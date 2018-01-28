Датская принцесса и швейцарский король: Возняцки и Федерер стали победителями Australian Open 2018

В Мельбурне завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису. Швейцарец Роджер Федерер выиграл 20-й турнир Большого шлема, а датчанка Каролина Возняцки завоевала свой первый трофей. Между тем для некоторых теннисистов эти соревнования не обошлись без последствий. Так, румынка Симона Халеп после поражения в финале попала в больницу. О главных событиях финальных матчей — в материале RT.

Главный герой

К решающему поединку против Марина Чилича Роджер Федерер подходил в статусе явного фаворита. Действующий победитель Australian Open не проиграл ни одного сета в нынешнем розыгрыше, а также имел преимущество по личным встречам. 36-летний швейцарец одержал восемь побед в девяти играх, а единственный успех хорвата датирован 2014 годом. Тогда в полуфинале US Open ему хватило трёх сетов для победы над легендарным оппонентом. Спустя два дня он выиграл свой первый турнир Большого шлема, в финале взяв верх над японцем Кеи Нисикори.

В преддверии поединка 2018 года между теннисистами не было даже намёка на вражду. Чилич опубликовал в своём Instagram фотографию, на которой они с Федерером запечатлены во время совместного отдыха на Мальдивах.

«За финалистов», — подписал её хорват.

Победа уроженца Базеля должна был стать шестой на Australian Open и 20-й на турнирах Большого шлема, что является рекордом для представителей сильного пола. Его ближайшим преследователем по данному показателю является испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 16 трофеев.

Чтобы защитить теннисистов от жары, организаторы приняли решение закрыть крышу на арене Рода Лейвера. На момент встречи температура в Мельбурне составляла +37 С˚.

Федерер с лёгкостью выиграл первый сет, не почувствовав особого сопротивления. Он с ходу взял две подачи соперника подряд и повёл в счёте 4:0, после чего уверенно победил в партии. Чилич допустил 12 невынужденных ошибок, а также был абсолютно неконкурентоспособен на чужой подаче. В его активе всего 11% выигранных очков на приёме.

Но 29-летний спортсмен не сдался. В следующей партии он смотрелся гораздо увереннее, а Роджер внезапно стал злоупотреблять невынужденными ошибками. По сравнению с первым сетом их количество возросло в пять раз (15 вместо трёх), к ним добавились три двойных ошибки. Судьба партии решалась на тай-брейке, где удача улыбнулась Марину. Он смог использовать ошибки именитого соперника, а Федерер проиграл свою первую партию на турнире.

Однако развить успех Марину не удалось. В третьей партии Роджер увеличил обороты и стал играть гораздо агрессивнее, о чём говорят семь эйсов и преимущество по активно выигранным мячам (восемь против пяти). У хорвата не было ни одного шанса взять чужую подачу, а Федереру это удалось со второй попытки в шестом гейме. После этого было уже нетрудно довести партию до победы.

Чилич сильно расстроился и в первом же гейме четвёртой партии снова позволил теннисисту из Базеля сделать брейк. Казалось, что он уже не сможет оказать сопротивление своему противнику, но у швейцарца наметился спад в игре, в результате чего Марин перехватил инициативу. Он взял две подачи оппонента подряд и сравнял счёт по партиям. Но сил на заключительный сет у него не хватило. Швейцарец не оставил своему сопернику ни одного шанса и со счётом 6:1 победил в заключительной партии, а вместе с ней и в матче. Решающее очко Федерер выиграл благодаря подаче на вылет, на миллиметр зацепившей линию.

Легендарный теннисист стал двадцатикратным победителем турниров Большого шлема и вторым среди самых возрастных обладателей титула — сейчас ему 36 лет и 173 дня. Абсолютное достижение принадлежит Роду Лейверу, возраст которого на момент победы в Открытом чемпионате Австралии 1972 года составлял 37 лет 63 дня.

По количеству завоёванных трофеев на турнирах Большого шлема в одиночном разряде швейцарец уступает лишь американке Серене Уильямс (23) и немке Штеффи Граф (22).

После матча хорват выразил надежду на то, что в будущем сможет ещё раз принять участие в финале и побороться за победу.

