Российский теннисист Медведев выиграл турнир в Сиднее и завоевал первый титул в карьере
Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в австралийском Сиднее.
В финале соревнований Медведев в трёх сетах обыграл хозяина корта Алекса де Минора со счётом 1:6, 6:4, 7:5.
Победа на турнире в Сиднее стала первой в профессиональной карьере 21-летнего Медведева, входящего в первую сотню мирового рейтинга АТР.
Ранее сообщалось, что испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут выиграл турнир АТР в Окленде.
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