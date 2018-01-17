Успех Рублёва, достижение 15-летней украинки и негостеприимные фанаты: обзор третьего игрового дня Australian Open

Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина покинули турнир досрочно, потерпев поражения, а датчанка Каролин Возняцки одержала победу, уступая 1:5 в решающем сете. Украинка Марта Костюк стала первой 15-летней теннисисткой, добравшейся до третьего круга. А матч спортсменки из Белоруссии Арины Бондаренко омрачили фанаты, которые начали её передразнивать. Главные события третьего дня Australian Open — в материале RT.

Триумф Рублёва

Андрей Рублёв продолжает успешно выступать на первом в сезоне турнире Большого шлема. В матче второго круга россиянин в четырёх сетах переиграл некогда сильного киприота Маркоса Багдатиса. Для победы ему потребовалось 3 часа 5 минут.

Рублёв оказался сильнее в первом сете, однако во втором дело дошло до тай-брейка, где больше повезло киприоту. Решающей оказалась третья партия, в которой россиянин взял две подачи соперника подряд и уже не упустил своего преимущества. На четвёртый сет 32-летнего Багдатиса не хватило. Как итог, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Сюрприз

Соперником россиянина по матчу третьего круга станет третья ракетка мира Григор Димитров. Болгарин провёл изнурительный матч против 22-летнего американца Маккензи Макдональда, одержав победу лишь в пятом решающем сете.

С самого начала матч складывался для фаворита не лучшим образом. Димитров позволил сопернику сделать брейк в третьем гейме, в результате чего проиграл первый сет — 4:6. Два последующих остались за болгарином, однако в четвёртой партии у него не получилось ровным счётом ничего. Димитров не сумел взять ни одного гейма и уступил американцу со счётом 0:6.

В решающем пятом сете соперники уверенно удерживали свои подачи до счёта 7:6. В 16-м гейме менее опытный Макдональд дрогнул и не смог сотворить главную сенсацию турнира на данный момент.

Поражения россиянок

Сразу две теннисистки из России не смогли преодолеть барьер второго круга на Открытом чемпионате Австралии. Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от украинки Катерины Бондаренко, а Дарья Касаткина проиграла Магде Линетт из Польши.

Павлюченкова, посеянная на турнире под 15-м номером, не смогла навязать серьёзной борьбы своей сопернице, уступив со счётом 2:6, 3:6. Россиянка неуверенно смотрелась на своей подаче и позволила своей сопернице сделать по два брейка в каждой из партий. Это в итоге и предопределило исход поединка.

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По словам заслуженного тренера России Виктора Янчука, Павлюченковой не хватает стабильности.

«К сожалению Анастасия, с тех пор как сошла с верхних позиций, хоть и показывает неплохую игру, стала делать какие-то необоснованные ошибки. Её внутреннее состояние не отличается стабильностью и целеустремлённостью. Уверенности в её игре нет. Выглядит она достойно, играет зачастую на равных, но не всегда это хорошо заканчивается. Обидно, что Павлюченкова выбыла из турнира», — рассказал тренер «Чемпионату».

Касаткина оказала более упорное сопротивление своей сопернице. В первой партии теннисистки небрежно относились к своим подачам, что позволило обеим взять по три гейма на чужих. В итоге всё решилось на тай-брейке, где удача улыбнулась спортсменке из Польши.

Во второй партии Линетт успокоилась и стала играть гораздо увереннее, а Касаткина так и не смогла наладить игру. Россиянка три раза подряд отдала свою подачу, после чего вернуться в игру ей уже не удалось. Как итог, 6:7 (4:7), 2:6 в пользу польки.

Как считает Янчук, Касаткиной не хватает «инстинкта убийцы».

«Касаткина хорошо играет, но она должна приобретать опыт и уверенность. Прежде всего это касается атлетической стороны, остроты ударов и скорости. Она по ходу игры плетёт паутины и принимает нестандартные решения, но ей не хватает мощи, остроты ударов. В матче против Линетт россиянка в какой-то момент не смогла дожать соперницу, но это естественное ощущение для большинства людей. Когда полька захромала, её надо было дожимать. Но это происходит непроизвольно, когда не можешь добить лежачего. Ей пока не хватает «инстинкта убийцы». Настрой на соперника, концентрация у неё немного ослабевают, когда есть преимущество», — отметил Янчук.

