Американская теннисистка, 38-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс не примет участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

По словам Уильямс, турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби показал, что она находится не в оптимальной форме.

«Я очень разочарована, но решила не принимать участие в Australian Open», — заявила спортсменка.

Она отметила, что может принять участие в турнире, но считает, что для успешного выступления ей нужно больше времени на подготовку.

Ранее сообщалось, что Уильямс проиграла свой первый матч после годичного перерыва в профессиональной карьере, связанного с рождением дочери.