Роналду признан лучшим футболистом 2017 года по версии Globe Soccer Awards
Лучшей командой года стал «Реал», а лучшим тренером — наставник мадридцев Зинедин Зидан. Награду лучшему агенту получил Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду.
Лучшей лигой признали испанскую Примеру, а лучшим арбитром — немца Феликса Бриха.
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев был удостоен награды «Лучшему футбольному руководителю».
Наградами за выдающуюся карьеру в качестве игроков были отмечены бывшие капитаны «Ромы» и «Барселоны» Франческо Тотти и Карлес Пуйоль. Среди тренеров аналогичную награду получил Марчелло Липпи.
Всего было присуждено 14 наград в различных категориях.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси признан лучшим футболистом мира по версии The Guardian.