«Во-первых, хочу поздравить Роджера. Это было великолепное путешествие. Это были, возможно, лучшие недели в моей жизни. У меня были шансы выиграть, но все они исчезли в начале пятого сета. Надеюсь, что в будущем мне удастся снова пробиться в финал и на этот раз завоевать трофей», — сказал Чилич.

Швейцарец с трудом сдерживал слёзы на протяжении всей речи, однако, завершая её, всё же дал волю эмоциям.

«Я так счастлив! Это невероятно! Это был самый долгий день, очень сильно ждал этого момента. Я очень рад тому, что всё наконец завершилось и я смог осуществить свою мечту. Прошлый сезон был великолепным. Хочу поблагодарить Марина за потрясающую игру. Продолжай в том же духе — и ты добьёшься большего», — обратился Федерер к болельщикам и к своему оппоненту.

Главная героиня

Победительница Australian Open определилась в эмоциональном и напряжённом поединке между Каролиной Возняцки и Симоной Халеп, ещё ни разу не побеждавших на турнирах Большого шлема. Ранее обе теннисистки дважды выходили в финал, но завоевать трофей не смогли. Однако это было не единственное, что стояло на кону, — победитель соревнований должен был получить чек на $4 млн призовых и статус первой ракетки мира.

На протяжении всего турнира румынку беспокоила левая лодыжка. Она стойко боролась не только со своей соперницей, но и с болью, однако травма всё равно давала о себе знать. Кроме того, обеим теннисисткам мешало австралийское солнце — матч проходил при температуре более +30 C˚. Халеп даже пришлось вызвать врача и проверить давление. По окончании второго сета спортсменки единогласно решили использовать право на десятиминутный перерыв и скрылись в подтрибунном помещении.

Первый сет отлично продемонстрировал уровень мотивации девушек. В течение 52 минут на корте шла ожесточённая борьба. 26-летняя уроженка Констанцы действовала более активно: сделала три эйса, превзошла противницу по количеству выигранных мячей, но Возняцки, в свою очередь, гораздо меньше ошибалась. Датчанка сделала брейк во втором гейме и при счёте 5:3 вышла подавать на сет, но активные действия Симоны не позволили ей завершить первую партию в свою пользу. С третьей попытки ей удалось взять подачу оппонентки, а затем и сравнять счёт. Судьба первого сета решилась на тай-брейке, где увереннее сыграла теннисистка из Оденсе.

В начале второй партии показалось, что Каролине до победы осталось совсем немного. В третьем гейме она имела отличную возможность взять чужую подачу, но Халеп сначала героически отыграла четыре брейка, а после сделала то, что не удалось Возняцки, и повела в счёте. За девятое очко развернулась настоящая война, в которой румынке снова пришлось продемонстрировать свой несгибаемый характер, однако с третьей попытки она всё же выиграла сет.

В третьей партии теннисистки сражались из последних сил. Изнурённые жарой, они раз за разом отдавали свою подачу, что в итоге вылилось в семь брейков. Сет затянулся на 1 час 12 минут, но удача в итоге улыбнулась Возняцки. Каролин продолжила играть более уверенно, допустив в итоге на 19 невынужденных ошибок меньше. Причём общее количество выигранных мячей оказалось практически одинаковым — 110:108 в пользу датчанки.

В итоге уроженка Оденсе отыграла пять брейков из восьми по ходу третьего сета, причём один из них — в заключительном гейме, и смогла впервые в своей карьере одержать победу на турнире Большого шлема.

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После матча румынка призналась, что усталость и проблемы со здоровьем стали главными причинами поражения.

«Я всё равно могу улыбаться. Всё нормально. Я плакала, но теперь улыбаюсь. В конце концов, это всего лишь теннисный матч. Очень обидно, что я не смогла победить. Я снова была близка, но к концу игры у меня закончились силы. Каролина играла лучше и смотрелась свежее. Я очень устала, вдобавок у меня были проблемы со ступнями. Всё болело, но я смогла подготовиться к матчу, и, кажется, получилось неплохо. После первого сета я заметно подсела. Не было сил, мощи. Я смогла заставить себя бить по мячу и в итоге взяла вторую партию. В третьем сете я тоже отыгралась и даже вышла вперёд, но, подавая при счёте 4:3, не смогла ничего сделать: силы кончились. Конечно, это немного грустно», — сказала Халеп.

