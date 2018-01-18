Месть Шараповой, поражения пяти россиян и невыносимая жара: обзор четвёртого игрового дня Australian Open

Мария Шарапова стала единственной представительницей России, преодолевшей в четверг барьер второго круга чемпионата Австралии по теннису. Роджер Федерер и Новак Джокович одержали уверенные победы, Дарья Касаткина призналась в симпатиях к хоккеисту Евгению Малкину, а многие участники турнира пожаловались на жару. О главных событиях четвёртого дня Australian Open — в материале RT.

Реванш Шараповой

Уверенную победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии одержала Мария Шарапова. Россиянка переиграла Анастасию Севастову и смогла взять реванш за поражение на US Open в 2017 году.

В первом сете она продемонстрировала высочайший уровень тенниса. Шарапова выиграла все десять розыгрышей после попадания первым мячом, а также сделала две подачи навылет.

Во второй партии пятикратная победительница турниров Большого шлема действовала не так уверенно. 49-я ракетка мира трижды проиграла свою подачу, что не помешало ей одержать победу на тай-брейке и пробиться в третий круг соревнований.

На протяжении всего матча отечественная спортсменка действовала гораздо активнее 14-й сеяной турнира. На счету Шараповой 30 активно выигранных мячей против шести у Севастовой.

«У меня были очень тяжёлые матчи с Анастасией. Сегодня мне удалось в двух сетах справиться с соперницей, в играх с которой я ранее испытывала много проблем», — призналась Шарапова.

Она также рассказала, что прекрасно понимает своё положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), отметив, что готова к матчам с лидерами.

«Я занимаю место в пятой десятке рейтинга на данный момент, поэтому понимаю, что мне придётся проводить матчи с сеяными теннисистками. Я готова к этому и хочу играть с бывшими победителями турниров Большого шлема», — добавила Шарапова.

В третьем круге Australian Open россиянку ожидает экс-первая ракетка мира Анжелика Кербер. Немка не испытала проблем в противостоянии с 21-летней хорваткой Донной Векич, одержав уверенную победу в двух сетах.

Менее опытная теннисистка допускала много ошибок, что в итоге позволило Кербер добиться успеха. Векич смогла оказать достойное сопротивление в первой партии, а во втором сете записала себе в актив лишь один гейм. Победа осталась за двукратной победительницей турниров Большого шлема и стала хорошим подарком к её дню рождения.

По словам Кербер, матч с Шараповой станет для неё серьёзной проверкой на прочность.

«Ещё один тяжёлый матч для меня. Последние встречи мы обе провели хорошо. Я понимаю, что для победы мне придётся продемонстрировать свой лучший теннис. Думаю, получится хорошая игра», — заявила Кербер.

Всего теннисистки провели между собой семь матчей, в четырёх из которых победу одержала Шарапова. Однако в последних двух встречах успеха добилась уроженка Бремена.

По словам бывшей теннисистки Екатерины Бычковой, во встрече Шараповой и Кербер определится будущий финалист турнира.

«Мария Шарапова во втором круге сыграла уверено, теперь ждём следующего матча с Кербер. Прогнозы у меня неутешительные. Надеюсь, что буду снова неправа, но Кербер выглядит очень серьёзной соперницей. Она в хорошей форме, играет спокойно и мощно, психологически устойчива. Видимо, она готовилась именно к этому турниру. Кто победит в матче Шарапова – Кербер, тот дойдёт до финала Australian Open», — рассказала Бычкова «Чемпионату».

Поражения россиян

После четвёртого дня турнира представительство российских теннисистов в одиночных соревнованиях сократилось до двух человек. В мужской сетке Россия потеряла сразу трёх своих спортсменов. Первым из них стал Евгений Донской, который не сумел справиться с итальянцем Фабио Фоньини.

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Россиянин успешно начал встречу и выиграл первую партию со счётом 6:2, однако развить успех ему не удалось. Фоньини перехватил инициативу, сократил до минимума количество ошибок и уверенно выиграл два следующих сета.

