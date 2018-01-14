Большой шлем для Весниной и Макаровой, Шарапова под давлением прессы: в Мельбурне стартует Australian Open

В Мельбурне стартует первый в сезоне теннисный турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии. Сразу шестеро девушек по окончании соревнования могут оказаться на первом месте рейтинга WTA, в то время как борьба мужчин сведётся к дуэли Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Нынешний Australian Open также примечателен возвращением Марии Шараповой и попыткой Елены Весниной и Екатерины Макаровой выиграть единственный пока не покорившийся им Большой шлем в парном разряде. О главных интригах стартующего турнира — в материале RT.

Мужская дуэль и женская интрига

Многие теннисисты предпочитают начинать новый сезон постепенно, и Открытый чемпионат Австралии станет для них первым турниром в году. В числе тех, кто решил прибыть с корабля на бал, оказались Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Два финалиста прошлогоднего Australian Open и нынешние две первые ракетки мира считаются основными фаворитами турнира. И это притом, что свою форму они демонстрировали только на предсезонных выставочных слётах.

Сейчас рейтинг ATP возглавляет Надаль, и только Федерер может лишить его этой возможности через две недели. Швейцарцу нужно защищать свой титул и надеяться, что главный соперник не дойдёт до четвертьфинала. Испанцу же для сохранения регалий достаточно выиграть четыре матча, но останавливаться на этом он вряд ли будет: до сих пор в послужном списке Надаля всего одна победа в Австралии.

Rafael Nadal and Roger Federer *share* the award for 2017 male ambassador of the year from International Tennis Writers Association.



(Justified by them playing doubles together at Laver Cup, lol) pic.twitter.com/kukfZXFW8p — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 13 января 2018 г.

Борьба за звание первой ракетки мира будет намного интереснее у девушек. Сразу пять спортсменок претендуют на то, чтобы сместить Симону Халеп. Правда, всем им будет непросто. Чтобы иметь возможность обойти румынку, которая будет защищать очки за вылет из первого круга, Каролин Возняцки и Элине Свитолиной надо дойти до полуфинала, Гарбинье Мугурусе — до финала, а Каролине Плишковой и Елене Остапенко остаётся только выигрывать чемпионат.

Последним трём придётся особенно тяжело, и не только из-за поставленных условий. Испанка недавно снялась с турнира в Сиднее из-за травмы, а Плишкова и Остапенко пока не демонстрировали тех результатов, которых ждут в Чехии и Латвии. Халеп же успела сделать победный дубль в Шэньчжэне, Свитолина стала лучшей в Брисбене, а Возняцки дошла до финала в Окленде.

Травмы скосили фаворитов

Перед каждым турниром Большого шлема болельщики грустно подсчитывают потери: сколько звёзд вынуждены пропускать турнир из-за травм. В этот раз в лазарет легло столько фаворитов, что их хватило бы на небольшой выставочный турнир. В мужской сетке будет недоставать Энди Маррея и Кея Нисикори. Британец уже давно не выходит на корт и планировал вернуться в Австралии, но травма бедра всё ещё даёт о себе знать. Такая же история и у японского теннисиста, только его беспокоит рука.

Откладывается и возвращение Серены Уильямс. Победа на прошлогоднем Australian Open была её последним турниром, после которого она взяла перерыв, связанный с рождением дочери. Интересно, что американке хватило бы набранных за тот титул рейтинговых очков, чтобы получить сейчас 22-й номер посева. Но Уильямс-младшая решила, что сейчас её спортивная форма далека от идеальной, а выступать для галочки она не хочет. Недавно спортсменка призналась, что её роды прошли очень тяжело, и осенью ей пришлось шесть недель не вставать с кровати — после такого вернуться на былой уровень действительно должно быть непросто.

Thrilled to cover @voguemagazine's February issue with my daughter! This is a moment I will never forget: https://t.co/aQ6ZpxZeB4pic.twitter.com/iTwDMoGZf7 — Serena Williams (@serenawilliams) 10 января 2018 г.

Дополняет список спортсменов, снявшихся не по своей воле, Светлана Кузнецова. Остаток прошлого сезона она пропустила из-за травмы кисти, что привело к вылету из первой десятки рейтинга WTA. Она планировала принять участие в открывавшем сезон Кубке Хопмана, но старое повреждение всё ещё давало о себе знать и заодно вынудило отказаться от Открытого чемпионата Австралии. По крайней мере Кузнецова не потеряет много рейтинговых очков, так как год назад дошла только до четвёртого круга.

