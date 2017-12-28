Роналду признан лучшим футболистом 2017 года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2017 года по версии Globe Soccer Awards, учреждённой Ассоциацией европейских клубов (ECA) и Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA).

Лучшей командой года стал «Реал», а лучшим тренером — наставник мадридцев Зинедин Зидан. Награду лучшему агенту получил Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду.

Лучшей лигой признали испанскую Примеру, а лучшим арбитром — немца Феликса Бриха.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев был удостоен награды «Лучшему футбольному руководителю».

Наградами за выдающуюся карьеру в качестве игроков были отмечены бывшие капитаны «Ромы» и «Барселоны» Франческо Тотти и Карлес Пуйоль. Среди тренеров аналогичную награду получил Марчелло Липпи.

Всего было присуждено 14 наград в различных категориях.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси признан лучшим футболистом мира по версии The Guardian.