Сил на четвёртый сет у Донского не хватило. Он сходу проиграл свою подачу, а позже сделал это ещё дважды. Как итог — 1:6 и победа итальянца. В следующем круге Фоньини сыграет с французом Жюльеном Бенетто.

Даниил Медведев потерпел первое поражение в 2018 году. Лидер чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) не смог взять ни одного сета в матче с южнокорейцем Чон Хёном.

В первой партии россиянин уступил лишь на тай-брейке, зато в двух следующих сетах не смог навязать сопернику свою игру. Медведев много ошибался и сумел выиграть лишь два гейма.

Не порадовал своих болельщиков и Карен Хачанов. Россиянин на протяжении четырёх сетов оказывал упорное сопротивление аргентинцу Хуану Мартину дель Потро, но в итоге уступил — 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 4:6. Примечательно, что 21-летний москвич опередил своего именитого оппонента по количеству эйсов (28 — 13) и активно выигранных мячей (73 — 60).

После матча дель Потро отметил игру своего противника. «Я видел, что Хачанов находится в отличной форме. К сожалению, я не могу сравниться с ним в этом. При этом я хорошо смотрелся в некоторых эпизодах, это стало ключом к победе», — признался дель Потро.

Для 29-летнего аргентинца выход в третий круг Australian Open является неплохим результатом, ведь прежде он лишь в половине случаев заходил так далеко. В следующем матче 12-й сеяный турнира сыграет с чехом Томашем Бердыхом, который оказался сильнее испанца Гильермо Гарсии-Лопеса.

Неудачно выступили и женщины. Елена Веснина не смогла составить компанию Шараповой в третьем круге Australian Open, в двух сетах уступив малоизвестной японке Наоми Осаке.

Первая партия завершилась тай-брейком, на котором азиатка смотрелась предпочтительнее, а во второй россиянка не смогла навязать борьбу, уступив две своих подачи. Ключевым фактором стала неудачная игра на приёме, где 19-я ракетка мира сумела занести себе в актив лишь 33% розыгрышей.

«Веснина сегодня была фаворитом, но Осака в последнее время очень сильно играла. В принципе могло быть и по-другому. Видно было, что Елена боролась, но вышло так, как вышло», — прокомментировала игру соотечественницы Бычкова.

Завершила своё выступление на Australian Open и Екатерина Александрова. Россиянка потерпела разгромное поражение в поединке с американкой Мэдисон Киз, сумев взять лишь один гейм — 0:6, 1:6. Для победы Киз потребовалось всего 43 минуты.

По словам эксперта, поражения российских мужчин, в отличие от подобных результатов женщин, не являются чем-то удивительным.

«К сожалению, к третьему кругу остались только Шарапова и Рублёв. По мужчинам удивляться сильно не стоит, мы уже привыкли, что они, как правило, проходят один круг, поэтому Рублёв большой молодец. Что касается женщин, то поражения Павлюченковой и Касаткиной вчера удивили. Почему проиграла Касаткина — мне вообще не понятно. Что это было, почему и зачем? Остаются одни вопросы. Павлюченкова, видимо, не справилась морально», — считает Бычкова.

Парный разряд

В мужском парном разряде Россия осталась без своих представителей. На стадии первого круга завершили своё выступление Андрей Рублёв и Михаил Елгин, проиграв австралийцам Максу Пёрселлу и Люку Сэвиллу. Отечественные спортсмены уступили пять своих подач и не смогли оказать серьёзного сопротивления.

В женской сетке прекратили своё выступление две российские спортсменки. Дарья Касаткина в паре с австралийкой Дарьей Гавриловой уступили американкам Дженнифер Брэди и Ване Кинг, а российско-латвийская пара Анастасия Павлюченкова — Елена Остапенко не смогла победить испанок Лару Аррубарана-Весино и Аранчу Парра Сантонха.