Возняцки, впервые победившая на турнире Большого шлема, с трудом могла справиться с эмоциями.

«Простите, хочу на секунду обнять трофей. Я так долго ждала этого момента. Голос дрожит, трудно сдерживать слёзы, это очень эмоциональный момент», — призналась датчанка.

Она также поблагодарила свою оппонентку за борьбу и извинилась за то, что уходит с корта в ранге победителя.

«Поздравляю Симону с замечательным турниром. Понимаю, что это трудный день для неё. Прости, что я выиграла. Уверена, что в будущем нас ждёт много очных встреч. Сегодня была невероятная битва, ещё раз прости», — сказала победительница.

27-летняя теннисистка призналась, что, выиграв в Австралии, смогла осуществить свою мечту.

«Я просто счастлива, что завоевала титул. Начать год с такой победы — это нечто особенное. Всё это просто невероятно. Матч мог завершиться в пользу любой из нас, но, к счастью, победа осталась за мной. Звание первой ракетки мира, безусловно, очень важно. Я очень рада. Мечты сбываются. И теперь никто не будет спрашивать меня о том, когда же я выиграю свой первый турнир Большого шлема, — это один из самых позитивных моментов вечера. Теперь буду ждать вопроса о том, когда я выиграю второй», — поделилась радостью датчанка.

Примечательно, что Возняцки стала первой в истории теннисисткой из Дании, которой удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом победу на Australian Open ранее одерживали представительницы 12 стран мира. Чаще всего это удавалось местным спортсменкам — 43 раза, 24 раза главный трофей доставался американкам, а в 2008 году победу праздновала российская теннисистка Мария Шарапова.

Поздравления

Сразу несколько известных людей из мира тенниса направили свои поздравления Возняцки по случаю её первой победы на турнире Большого шлема.

Was flying when @AustralianOpen final finished.Big congrats to both girls for this amazing effort and of course @CaroWozniacki with her first Grand Slam Title🏆👏 #AusOpen — Elena Vesnina (@EVesnina001) 27 января 2018 г.

В числе первых к ней обратилась россиянка Елена Веснина.

«Я была в самолёте, когда завершился финал Открытого чемпионата Австралии. Поздравляю обеих теннисисток с этим потрясающим выступлением и, конечно, Каролину Возняцки с её первым титулом на турнирах Большого шлема», — написала Веснина в своём Twitter.

Кроме того, новую первую ракетку мира поздравили Виктория Азаренко и Энди Роддик. Белоруска похвалила Каролину за «хорошую работу», а американец выразил надежду на то, что она попадёт в Зал славы.

«Я невероятно рад за Каролину. Наслаждайся моментом! Ты должна попасть в Зал славы. Теперь жду, когда такой же приятный момент будет у Симоны. Уверен, он наступит», — признался американец.

I got too nervous to watch but woke up to @CaroWozniacki new number one and aussie open champ. So awesome. So happy. Are those tears? Yup they are. 😭 from a year ago to today I'm so proud my friend so proud. Literally can't even sleep now — Serena Williams (@serenawilliams) 27 января 2018 г.

Не осталась в стороне и 38-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс, заявившая, что гордится Каролиной.

«Я слишком нервничала, чтобы смотреть это в прямом эфире, но сейчас я проснулась и вижу, что Каролина Возняцки — чемпионка Australian Open и новая первая ракетка мира. Это замечательно. Я так рада за тебя. Я плачу. Горжусь тобой, подруга, ты не представляешь насколько», — сказала Уильямс.

Здоровье

В финальном матче с Возняцки Симона Халеп оставила все свои силы на корте. Спортсменки провели под палящим солнцем Мельбурна 2 часа 49 минут, в результате чего по окончании поединка румынская теннисистка была госпитализирована для восстановления от обезвоживания.

Она была вынуждена провести под присмотром врачей четыре часа, после чего покинула клинику.

Неустанный Павич

Одним из главных героев последних двух дней турнира стал Мате Павич. Хорват смог завоевать сразу два трофея Открытого чемпионата Австралии, победив в миксте и в мужском парном разряде.

