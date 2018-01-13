Российский теннисист Медведев выиграл турнир в Сиднее и завоевал первый титул в карьере

Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в австралийском Сиднее.

В финале соревнований Медведев в трёх сетах обыграл хозяина корта Алекса де Минора со счётом 1:6, 6:4, 7:5.

Победа на турнире в Сиднее стала первой в профессиональной карьере 21-летнего Медведева, входящего в первую сотню мирового рейтинга АТР.

Ранее сообщалось, что испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут выиграл турнир АТР в Окленде.