Фавориты

Вторую победу на Открытом чемпионате Австралии одержал первая ракетка мира Рафаэль Надаль. Для победы над аргентинцем Леонардо Майером ему потребовалось около двух с половиной часов.

Первые две партии остались за испанцем, который не позволил оппоненту взять ни одной своей подачи. В третьем сете Майер сумел навязать именитому сопернику борьбу и довести дело до тай-брейка, но на большее его не хватило. Надаль уверенно победил со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

После матча Надаль отдал должное своему визави, отметив, что это был не простой матч.

«Игра получилась тяжёлой. Леонардо — хороший соперник с большим потенциалом. У него отличный удар, стоит хотя бы взглянуть на несколько последних геймов», — сказал Надаль.

В третьем круге испанец сыграет с действующим победителем Кубка Кремля и Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по теннису Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины.

Уверенную победу одержал и Марин Чилич. Шестая ракетка мира не испытал проблем в игре против португальца Жоау Соузы. Для выхода в третий круг хорвату потребовался всего 1 час 45 минут.

Всего за матч в активе Чилича 20 подач на вылет и 95 выигранных очков, что почти вдвое больше, чем у его соперника. В третьем круге Марин сыграет с американцем Райаном Харрисоном.

Женская сетка турнира лишилась одного из фаворитов. Дальше второго круга не смогла пройти Юлия Гёргес, посеянная на турнире под 12-м номером. Немка в двух сетах уступила француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 3:6 и покинула Австралию.

Четвёртая сеяная турнира Элина Свитолина в напряжённом поединке завоевать путёвку в третий круг Australian Open. Украинке потребовалось более двух часов для победы над чешкой Катериной Синяковой.

Первый сет взяла спортсменка из Чехии со счётом 6:4, однако последующие две партии остались за Свитолиной. Украинка шесть раз за два сета делала брейк, что и принесло ей итоговый успех. Как итог, 4:6, 6:2, 6:1

Продолжает борьбу и латвийка Елена Остапенко. Седьмой номер посева в трёх сетах одолела катаянку Йин-Йин Дуань. В следующем круге её соперницей станет эстонка Анетт Контавейт.

Вылет Шаповалова

Не смог преодолеть барьер второго круга канадец Денис Шаповалов, уступивший в пятисетовом поединке Жо-Вильфриду Тсонга. Первая партия осталась за 18-летним канадцем, однако более опытный соперник не сдался и преуспел во второй.

Спортсмены по очереди взяли ещё по сету, а решилось всё в заключительной пятой партии, которая продолжалась ровно час. Шаповалов вёл со счётом 5:2 и должен был доводить дело до победы, но проиграл пять геймов подряд и уступил более опытному сопернику.

После матча канадец посетовал на австралийское солнце, которое заставило его по-другому надеть бейсболку.

«Обычно я ношу бейсболку козырьком назад, чтобы волосы не мешали. Однако сегодня солнце светило прямо в глаза. Во втором и третьем сете это стало невыносимо, поэтому пришлось одеть её по-другому», — рассказал Шаповалов.

Камбэк Возняцки

Продолжает свою борьбу на турнире Каролин Возняцки. Вторая ракетка мира в ожесточённой борьбе победила хорватку Яну Фетт.

Возняцки уступила первую партию со счётом 3:6, однако во второй смотрелась гораздо увереннее. Она трижды взяла подачу Фетт, при этом только однажды уступив свою. Как итог, 6:2 в пользу датчанки.

Третий сет начался для второй ракетки мира крайне неудачно. Возняцки проиграла две подачи подряд и позволила сопернице вплотную подойти к победе в матче. Однако, уступая 1:5, Возняцки совершила впечатляющий камбэк и сумела не только сравнять счёт в решающей партии, но и довести её до победы. Датчанка выиграла шесть геймов подряд и вышла в третий круг турнира.

"I'm very proud of the way I came back. I just tried to mentally stay focused. It was very hard, and she was playing well. All of a sudden seeing myself down, almost out of the tournament, I started playing better & started playing the tennis that I wanted to play." pic.twitter.com/B4CM9awMQ2 — #AusOpen (@AustralianOpen) 17 января 2018 г.