Продолжает борьбу Ирина Хромачёва. 22-летняя россиянка в паре со словенкой Далилой Якупович переиграла спортсменок из США Лорен Дэвис и Алисон Риск. Однако теперь на их пути стоит серьёзное испытание в лице трёхкратных победительниц турниров Большого шлема Екатерины Макаровой и Елены Весниной.

Крах фаворитов

Сразу несколько сеяных теннисистов не смогли преодолеть барьер второго круга Australian Open. В мужской сетке поражение потерпел 13-й номер посева Сэм Куэрри, уступивший венгру Мартону Фучовичу.

Американец проиграл две первые партии, но в третьем сете действовал гораздо увереннее: не допустил ни одной двойной ошибки и три раза подал на вылет, благодаря чему смог сократить отставание. Но на большее его не хватило.

25-летний венгр повторил свой лучший результат на турнире, а за право выйти в четвёртый круг поспорит с аргентинцем Николасом Кикером.

Не смог преодолеть барьер второго круга и бельгиец Давид Гоффен. Седьмой сеяный в ожесточённой борьбе уступил 36-летнему Жюльену Бенетто.

При этом все статистические показатели говорят за бельгийца. Он сделал 20 эйсов, что на семь больше, чем у французского ветерана, а также совершил гораздо меньше двойных ошибок (4 — 14).

Свою победу француз отметил страстным поцелуем с женой.

В женской сетке также не обошлось без потерь. Своё выступление на турнире завершила Гарбинье Мугуруса. Чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open не смогла составить конкуренцию Се Шувэй из Тайваня.

В первом сете соперницы действовали не совсем уверенно, проиграв по две своих подачи, а судьба партии решалась на тай-брейке. В ответственный момент Мугуруса не смогла справиться с давлением и в чистую проиграла укороченный гейм — 1:7.

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Третья ракетка мира продолжила ошибаться и в третьей партии, допустив четыре двойных ошибки. Шувэй действовала более спокойно и смогла сотворить сенсацию, взяв второй сет со счётом 6:4.

После матча испанка высоко оценила действия 32-летней оппонентки.

«Над Шувэй очень непросто взять верх, особенно когда у неё идёт игра. Сегодня было именно так. Возможно, что-то мне удалось сделать лучше, но она заслужила победу», — сказала Мугуруса.

Покидает турнир и десятая ракетка турнира Йоханна Конта. Британка не смогла оказать сопротивления 23-летней американке Бернарде Пере, уступив ей в двух партиях.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7 в пользу теннисистки из США, а Конта занесла себе в актив всего 14 активно выигранных очков против 26 у оппонентки.

После матча британка призналась, что её вылет с Открытого чемпионата Австралии не является катастрофой.

«Я расстроена, но не считаю, что это большая катастрофа. На каждом турнире я стараюсь пройти как можно дальше, поэтом не хотела отправляться домой так рано. Пера — отличная теннисистка. Она исполняет чистые и сильные удары. При этом она левша, чем также неплохо пользуется. До самого конца матча ей удавалось сохранять спокойствие», — сказала Конта.

Покидает турнир и Станислас Вавринка. Трёхкратный победитель турниров Большого шлема без борьбы уступил Теннису Сандгрену. Матч завершился в трёх партиях, а 32-летний швейцарец сумел взять лишь семь геймов. Для победы над именитым противником американцу потребовалось всего полтора часа.

Вавринка ни разу не взял чужую подачу, зато свою проиграл пять раз. Катастрофической была его игра на приёме, где он сумел выиграть лишь 20% мячей. В следующем круге Сандгрен встретится с немцем Максимилианом Мартерером.

Уверенность

Остальные лидеры мирового тенниса уверенно шагнули в третий круг соревнований. Серб Новак Джокович лучше приспособился к жаре и в четырёх сетах переиграл Гаэля Монфиса.

Спортсмены не очень успешно действовали на своей подаче, сделав всего по пять эйсов. При этом двойных ошибок было предостаточно: Джокович не смог попасть вторым мячом 11 раз, а Монфис — 15.

Серб трижды отдал свою подачу в первом сете, однако позднее взял себя в руки и не позволил французу сделать ни одного брейка. В следующем круге шестикратный победитель Australian Open встретится с Альбертом Рамосом Виньоласом из Испании.

«Я пока не чувствую себя на 100%. Я знаю, на что способен. Вернуться на корт является особенным чувством», — отметил Новак.

Не испытал проблем во втором круге и Роджер Федерер. 19-кратный победитель турниров Большого шлема в трёх сетах переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 6:4, 7:6 (7:4).

Швейцарец лишь раз позволил сопернику взять свою подачу, исполнил 17 эйсов и однажды допустил двойную ошибку.

«Я тренировался со Штруффом, играл вместе в паре. У него невероятно быстрая подача. Я понимал, что он опасно атакует. Немец провёл сегодня хороший матч, мне было нелегко», — заявил Федерер.

Следующим барьером 36-летнего уроженца Базеля на пути к шестому титулу станет француз Ришар Гаске. Он, в свою очередь, оказался сильнее итальянца Лоренцо Сонего.

Продолжает своё выступление на турнире и первая ракетка мира Симона Халеп. Лидер женского тенниса без особых проблем одолела канадку Эжени Бушар, позволив ей взять всего четыре гейма.

Ключевую роль в противостоянии сыграло количество невынужденных ошибок. Румынка допустила небрежность всего 14 раз, в то время как её оппонента сделала это на 12 раз больше.

Эта победа стала для Халеп восьмой подряд. Её соперницей по третьему кругу турнира станет американка Лорен Дэвис.

Жара

Четвёртый день Открытого чемпионата Австралии выдался жарким. В определённый момент температура превысила 40 °С, что оказывало серьёзное влияние на состояние спортсменов. Тяжело пришлось Мугурусе, у которой от жары на ноге выступили волдыри.

«Было ужасно жарко, поэтому я не удивлена», — заявила после своего матча Мугуруса.

Сложно было и Джоковичу с Монфисом. Француз выглядел весьма утомлённым, а между розыгрышами был вынужден обильно поливать голову водой.

«Сегодня действительно жарко. Было очень тяжело находиться на корте, трудно дышать. Думаю, это был самый сложный матч в карьере. Не важно, насколько ты обучен играть в подобных условиях, насколько ты любишь жару. Думаю, решение играть в такую погоду далось организаторам нелегко», — сказал Монфис.

Джокович назвал «жестокими» условия проведения встречи, отметив, что его сопернику приходилось сложнее.

«Нам обоим было тяжело. Возможно, мне было немного полегче в период между концовкой второго и первыми геймами третьего сета. Именно тогда я смог обеспечить себе победу», — признался Джокович.

При этом не всем спортсменам жара мешала. Японка Осака после победы над Весниной заявила, что привыкла к такой погоде.

«Я не думаю, что было слишком жарко. Наверное, дело в том, что я живу во Флориде и гораздо больше люблю тёплую погоду, чем холод», — объяснила Осака.

The Extreme Heat Policy comes into effect once the ambient temperature exceeds 40C & the Wet Bulb index (WBGT) exceeds 32.5C. The health of our players is of paramount concern to us, and we are constantly monitoring conditions. Let's hope it cools down! — #AusOpen (@AustralianOpen) 18 января 2018 г.

При этом организаторы турниры утверждали, что в случае необходимости были готовы остановить проведение турнира.

«Здоровье спортсменов имеет для нас первостепенную важность, мы следим за погодными условиями. Будем надеяться, что вскоре похолодает», — говорится в заявлении пресс-службы.

Марафон

Почти четыре часа провели на корте Доминик Тим и Денис Кудла. Для определения победителя спортсменам потребовалось сыграть все положенные пять сетов. В итоге сильнее оказался австриец, посеянный на турнире под пятым номером.

