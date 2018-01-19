Неудача Рублёва, победа Макаровой и Весниной, прогноз для Шараповой: обзор пятого игрового дня Australian Open

Андрей Рублёв последним из россиян завершил свои выступления в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису. 20-летний москвич уступил в четырёх сетах болгарину Григору Димитрову. Елена Веснина и Екатерина Макарова в парном разряде пробились в четвёртый круг, а семикратный чемпион турниров Большого шлема Матс Виландер предсказал Марии Шараповой победу над Анжеликой Кербер. О главных событиях пятого дня Australian Open — в материале RT.

Разочарование

Единственный из россиян, оставшийся в мужской сетке Australian Open, уже в третьем круге получил в соперники третьего сеяного турнира Григора Димитрова. Андрея Рублёва ждало непростое испытание, однако отечественные болельщики верили в лучшее, тем более в прошлом году он обыграл соперника на US Open в трёх сетах.

Увы, но новая встреча продемонстрировала, что Рублёв пока не готов стабильно на равных противостоять теннисистам подобного уровня. Причём начал игру Димитров не самым удачным образом. Болгарин регулярно совершал ошибки и позволил Андрею сделать брейк в первом же гейме. Однако Григор быстро пришёл в себя и выровнял игру. Вскоре он и сам взял подачу соперника, а при счёте 4:3 сделал ещё один брейк. После этого третьей ракетке планеты оставалось лишь удачно подать на сет, что он и сделал.

Во второй партии Димитров продолжил действовать с преимуществом и вскоре повёл в счете — 4:2 с брейком. Казалось, ничто не помешает ему быстро поставить точку. Однако в этот момент у Григора неожиданно начались проблемы. Он вновь принялся ошибаться, в том числе допустил пару двойных. В результате Рублёв сделал два брейка подряд и ценой колоссальных усилий сравнял счёт по сетам — 1:1. Димитрова произошедшее настолько разозлило, что он в прямом смысле слова порвал на себе футболку.

Gregor Dimitrov is upset & starts to rip his shirt off, cannot finish and has to pull it off normally pic.twitter.com/lJibmlAtQZ — CJ Fogler (@cjzero) 19 января 2018 г.

К сожалению, в третьем сете ситуация была обратной. Уже Андрей повёл с брейком — 4:2, но не сумел дожать соперника. Димитров быстро сделал ответный брейк, затем ещё один и в итоге вырвался вперёд — 2:1.

В заключительной партии всё решил брейк Димитрова в седьмом гейме. При счёте 4:5 Рублёв имел два брейк-пойнта и мог спасти партию, но не сумел их реализовать и закончил выступление в одиночном разряде. Из парного он вместе с Михаилом Елгиным вылетел после первого же круга.

После поражения Рублёва российских теннисистов в одиночном мужском разряде не осталось. Евгений Донской, Даниил Медведев и Карен Хачанов потерпели поражения во втором круге, а Михаил Южный — в первом.

Уверенность

Зато Екатерина Макарова и Елена Веснина спокойно шагнули в третий круг турнира в парном разряде, обыграв словенку Далилу Якупович и соотечественницу Ирину Хромачёву. В двух сетах ведущий отечественный дуэт отдал соперницам лишь пять геймов — 6:2, 6:3.

Веснина и Макарова продолжают идти к тому, чтобы собрать карьерный Большой шлем в парном разряде. Россиянки уже выиграли «Роллан Гаррос», Уимблдон и US Open. Не достаёт в коллекции теннисисток лишь Australian Open. В 2014-м они играли в финале турнира, но уступили итальянкам Саре Эррани и Роберте Винчи.

«Мы знали, что будет самая жара. Но что делать? Приходится выходить, играть. Все в одинаковых условиях. Но это очень непросто. Титула на Australian Open не хватает. В миксте есть, сейчас идём за титулом в паре», — сказала Веснина в эфире Eurosport.

А вот другие россиянки, выступающие в парном разряде, вынуждены были зачехлить ракетки. Алла Курдявцева в тандеме с Михаэллой Крайчек уступила Чань Хаочин и Катарине Среботник, а Екатерина Александрова и представительница Латвии Анастасия Севастова проиграли Габриэле Дабровски и Сюй Ифань.

Фавориты

Ещё более уверенный матч провёл Рафаэль Надаль. Будучи первой ракеткой планеты, он не оставил шансов боснийцу Дамиру Джумхуру. Испанец отдал сопернику всего пять геймов — 6:1, 6:3, 6:1. Любопытно, что данный матч стал для Рафы 550-м на харде за карьеру. В следующем круге он сразится с аргентинцем Диего Шварцманом.

«Конечно, я провёл хороший матч. Когда побеждаешь 6:1, 6:3, 6:1 в третьем круге, это всегда прекрасный результат, не так ли? Невозможно добиться такого результата, не играя хорошо. Я очень рад, что прошёл дальше. Это отличная новость. Моя подготовка была обычной. Проснулся, сходил в зал, прибыл на арену, провёл разминку в зале, потом на корте, перекусил и сыграл в Парчиси. Вот и всё», — резюмировал Надаль.

Чуть больше усилий для победы пришлось приложить второй ракетке планеты Каролине Возняцки, но и она без лишних усилий сломила сопротивление 30-й сеяной турнира Кики Бертенс — 6:4, 6:3. Датчанка реализовала три брейк-пойнта из четырех, в то время как соперница — лишь один из шести. К тому же Бертенс допустила две двойных ошибки. В следующем круге Возняцки встретится со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

Триллер

Историческое достижение в матче с Андреасом Сеппи установил Иво Карлович. Хорват стал первым теннисистом в истории, который сделал больше 50 эйсов (эта отметка покорилась ему восьмой раз за карьеру) в двух матчах подряд. Карлович подал навылет 52 раза, но, что самое неожиданное, это не помогло ему пробиться в четвёртый круг.