Азаренко снова отсутствует

Пропускает турнир и Виктория Азаренко, но по совсем другой причине. Ей так и не удалось достичь взаимопонимания с отцом её сына Лео. Двукратная чемпионка AusOpen вынуждена коротать время между судебными заседаниями по опеке над ребёнком. Пока в этом деле не будет поставлена точка, Азаренко не может вывозить Лео за пределы Калифорнии, а оставаться без него она не хочет.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии ещё в декабре надеялись увидеть белорусскую теннисистку на кортах «Мельбурн Парка» и предоставили ей уайлд-кард. Но сначала Азаренко отказалась от аналогичной привилегии на турнире в Окленде, а затем была вынуждена разочаровать и всех болельщиков, ждавших её на турнире Большого шлема. Бывшая первая ракетка мира нигде не выступала с прошлогоднего Уимблдона, и сейчас теннисное сообщество всерьёз опасается, что на свой прежний уровень она уже не выйдет.

Мужчины готовы лучше женщин

Второй год подряд российские теннисисты начинают сезон гораздо увереннее девушек. В прошлом январе на финал Дмитрия Медведева в Ченнаи и полуфинал Андрея Кузнецова в Сиднее женщины ответили всего тремя выходами в четвертьфинал. В этот раз ситуация примерно такая же.

Лучшим результатом у девушек пока считается полуфинал Марии Шараповой на турнире в Шэньчжэне. Путь к титульному матчу ей преградила чешка Катержина Синякова. И на этом всё: больше на пяти турнирах WTA никто дальше второго раунда не прошёл. При этом в туре пока не выступали Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова. Первая залечивает травму левой кисти и в Австралии больше не выступит, вторая отметилась только тремя проигрышами на Кубке Хопмана и решила отдохнуть до турнира Большого шлема.

Мужчины на фоне таких результатов кажутся командой мечты. Сначала Андрей Рублёв дошёл до финала турнира в Дохе, где уступил Гаэлю Монфису. Из-за незалеченных мозолей он решил взять неделю отдыха перед Открытым чемпионатом Австралии и впервые в карьере выступит на турнире Большого шлема в статусе сеяного теннисиста. А Даниил Медведев завоевал свой дебютный профессиональный титул: он отпраздновал победу на турнире в Сиднее, обыграв в финале австралийца Алекса де Минора.

Congrats Daniil Medvedev!! 🏆 Great composure, great final!! And De Minaur is the new gem 💎 👏👏 #SydneyTennispic.twitter.com/Tecy6silDg — chouquettes (@cantonsoup) 13 января 2018 г.

Шарапова ждёт реванша

Главной надеждой российских болельщиков остаётся называть только Марию Шарапову. Она выступит на Открытом чемпионате Австралии впервые за два года с тех пор, как именно на этом турнире сдала положительную допинг-пробу на мельдоний. Из-за этого нынешней 47-й ракетке мира придётся испытывать в Мельбурне дополнительное давление: местной публике это тёмное пятно в карьере не очень нравится.

То, что отношения Шараповой с болельщиками будут в Австралии натянутыми, стало понятно после церемонии жеребьёвки, куда россиянку пригласили в качестве ведущей вместе с Федерером. Журналисты The Times раскритиковали это решение, назвав его «неправильным сообщением для принимающих допинг». Организаторы оправдывались тем, что Шарапова — одна из прошлых чемпионок Australian Open, чьей победе как раз исполняется десять лет, и она заслужила это право.

Как поведут себя болельщики с Шараповой, станет понятно, когда она выйдет играть со своей практически тёзкой — немкой Татьяной Марией. Она опережает россиянку на одну строчку в рейтинге WTA, но всё же фавориткой в этой паре будет победительница всех турниров Большого шлема.

Во втором круге Шарапова имеет шанс встретиться с Анастасией Севастовой из Латвии, которая выбила бывшую первую ракетку мира с последнего Открытого чемпионата США. Для Марии это будет отличная возможность поквитаться и заработать серьёзные очки в рейтинг.

Веснина и Макарова в походе за Большим шлемом

Прошлогодняя победа на Уимблдоне открыла Елене Весниной и Екатерине Макаровой дорогу к некалендарному парному Большому шлему. Им теперь осталось выиграть вместе только Открытый чемпионат Австралии, чтобы стать 22-й и 23-й теннисистками, которым это удалось. При этом они будут пятой и шестой, кто выигрывал ещё и олимпийское золото. Стать лучшими на всех главных парных турнирах удавалось только американкам Пэм Шрайвер, Джиджи Фернандес и сёстрам Уильямс.

Веснина и Макарова получили в Мельбурне второй номер посева. Это их лучший предварительный результат. Прежде они начинали турнир в статусе третьих ракеток. В 2014 году россиянки доходили до финала, где уступили итальянкам Саре Эррани и Роберте Винчи. Сейчас номинальный статус главных фавориток у тайваньки Чжань Юнжань и чешки Андреа Главачковой.