Тим уступил в двух первых партиях, однако потом действовал гораздо увереннее и смог завоевать путёвку в третий круг. В этом ему помогла 21 подача на вылет.

В следующем круге пятая ракетка мира сыграет с французом Адрианом Маннарино.

Пять партий пришлось сыграть Фернандо Вердаско и Максимилиану Мартереру. Более опытный испанец не смог справиться с 22-летним теннисистом из Германии и уступил со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.

Одержать победу испанцу не помогли даже 58 активно выигранных мячей, что на 24 больше, чем у его противника. Вердаско гораздо чаще ошибался, а также допустил восемь двойных ошибок.

Для Мартерера выход в третий круг стал лучшим результатом в карьере. Ранее 22-летней спортсмен из Нюрнбурга ни разу не проходил дальше первого раунда квалификации.

Промах

Забавный эпизод случился в четвёртый день турнира, главной героиней которого стала Йоханна Конта. Её оппонентка выбросила свечу, которую британка собиралась погасить эффектным ударом с лёта. Однако солнце в последний момент ослепило спортсменку, и она промахнулась.

Признание

Дарья Касаткина рассказала, почему она подписана на страницы в Instagram футболиста испанской «Барселоны» Серхи Роберто, хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и рэпера Oxxxymiron. По словам российской теннисистки, игрок каталонского клуба «нереальный красавчик».

«Думаю, с Серхи всё понятно. Вы смотрели его Instagram? Во-первых, он будущая звезда «Барселоны», а я смотрю в будущее. Во-вторых, он нереальный красавчик», — призналась россиянка.

Подписку на Малкина она объяснила тем, что поддерживает «Питтсбург». В качестве одной из причин симпатий к команде она назвала эмблему клуба.

«Не могу сказать, что я невероятный фанат, но всё равно иногда слежу за клубом. Когда есть возможность, стараюсь посещать игры НХЛ. Почему «Пингвинз»? Потому что там играет Малкин, а ещё мне нравится клубный значок», — отметила Касаткина.

Раскрыла спортсменка причину симпатии к рэперу Мирону Фёдорову.

«На Oxxymiron не так давно подписана. Я начала его слушать примерно два месяца назад благодаря своему брату. Мне нравится то, что он практически в каждую свою песню вкладывает смысл. Надо думать над тем, что он поёт, и это здорово», — добавила теннисистка.

Неудачное попадание

Рафаэль Надаль во время матча второго круга с Леонардо Майером чуть не попал мячом в девочку, подающую мячи. Аргентинец выбил испанца за пределы корта. Тот пытался исполнить удар по линии в ответ, но не смог точно направить мяч. В результате тот пролетел в сантиметрах от лица девочки. К счастью, обошлось без травм, а Надаль поспешил извиниться перед ребёнком.

Вопрос

Интересный эпизод произошёл после матча второго круга между Дарьей Гавриловой и Элисе Мертенс. Спортсменка, уступившая бельгийке в очном противостоянии, решила посетить пресс-конференцию победительницы и задать вопрос о её тактическом плане на игру.

Поведение Гавриловой очень развеселило Мертенс. Бельгийка на вопрос не ответила, однако высоко оценила игру австралийской теннисистки. «В первом сете Гаврилова играла потрясающе, посылала все мячи в линию. Не понимаю, как мне удалось выиграть матч», — призналась спортсменка.

Сожаление

Напомним, что пятикратный финалист Australian Open Энди Маррей наблюдает за турниром по телевизору. Британец пропустил половину прошлого сезона и надеялся выступить в Австралии, однако вместо этого был вынужден вернуться домой.

«Не так я представлял себе возвращение в Австралию. Собирался сыграть на турнире серии «Большого шлема», вместо это перенёс операцию на бедре и решаю кроссворды с мамой», — сказал Маррей.