Сначала Павич в паре с австрийцем Оливером Марахом в двух сетах переиграл колумбийский дуэт Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фара. Спустя день он вместе с канадкой Габриэлой Дабровски в напряжённом трёхсетовом матче одержал победу над Тимеей Бабош из Венгрии и индийцем Роханом Бопанной.

Венгерка в случае победы также завоевала бы свой второй трофей на турнире. Ранее она в паре с Кристиной Младенович стала победительницей в соревновании женских пар, в финале оказавшись сильнее Екатерины Макаровой и Елены Весниной. Позднее она ещё раз огорчила 29-летнюю москвичку, не дав ей пройти в финал в миксте.

Для Павича эта победа в соревнованиях смешанных пар стала второй на турнирах Большого шлема. В 2016 году 24-летний хорват в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд выиграл Открытый чемпионат США, в финале переиграв хозяев корта — Коко Вандевеге и Раджива Рама.

Завоевавший свой второй титул в Австралии спортсмен признался, что до турнира не мог в это поверить, и выразил мнение, что продолжит совместные выступления с Добровски.

«Я испытываю потрясающие эмоции. Честно говоря, я не мог представить, что смогу сделать это. Если бы кто-то мне сказал об этом перед турниром, я бы не поверил. Продолжим ли мы играть в паре с Габриэлой? Почему бы и нет? Мне кажется, мы прекрасно провели эту неделю», — рассказал хорват.

Железный человек

Большое впечатление произвело выступление в Австралии Ен Лян. 17-летняя спортсменка из Китайского Тайбэя стала абсолютной чемпионкой турнира среди юниоров, победив в одиночном и парном разрядах.

В ходе одиночного турнира она продемонстрировала свой несгибаемый характер. В пяти из шести матчей Ен Лян уступала в первой партии, однако в итоге одерживала победу. Единственный двухсетовый матч пришёлся на финал, где она без проблем одержала победу над француженкой Кларой Бюрель.

В парном разряде Лян вместе с китаянкой Ван Синьо встретили серьёзное сопротивление со стороны Лулу Сун из Швейцарии и Виктории Алисы из Папуа — Новой Гвинеи. Чтобы определить победителя, им пришлось провести супер тай-брейк, который завершился со счётом 10:5.

По стопам отца

В мужском одиночном разряде победителем стал Себастьян Корда. По ходу турнира американец обыграл первый номер посева — россиянина Тимофея Скатова, а в финале победил Чун Син Цена, соотечественник Ен Лян.

Для победы 17-летнему теннисисту потребовалось полтора часа. При этом он девять раз подал на вылет, а также занёс себе в актив в два раза больше активно выигранных очков (34 против 17). Себастьян явно идёт по стопам своего отца — известного чешского спортсменка Петера Корды, который в 1998 году выиграл Открытый чемпионат Австралии среди взрослых.

Свою победу Корда-младший посвятил своим родителям, отметив, что сделал им подарок на день рождения.

The kids are alright.



ICYMI No.2 seed En Shuo Liang of Chinese Taipei stormed to the girls' title while Sebastian Korda clinched a tight final versus Chun Hsin Tseng.



Liang captures girls' title: https://t.co/djVHgdWM2L

Korda emulates his Dad: https://t.co/drvLUnrycc#AusOpenpic.twitter.com/3Kdn54vhUg — #AusOpen (@AustralianOpen) 27 января 2018 г.

«Это особенный момент для меня. Моя сестра Джессика выиграла свой первый титул в гольфе в Австралии, а папа победил на Australian Open 20 лет назад. Основная цель заключалась в том, чтобы подарить отцу победу на 50-летие. К тому же, у мамы день рождения 5 февраля», — сказал спортсмен.

По его словам, отец пытался отговорить его от карьеры теннисиста, однако понял, что это бесполезно.

«Я влюбился в теннис, когда впервые взял в руки ракетку. Отец старался отговорить меня от карьеры в профессиональном спорте, но затем понял, что я люблю это, и стал всячески меня поддерживать и помогать. Он мой тренер и главный болельщик. Как минимум раз в месяц я смотрю его матчи и черпаю в них мотивацию», — признался юниор.