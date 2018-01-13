Баутиста-Агут стал победителем теннисного турнира в Окленде

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут стал победителем турнира в Окленде.

В финале он в трёх сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счётом 6:1, 4:6, 7:5. Встреча длилась 2 часа 8 минут.

Для 29-летнего спортсмена этот титул сам седьмым в карьере на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с 18-летним де Минором в финале теннисного турнира ATP в Сиднее.