Теннисисты выдали настоящий матч-триллер. Сеппи выиграл первый сет, а во втором укрепил своё преимущество на тай-брейке. Однако поставить точку досрочно итальянцу не удалось. Карлович ценой невероятных усилий вытащил две партии подряд на тай-брейке.

Затянулся и решающий сет, но победу в нём всё же вырвал Сеппи — 9:7. Продолжительность матча составила почти четыре часа. Любопытно, что итальянец выполнил почти в два раза меньше брейков, чем соперник, — 23, зато реализовал два брейк-пойнта, тогда как Карлович не взял ни одной подачи соперника. В следующем круге итальянец встретится с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом.

Сразу 40 эйсов в матче с Пабло Карреньо-Бустой исполнил представитель Люксембурга Жиль Мюллер, но и в этом случае хорошая подача не привела к победе. Мюллер уступил — 6:7, 6:4, 5:7, 5:7.

Рекордная высота

В мужской части сетки завершил своё выступление на Australian Open грузин Николоз Басилашвили. В пяти сетах он уступил как раз Эдмунду, хотя вёл по партиям 2:1. А в заключительном сете теннисисты разыграли гейм, который затянулся на 20 минут с 36 очками, причём равный счёт фиксировался 15 раз.

Неудача подстерегла и украинца Александра Долгополова. 29-летний теннисист не справился с 24-м сеяным турнира Шварцманом — 7:6, 2:6, 3:6, 3:6.

В женском одиночном разряде соотечественница Долгополова Катерина Бондаренко потерпела поражение от Магдалены Рыбариковой — 5:7, 6:3, 1:6. Не удалось пройти дальше и эстонке Кайе Канепи. В трёх сетах она уступила испанке Карле Суарес-Наварро — 6:3, 1:6, 3:6.

А вот другая эстонка Анетт Контавейт сумела пробиться в следующий круг, обыграв седьмую ракетку планеты Елену Остапенко — 6:3, 1:6, 6:3. Таким образом, латышка лишилась возможности вырваться на первую строчку рейтинга WTA по окончании турнира. Контавейт же впервые в карьере пробилась в четвёртый круг Australian Open.

Дерби

15-летняя дебютантка турниров Большого шлема Марта Костюк стала одной из главных сенсаций первых дней Australian Open. Юная украинка без лишних проблем преодолела два круга, не отдав соперницам ни сета, хотя в число её оппоненток входила 25-я сеяная турнира Пэн Шуай.

Однако в третьем круге Костюк ждало куда более серьёзное испытание в виде главной примы украинского тенниса Элины Свитолиной. В результате четвёртая ракетка планеты играючи расправилась с молодой соотечественницей — 6:2, 6:2. Свитолина впервые в карьере вышла в четвёртый круг Australian Open, где проэкзаменует чешку Денису Алертову.

«Хотела провести как можно меньше времени на корте и выиграть. Рада, что закончила всё в двух сетах. Костюк действует здорово. Видно, что у неё есть некий игровой почерк. Возраст Марты? Мне всего 23, и я ещё молодая, но с ней мы, можно сказать, поменялись ролями», — подвела итоги матча в эфире телеканала Eurosport Свитолина.

Эмоции

Всё внимание местных болельщиков по понятным причинам было приковано к матчу Ника Кирьоса с французом Жо-Вильфридом Тсонга. Два молодых атлетичных теннисиста выдали настоящий спектакль из четырёх сетов. Кирьосу удалось порадовать соотечественников тяжёлой победой, причём все три свои партии Ник выиграл на тай-брейках. Сдержать эмоции в себе после решающего очка ему было невероятно сложно, да он и не пытался это сделать. В следующем круге австралиец встретится с обидчиком Рублёва Димитровым.

Гости

Теннис с большим удовольствием смотрят многие знаменитости. Не является исключением и известный голливудский актёр Уилл Смит, который посетил матч между Кирьосом и Тсонгой в компании коллеги по цеху Уилла Феррелла.

Will Ferrell ✅

Will Smith ✅



Couple of big names in @Melbourne this week for some Hollywood tennis! #AusOpenpic.twitter.com/vGKt2FmdTS — #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2018 г.

Прогноз

Как известно, Мария Шарапова является одной из фавориток Australian Open, но не многие верят в её итоговую победу. Большинство болельщиков придерживаются мнения, что россиянка если и сумеет пройти далеко по турнирной сетке, то за трофей уж точно не поборется. Однако семикратный чемпион турниров Большого шлема Матс Виландер поддержал Марию и предсказал ей итоговую победу.

«Выступление Марии будет зависеть от двух аспектов. Во-первых, непосредственно от уровня её игры, во-вторых, от того, насколько она уверена в способности побеждать на крупных турнирах. Всё-таки Мария после возвращения из соревнований Grand Slam выступила только на US Open.

По его словам, Шарапова в любом случае входит в тройку главных фавориток турнира.

«Она входит в число трёх теннисисток, имеющих наибольшие шансы, и неважно, что происходило в предыдущие годы. Мария не входит в число сеяных, что позволяет избежать дополнительного давления, но вместе с тем она обладает опытом побед на Grand Slam. В матче с Анжеликой Кербер основное давление будет испытывать Энджи. Шарапова любит большие матчи и является одной из самых универсальных теннисисток в WТА. На Марию обрушилась критика в австралийской прессе, но, мне кажется, она думает: «Хорошо, я вам покажу». Для меня она фаворит в матче с Кербер. Думаю, Шарапова победит», — сказал Виландер в эфире Eurosport.