Медведев вышел в финал теннисного турнира ATP в Сиднее

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Сиднее.

В полуфинале россиянин переиграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

В финале Медведев сыграет с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Бенуа Пэр (Франция).

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов проиграл Хуану Мартину дель Потро в четвертьфинале теннисного турнира в Окленде.