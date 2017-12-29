AIPS признала Роджера Федерера и Серену Уильямс лучшими спортсменами 2017 года

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) опубликовала результаты голосования за звания лучших спортсменов 2017 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Лучшим спортсменом года признан швейцарский теннисист Роджер Федерер, набравший 19,94% голосов. В этому году он выиграл два турнира Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон.

Второе место занял футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду (16,94%), третьим стал игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (11,39%).

Лучшей спортсменкой года признана американская теннисистка Серена Уильямс (13,99%). В 2017-м году она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, после которого не выступала из-за беременности.

Второе место в голосовании заняла пловчиха Катинка Хоссу из Венгрии (13,56%), третьей стала американская бегунья Элиссон Феликс.

Ранее сообщалось, что Роналду назван лучшим футболистом 2017 года по версии Globe Soccer Awards, учреждённой Ассоциацией европейских клубов (ECA) и Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA).