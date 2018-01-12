Медведев сыграет с 18-летним де Минором в финале теннисного турнира ATP в Сиднее

Австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в финал турнира в Сиднее (Австралия).

18-летний австралиец обыграл в трёх сетах представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 4:6, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

В финале соперником де Минора станет российский теннисист Даниил Медведев (Q).Финальный матч запланирован на 13 января. Начало — в 11:00 мск.

В полуфинале россиянин переиграл итальянца Фабио Фоньини.