После матча Возняцки рассказала, что чувствовала во время третьего сета.

«Я очень горжусь тем, что мне удалось вернуться в матч. Я старалась оставаться сосредоточенной на игре. Было очень сложно, ведь она играла хорошо. Но внезапно, находясь на грани вылета, я начала играть лучше. Стала демонстрировать тот теннис, который хочу», — призналась Возняцки.

Парный разряд

Успешно стартовали на турнире Екатерина Макарова и Елена Веснина. Соперницами россиянок по первому кругу стали канадка Эжени Бушар и победительница Открытого чемпионата США 2017 года американка Слоан Стивенс.

Российская пара не испытала особых проблем. В каждом из сетов Макаровой и Весниной удалось сделать ровно на один брейк больше, что и предопределило их итоговую победу. 6:4, 6:4 и выход во второй круг турнира.

Продолжает борьбу в парном разряде Екатерина Александрова, выступающая в паре с латвийкой Анастасией Севастовой. В первом круг они без проблем переиграли американо-чешский дуэт Катрин Беллис / Маркета Водроушова со счётом 6:3, 6:2.

Ещё одна россиянка Наталья Вихлянцева и её напарница австралийка Арина Родионова завершили борьбу на турнире. Во второй раз за игровой день на пути отечественных спортсменок стала Катерина Бондаренко. Украинка вместе с сербкой Александрой Крунич уверенно победили в матче со счётом 6:2, 6:2.

Молодость

Вошла в историю мирового тенниса Марта Костюк. 15-летняя украинка стала самой юной участницей третьего круга турнира Большого шлема за последние 20 лет.

Теннисистка, попавшая в основную сетку Australian Open через квалификацию, в двух сетах справилась с хозяйкой кортов Оливией Роговской. Встреча продолжалась около полутора часов и завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Excited to be in #ausopen 3R! I wonder if @yonex_com will let me use this racquet for my next match 😂 pic.twitter.com/OzeDjSO20C — Marta Kostyuk (@marta_kostyuk) 17 января 2018 г.

В последний раз 15-летняя теннисистка выступала в третьем круге турнира Большого шлема в 1997 году. Тогда так далеко дошла хорватка Мирьяна Лучич-Барони.

«Если бы я уступила сегодня, то для меня это стало бы четвёртым поражение во втором круге турнира Большого шлема. Ранее я трижды проигрывала на данной стадии юниорских соревнований. Думаю, если бы не смогла выиграть сегодня, то не расстроилась бы. Ощущения не такие, как от других побед. Не хочу больше выступать среди юношей», — заявила после матча Костюк.

В третьем круге 15-летней спортсменке предстоит серьёзное испытание в лице своей соотечественницы Элины Свитолиной.

«Я постараюсь насладиться игрой с Элиной. Я снова буду выступать на большом стадионе, попытаюсь показать свою лучшую игру. Думаю, у моей оппонентки могут возникнуть трудности, я постараюсь этим воспользоваться. В целом, я знаю, как она играет», — добавила Костюк.

Марафон

Пятисетовый триллер выдали Юити Сугита и Иво Карлович. Теннисисты провели на корте 4 часа 37 минут, а победу в итоге отпраздновал более именитый спортсмен из Хорватии.

Теннисисты уверенно играли на своей подаче и сумели за весь матч лишь трижды сделать брейк. При этом в заключительной партии спортсменам для определения победителя потребовалось 22 гейма.

Карлович, который является рекордсменом по количеству эйсов, в очередной раз продемонстрировал своё высочайшее владение данным техническим элементом. За матч с Сугитой он 53 раза подал на вылет. Благодаря этому Иво седьмой раз за карьеру преодолел отметку в 50 эйсов за матч (из восьми лучших результатов в истории шесть принадлежат Иво. — RT).

Ещё один затяжной матч прошёл на несколько часов раньше. Жилю Мюллеру и Малеку Жазири потребовалось 4 часа 4 минуты для того, чтобы определить победителя матча. Удачливее оказался спортсмен из Люксембурга, на счету которого 32 подачи на вылет.

Цифра

Очередное исследование провела компания Game Insight Group. На этот раз выяснялось, кто из спортсменов вкладывает больше энергии в каждый из своих ударов.

Working his way back to his best, @DjokerNole expended more energy per shot than any other player on day two at the #AusOpen according to the Game Insight Group @TennisAusGIGpic.twitter.com/ikwgeZDP2e — #AusOpen (@AustralianOpen) 17 января 2018 г.

Победителем стал шестикратный победитель Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович. По данным компании каждый удар серба несёт в себе в среднем 13,2 КДж. Это является лучшим показателем среди всех теннисистов, выступавших во второй день турнира.

Фанаты

Не с лучшей стороны проявили себя австралийские болельщики во время матча между местной теннисисткой Эшли Барти и Ариной Соболенко. На протяжении матча фанаты передразнивали белорусскую спортсменку.

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Соболенко известна своими громкими криками во время матчей, что не понравилось местным зрителям, которые стали кричать на манер теннисистки. В итоге судье встречи пришлось сделать им замечание. Отметились и комментаторы, заявившие, что «криков во время розыгрышей действительно слишком много, но исходят они не от болельщиков».

О манере Соболенко сопровождать свои удары высказался и журналист Адам Уайт. «Уровень шума, который выходит изо рта Соболенко во время большинства ударов, является неприемлемым. Это может отвлекать Барти и портит матч», — написал он в Twitter.

В итоге победу одержала австралийка, выступившая со словами поддержки в адрес соперницы. «Если что-то настолько раздражает болельщиков, то это является гораздо более серьёзной проблемой», — заметила Барти.

"Ladies & gentlemen please, during the rally, do not scream."



The Chair Umpire may have regretted her choice of words during this 🇦🇺 Barty v 🇧🇾

Sabalenka #AusOpen match...



👂 pic.twitter.com/x6WhfSeH9J — #7TENNIS 🎾 (@7tennis) 16 января 2018 г.

Юмор

Даже профессиональные спортсмены иногда допускают серьёзные ошибки, которые веселят толпу. Третий день Открытого чемпионата Австралии по теннису подарил сразу несколько таких моментов.

В матче парного разряда Ольга Савчук неудачно исполнила подачу и попала мячом в спину своей партнёрши Йоаны Ролуки Олару. Украинка поспешила принести извинения, а румынке потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после точного попадания.

Olga Savchuk drilled Olaru in lower back while serving. Short break but Raluca was alright to start playing again quickly. pic.twitter.com/5PeMHxQmzz — Graham (@juki_tennis) 17 января 2018 г.

Проблемы со взаимопониманием продемонстрировали французские теннисисты Бенуа Пэр и Хьюго Нис. Спортсмены не смогли решить, кто из них будет отбивать мяч на задней линии и столкнулись друг с другом. В результате один из спортсменов выронил ракетку, но даже это не помешало им довести как розыгрыш, так и матч до победы.

Benoit Paire and Hugo Nys 😁 pic.twitter.com/lXGywF7B43 — Rena (@_irenka23_) 17 января 2018 г.

Теннисисты не часто рискуют после ошибки на первой подаче. В попытке не допустить двойную ошибку, они намеренно бьют слабее обычного, тем самым гарантируя себе успешный ввод мяча в игру.

Забавный эпизод произошёл в матче между Диего Себастьяном Шварцманом и Каспером Руудом. Аргентинец подавал вторым мячом, но не смог окончательно определиться с ударом. В итоге мяч отправился далеко за пределы корта.

How not to save a break point with a second serve by Diego Schwartzman pic.twitter.com/X3O7elHZgu — Stefano Berlincioni (@Carretero77) 17 января 2018 г.

Навыки игры в футбол продемонстрировал Райан Харрисон. 25-летний американец выронил ракетку во время подачи, но не растерялся и попытался продолжить розыгрыш без неё. К сожалению, осуществить задуманное у него не получилось.

Фото

Каролина Плишкова не теряет времени зря. В преддверии матча второго круга турнира с бразильянкой Беатрис Аддад Майя чешка знакомится с представителями австралийской фауны.

Плишкова и четырёхкратная победительница турниров Большого шлема Рене Стаббс сделали совместное фото с коалой.