на посев, что грозит ей встречей с соперницами, значительно превышающими её по силе, уже в первом круге.

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Несмотря на то что с 2015 года в теннисе существует так называемое правило защищённого рейтинга, которое даёт право спортсменам, пропустившим большое количество времени в связи с серьёзным повреждением, вернуться на крупные соревнования с сохранением рейтингового номера, Женская теннисная ассоциация (WTA) оставляет право распоряжаться расстановкой в турнирной таблице за организаторами каждого конкретного турнира в отдельности.

Roland Garros станет первым крупным турниром для американки с января прошлого года. Тогда она завоевала свой седьмой титул на Открытом чемпионате Австралии. На тот момент Серена занимала первую строчку мирового рейтинга. Именно эта позиция должна быть закреплена за ней после перерыва, составившего более одного года.

До недавнего времени Уильямс безуспешно пыталась вернуть себе прежнюю физическую форму, однако на её игре сказывались серьёзные проблемы со здоровьем, возникшие вследствие тяжёлых родов. Лучшим её результатом в нынешнем сезоне стал выход в 1/16 турнира в Индиан-Уэллсе, где она потерпела поражение от своей старшей сестры Винус со счётом 3:6, 4:6.

Возвращение в тур одной из самых сильных теннисисток всколыхнуло спортивный мир и дало повод к размышлению о несовременности правил WTA, которые уже долгое время требуют коррекции. Об этом заявил нынешний директор турнира в Индиан-Уэллсе, бывшая четвёртая ракетка мира Джеймс Блэйк, после того как американка впервые не получила номер посева на соревновании, относящемся к серии Premier Mandatory.

Несмотря на давнее соперничество и натянутые отношения с Уильямс, мнение экс-теннисиста разделила и россиянка Мария Шарапова.

«Теннис — очень эгоистичный вид спорта, однако я считаю, что после рождения ребёнка приоритеты смещаются и твоя игра в любом случае что-то теряет. Так что это было бы отличное изменение (правил. — RT)», — заявила спортсменка.

Голоса, обращённые к WTA, стали звучать ещё громче после того, как стало известно, что Уильямс не сможет воспользоваться защищённым рейтингом и на Открытом чемпионате Франции. Так, своё недовольство выразила действующая первая ракетка мира Симона Халеп.

«Рождение ребёнка — естественный процесс. По моему мнению, правильно было бы сохранять посев теннисисткам», — цитирует румынку агентство.

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К соперницам, оказавшимся на стороне американки, присоединилась и украинская теннисистка Элина Свитолина.

«Если женщина решилась на прекращение или приостановку карьеры ради рождения ребёнка, то, мне кажется, организаторы турниров должны обеспечить её защищённым рейтингом. Серена была номером один, и она по праву заслужила это», — заявила она.

На данный момент в своде правил WTA ситуация с беременностью теннисисток отдельно не оговаривается и приравнивается к обычным травмам. Однако сообщается, что функционеры ассоциации вняли голосу большинства и в будущем сезоне всё же могут внести дополнительные изменения.

«Исторически сложилось, что теннисисты не поддерживают частое использование защищённого рейтинга. В данный момент мы готовим новый свод правил, который должен вступить в силу в 2019 году. Мы по-прежнему выступаем на стороне спортсменов и поддерживаем игроков, вернувшихся в тур после рождения ребёнка», — заявили представители организации.