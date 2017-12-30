Серена Уильямс проиграла первый матч после возобновления карьеры

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла свой первый матч после годичного перерыва в профессиональной карьере, связанного с рождением дочери.

В рамках выставочного турнира в Абу-Даби Уильямс в трёх сетах уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 2:6, 6:3, 5:10. Ранее сообщалось, что Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала Уильямс лучшей спортсменкой 2017 года.