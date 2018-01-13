«Было очень тяжело, но я справился»: теннисист Медведев выиграл первый турнир ATP в своей карьере

Выступление Даниила Медведева на турнире ATP в Сиднее принесло российским болельщикам первую в новом году большую победу в теннисе. 21-летний Медведев в финале соревнования переиграл 18-летнего австралийца Алекса де Миньора в трёх сетах и завоевал дебютный титул в карьере. Данный успех позволит москвичу подняться сразу на 31 позицию в рейтинге ATP.

«Молодой» финал и опасный соперник

Отечественные болельщики в последние годы привыкли, что от российских теннисистов успехов ждать не стоит. «Старая гвардия», добивавшаяся больших побед, давно завершила карьеру, а подрастающее поколение силу пока не набрало. К счастью, молодые звёздочки вроде Андрея Рублёва и Карена Хачанова всё громче заявляют о себе. А теперь поклонники тенниса получили ещё одного начинающего теннисиста, которым можно гордиться. 21-летний москвич Даниил Медведев ярко сверкнул ещё в прошлом году, когда сенсационно выбил на Уимблдоне Стэна Вавринку, а главное — планомерно поднимался в рейтинге ATP. К тому же в 2017 году ему удалось добраться до финала турнира в Ченнаи, где он уступил Роберто Баутисте Агуту.

Однако уже второй финал турнира ATP оказался для Медведева победным, причём в Сиднее россиянину пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. Да и путь россиянина к финалу тоже, мягко говоря, не был устлан розами. В качестве «шипов» выступили такие сильные соперники, как опытнейший немец Филипп Кольшрайбер, завоевавший за свою карьеру восемь трофеев ATP, и крайне опасный итальянец Фабио Фоньини. С первым проблем в итоге не возникло — Медведев отдал Кольшрайберу лишь пять геймов. А вот с уроженцем Апеннинского полуострова в полуфинале Даниилу пришлось помучиться. Россиянин проиграл первый сет без шансов, но сумел переломить ход неудачно складывающегося матча и поставил жирную точку в решающей партии — 6:1.

Любопытно, что изначально Медведев планировал заявиться на турнир в Окленде, но не смог этого сделать, так как в Новой Зеландии банально кончились вакансии. Даниилу пришлось играть в Сиднее, и это та история, когда не было бы счастья, да несчастье помогло.

Финал с участием де Минора и Медведева изначально вошёл в историю ещё и потому, что стал самым «молодым» решающим матчем турнира ATP с 2007 года. Обоим его участникам на момент игры было суммарно 39 лет (Даниилу — 21, Алексу — 18). А в Сиднее этот финал стал самым «молодым» с 1989 года, когда 18-летний Андрей Черкасов противостоял Аарону Крикштейну.

Нужно ли говорить, что трибуны гнали свою молодую звёздочку вперёд? Несмотря на совсем юный возраст де Миньор начал год превосходно. Сперва он добрался до полуфинала турнира в Брисбене, притом что дальше второго круга ранее нигде не проходил, а затем сотворил сенсацию и в Сиднее. По ходу домашнего турнира Алекс поочерёдно выбил из борьбы Фернандо Вердаско, Дамира Джумхура, Фелисьяно Лопеса и Бенуа Пэра — неплохой «улов» для молодого человека 1999 года рождения!

Триллер на корте

В финале де Мионьор был настроен победить, а россиянин, как могло показаться, дрогнул под натиском толпы, которая своим шумом заполняла каждую паузу в матче. У Даниила игра абсолютно не ладилась, он допустил 22 невынужденные ошибки против шести у соперника, совершал помарки у сетки и «ловил» двойные на собственной подаче. Итоговый счёт первого гейма хорошо отображает происходившее на корте — 1:6.

Будь де Миньор постарше, он наверняка дожал бы соперника, но австралиец испанского происхождения позволил Медведеву вернуться в игру. Уступив первый гейм второго сета и седьмой подряд, Даниил разозлился и начал подавать «под ноль». А при счёте 3:3 ему удалось сделать первый брейк, который и решил судьбу партии.

Зато решающий сет по своей драматургии не уступал лучшим теннисным образцам — видимо, сыграл роль и возраст спортсменов. Поначалу казалось, что повторится сюжет матча с Фоньини, и россиянин не оставит сопернику шансов. Когда Медведев повёл со счётом 4:0, его поклонники уже готовились праздновать. Однако подгоняемый трибунами де Миньор сумел совершить камбэк и взял три гейма подряд с подаренным брейком — Даниил допустил две двойные подряд. К счастью, Медведеву удалось остановить собственное свободное падение, и он даже мог вырвать победу в матче на чужой подаче, но не сумел поставить точку в гейме, который затянулся более чем на десять минут. Но и подать на титул россиянину также не удалось — австралиец заработал тройной брейк-пойнт и реализовал его.

Однако уже в следующем гейме вновь напомнил о себе возраст участников. Де Миньор начал волноваться, также позволил сопернику заработать тройной брейк-пойнт, героически отыграл все три брейка и… всё равно уступил. К счастью, качели на этом остановились. Медведев во второй раз вышел подавать на матч и довершил начатое.

«Медведев сам себе доказал, что может»

После игры Даниил не скрывал своих эмоций — ведь победа в Сиднее позволит ему совершить скачок в рейтинге ATP сразу на 31 позицию — с 84-го на 53-е место. Нельзя забывать и о $83 650 призовых, которые россиянин заработал в Сиднее. Стартовать на Australian Open ему будет теперь куда приятнее.

«Это невероятно! Я очень рад. Я прошёл квалификацию, и здесь сошлось так много обстоятельств. Хотел поехать в Окленд, потому что моя девушка получила визу в Новую Зеландию, но там никто не снимался, а затем снялись сразу четверо игроков. Но конечно, я уже не мог полететь туда, и вот теперь я завоевал титул здесь. Это фантастика! Конечно, трудно играть против соперника, за которого болеют трибуны. Но активное поведение зрителей даёт энергию обоим теннисистам. Иногда можно просто слушать толпу, и это помогает. Уверен, что без поддержки болельщиков Алекс не сделал бы камбэк в третьем сете. Было очень тяжело, но я справился», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.

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Порадовался за Медведева и президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Эта победа для Даниила с большим знаком плюс. Он сам себе доказал, что может. Это придаст ему уверенности в дальнейших выступлениях. Самое главное, что по ходу матча ему удалось справиться с нервным напряжением, которое явно присутствовало. Несмотря на то что при счёте 5:5 Даниил отдал свою подачу, он тут же взял чужую и выиграл матч. Некая стабильность появилась в его выступлениях. Независимо от результатов Australian Open, он будет чувствовать себя намного увереннее. В финале лёгких соперников не бывает. После первого сета Даниилу нужно было перетерпеть своего соперника, не сломаться. Алекс уверенный в себе игрок, стабильно выступает», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Тарпищев выразил надежду, что Даниил успеет восстановиться к матчу первого круга Australian Open с австралийцем Танаси Коккинакисом, который состоится уже 16 января.



«Сейчас главная задача Медведева — восстановиться. Предстоит встреча с серьёзным соперником в первом круге в Мельбурне. Хочется, чтобы он его проскочил. Физически восстановиться, может, и легко, а вот психологически… У всех по-разному проходит. Угадать, как будет, сложно. Невозможно понять, у кого какая степень психологической усталости. Молодым в этом аспекте не достаёт стабильности. Сначала нужно наиграть матчей 50. Вся троица, которая у нас стартовала на турнире в новом году, показала очень хорошие результаты. Это вселяет оптимизм», — добавил Тарпищев.