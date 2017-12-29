AIPS признала Роджера Федерера и Серену Уильямс лучшими спортсменами 2017 года
Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.
Лучшим спортсменом года признан швейцарский теннисист Роджер Федерер, набравший 19,94% голосов. В этому году он выиграл два турнира Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон.
Второе место занял футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду (16,94%), третьим стал игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (11,39%).
Лучшей спортсменкой года признана американская теннисистка Серена Уильямс (13,99%). В 2017-м году она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, после которого не выступала из-за беременности.
Второе место в голосовании заняла пловчиха Катинка Хоссу из Венгрии (13,56%), третьей стала американская бегунья Элиссон Феликс.
Ранее сообщалось, что Роналду назван лучшим футболистом 2017 года по версии Globe Soccer Awards, учреждённой Ассоциацией европейских клубов (ECA) и Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA).