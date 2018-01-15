Победа Рублёва, 12 поражений американцев и шансы Шараповой: обзор первого игрового дня Australian Open

В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису. Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова добились тяжёлых побед, а Екатерина Макарова и Михаил Южный проиграли своим оппонентам. 12 из 15 американских теннисистов вылетели из одиночных турниров, вокруг арены имени Маргарет Корт разгорелся скандал из-за высказываний легендарной спортсменки об однополых браках, а 15-летняя украинка одержала победу в дебютной встрече турнира Большого шлема. RT рассказывает, чем запомнился первый день Australian Open.

Победа Рублёва

Из россиян самую сложную победу в первый игровой день одержал Андрей Рублёв. В соперники по первому кругу молодой москвич получил опытного испанца Давида Феррера, занимающего 37-е место в рейтинге ATP. В результате Андрею удалось победить, но верх был взят ценой колоссальных усилий. Игра продолжалась почти четыре часа и затянулась на пять сетов.

Дважды судьба партий решалась на тай-брейках, и оба раза победу в них праздновал Феррер. Однако Рублёву всё же удалось поставить точку, не доводя дело в решающем сете до очередной лотереи, — 7:5. Примечательно, что за матч россиянин выполнил сразу 13 эйсов против трёх у соперника. В то же время Андрей совершил больше двойных ошибок — 15:10.

Похоже, тренировки россиянина с Рафаэлем Надалем перед стартом турнира не прошли даром. Во всяком случае сам Рублёв на это намекнул на пресс-конференции. В следующем круге Андрей встретится с опытным киприотом Маркосом Багдатисом.

Характер Павлюченковой

Тяжелейшую победу в трёх сетах одержала Анастасия Павлюченкова. Россиянке оказала серьёзное сопротивление украинка Катерина Козлова, занимающая 87-е место в рейтинге WTA. Она быстро завладела инициативой и выиграла первый сет с брейком. К счастью, в следующей партии украинка сбавила обороты: у Катерины разладилась подача, вдобавок ко всему она начала транжирить брейк-пойнты.

В третьем сете Козлова повела 3:0 с двумя брейками, и казалось, что победа от неё никуда не денется. Вот только украинку этот факт явно смутил. Она начала допускать одну ошибку за другой, делая подарки Павлюченковой. Та, в свою очередь, поверила в себя и по-хорошему разозлилась. В результате Анастасии удалось сделать невероятное: россиянка выиграла шесть геймов подряд и вырвала путёвку в следующий круг. После игры Павлюченкова призналась, что ей на протяжении всего противостояния мешал сильный ветер.

«На Кубке Хопмана я сыграла три матча без учёта парных встреч и вроде подготовилась, но потом приболела, была температура. К среде обещают 37 градусов. Я уже играла в таких условиях. Надо много льда, воды. Но терпеть лучше 37 градусов, чем такой ветер, как сегодня», — сказала Павлюченкова в эфире телеканала Eurosport.

Уверенность фаворита

А вот Дарья Касаткина, напротив, не дала российским болельщикам ни малейшего повода для переживаний. Теннисистка из Тольятти победила словачку Анну Шмидлову, отдав лишь три гейма. Первый сет Касаткина взяла под ноль, а всего на корте Дарья пробыла чуть больше часа.

Столь же уверенной победы добился и Рафаэль Надаль. Первая ракетка планеты также позволил сопернику в лице Виктора Эстрельи-Бургоса взять лишь три гейма, обыграв оппонента во всех сетах с одинаковым счётом — 6:1. Следующим соперником испанца станет аргентинец Леонардо Майер, обыгравший чилийца Николаса Джарри.

«Конечно, я очень доволен таким стартом на турнире. Когда не проводишь официальных матчей несколько месяцев, то всегда бывает немного сложнее. Однако у меня остались позитивные ощущения. Это сейчас самое важное для меня. Конечно, ещё есть в чём прибавить, но для этого мне нужно провести больше матчей», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.

Long may we see @RafaelNadal on Rod Laver Arena!



The World No.1 speaks after progressing through to the second round. #AusOpenpic.twitter.com/F9YaRO1XZV — #AusOpen (@AustralianOpen) 15 января 2018 г.

Вылет Макаровой

К сожалению, не всем российским теннисистам удалось пробиться во второй круг. Пожалуй, самое обидное поражение потерпела Екатерина Макарова. Она не справилась с 43-й ракеткой планеты Ириной Бегу. Встреча складывалась для россиянки весьма успешно, и она шла к тому, чтобы одержать уверенную победу. Екатерина взяла первый сет со счётом 6:3 и вела 4:0 во втором.

Однако и здесь всё решили излишние эмоции. Макарова отдала румынке один гейм, не сумела подать на матч, затем не справилась с нервами. В результате Бегу, как и Павлюченкова, выиграла шесть геймов подряд и вытащила уже практически проигранную встречу.

После небольшого перерыва Екатерине удалось вновь завладеть преимуществом. Макарова опять оказалась в шаге от победы — 5:2, а при счёте 5:3 подавала на матч, но не справилась со своей задачей. Бегу спаслась в безнадёжной ситуации, почувствовала уверенность в своих силах и довела дело до итоговой победы — 8:6. Решающим стал 13-й гейм на подаче Макаровой. Он затянулся более чем на десять минут. Бегу удалось завершить его в свою пользу лишь с шестой попытки, а затем и подать на матч.

Поражение потерпел и опытный Михаил Южный. Россиянин не сумел взять ни одного сета в матче уругвайцем Пабло Куэвасом. При этом Южный имел хорошую возможность выиграть первую партию, но уступил на тай-брейке.

Сенсации

Но тяжелее всего пришлось по итогам дня американским теннисистам, которые потерпели целый ряд болезненных поражений. Во-первых, пришлось зачехлить ракетку пятой сеяной турнира Уильмс-старшей. Винус не справилась с 20-летней швейцаркой Белиндой Бенчич — 3:6, 5:7.

Любопытно, что всего в третий раз с 1998 года ни одной из сестёр Уильямс не окажется во втором круге турнира Большого шлема. Серена, родившая ребёнка в прошлом году, Australian Open пропускает.

Следующий неприятный сюрприз американским болельщикам преподнесла Коко Вандевеге. Десятая сеяная турнира неожиданно уступила в двух сетах представительнице Венгрии Тимее Бабош — 6:7, 2:6. Позже выяснилось, что Вандевеге вышла на корт не до конца здоровой. По словам Коко, на протяжении четырёх последних дней она вообще не могла тренироваться, а на корте испытывала трудности с дыханием.

В результате первый день турнира закончился для американских теннисистов полной катастрофой. Лишь трое из них смогли пробиться в следующий круг — Райан Харрисон, Маккензи Макдональд и Николь Гиббз. Зато сразу 12 человек потерпели поражение. Этот день стал по-настоящему чёрным для американского тенниса.

Kevin King's loss completes the maudlin Monday for US tennis: 3-12.



US men went 2-3; US women went a shocking 1-9.



#5 Venus❌

#8 Sock❌

#10 Vandeweghe❌

#13 Stephens❌

#16 Isner❌

Bellis❌

Brady❌

Falconi❌

Kenin❌

K.King❌

Riske❌

Townsend❌



Gibbs✅

Harrison✅

McDonald ✅ — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 15 января 2018 г.

Яркий дебют

А вот теннисисты, представляющие страны бывшего СССР, выступили не в пример удачнее американцев. Денис Истомин (Узбекистан), Николоз Басилашвили (Грузия), Александр Долгополов, Марта Костюк, Элина Свитолина и Катерина Бондаренко (все — Украина), Елена Остапенко (Латвия), Кайа Канепи и Анна Контавейт (обе — Эстония) — все они одержали победы.

Прошли дальше и Денис Шаповалов, представляющий Канаду, и выступающая за Австралию Дарья Гаврилова. Если с соперником Денис в итоге справился, то с бананом в одной из игровых пауз — нет. Очистить фрукт спортсмену так и не удалось — видимо, слишком устали руки.

Наиболее ярко из представительниц постсоветского пространства проявила себя 15-летняя Костюк. Марта дебютировала на турнирах «Болшого шлема» и сразу же получила в соперницы сеяную китаянку Пэн Шуай. Однако украинка продемонстрировала, что на её возраст оппоненткам смотреть не стоит. Костюк уверенно переиграла Шуай, отдав ей лишь четыре гейма — 6:2, 6:2. В следующем круге молодая теннисистка встретится с обладательницей wild-card Оливией Роговской.

Лёгкую победу одержала и лидер украинской команды четвёртая сеяная турнира Элина Свитолина. Она в двух сетах переиграла сербку Ивану Йорович — 6:3, 6:2. В следующем матче уроженка Одессы встретится с Катержиной Синяковой.

Цифры

Отправив домой американку Софью Кенин, немка Юлия Гёргес одержала 15-ю победу подряд на турнирах WTA. Но на пресс-конференции она не стала акцентировать на этом внимание: «15 побед подряд — это лишь число. Приятно, что у меня такая серия, но я концентрируюсь на каждом матче и стараюсь прибавлять». К слову, Бенчич, о которой сказано выше, выиграла и вовсе в 16-й раз подряд.

With her win over Venus Williams, @BelindaBencic has now won 16 straight matches.



How far can she go at #AusOpen 2018? pic.twitter.com/XVbXIV6NjO — #AusOpen (@AustralianOpen) 15 января 2018 г.

Потрясающий теннисный концерт дали зрителям аргентинец Диего Шварцман и серб Душан Лайович, пробывшие на корте 239 минут. Теннисист из Южной Америки взял верх в пяти сетах — 2:6, 6:3, 5:7, 6:4, 11:9. При этом Шварцман дважды уступал в счёте по партиям.

Отказ

К сожалению, не сможет сыграть на Australian Open Маргарита Гаспарян. В первом круге она должна была встретиться с соотечественницей Анной Блинковой. Россиянка не выйдет на корт из-за травмы плеча. В основной сетке Гаспарян заменит американка Бернарда Пера, потерпевшая поражение в финале квалификации.

Фаворит

Стартового поединка Роджера Федерера на Australian Open ждут с большим интересом. По мнению специалистов, именно он является главным фаворитом турнира. На американском портале ESPN все пять экспертов портала (в их число входят 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Крис Эверт и чемпион «Ролан Гаррос» в парном разряде Патрик Макинрой) единогласно назвали швейцарца основным претендентом на победу. Сам Роджер себя таковым не считает.

«Не думаю, что 36-летний теннисист должен быть фаворитом турнира. Так не должно быть. Поэтому я чувствую себя расслабленно на этой поздней стадии карьеры», — отметил Федерер.

Откровения

С огромным интересом болельщики ожидают возвращения на корт экс-первой ракетки планеты Новака Джоковича, который не играл более полугода. Серб рассказал, как изменил свою подачу после травмы локтя.

«Я работал над движением во время подачи. Безусловно, это был один из элементов игры, нуждавшихся в изменении из-за моих проблем с локтем... Есть некоторые изменения, которые позволят мне подавать эффективно и при этом снизить нагрузку на локоть», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Также Новак продолжает бороться за повышение призовых для теннисистов. Так, по информации СМИ, в преддверии Australian Open он выступил перед коллегами, отметив в своей речи, что теннисисты зарабатывают куда меньше представителей других популярных видов спорта. Сербский спортсмен призвал создать специальный профсоюз, который будет заниматься этим вопросом.

Скандал

Australian Open не успел начаться, как на турнире случился первый скандал. Знаменитая американская теннисистка Билли Джин Кинг, являющаяся борцом за равноправие мужчин и женщин, призвала переименовать арену, названную в честь победительницы 62 турниров «Большого шлема» Маргарет Корт. Дело в том, что она активно выступает против однополых браков, а недавно заявила, что дети трансгендеров рождены от дьявола. Это стало последней каплей для Кинг.

«Если бы я играла сегодня, то не стала бы выходить на этот корт. И я больше не считаю, что арена должна носить её имя. Старалась спокойно относиться ко всему, что говорит Корт, но в последнее время она сказала много оскорбительных вещей против моего сообщества. Я лесбиянка. Понимаю, что не так просто убрать её имя с корта, но считаю, это нужно сделать. Мы все дети Господа», — приводит слова Кинг New York Times.

Жеребьёвка пар

Тем временем на Australian Open состоялась жеребьёвка парного разряда. В мужской части сетки из россиян самых тяжёлых соперников получили Даниил Медведев и Евгений Донской. В первом же круге они встретятся с легендарными братьями Бобом и Майком Брайанами. Другой российский дуэт Михаил Елгин и Андрей Рублёв начнут турнир матчем с хозяевами кортов Люком Сэвиллом и Максом Пёрселлом, но уже в следующем круге могут встретиться с первой парой планеты поляком Лукашем Куботом и бразильцем Марсело Мело.

В женской части сетки Макарова и Елена Веснина померятся силами с канадкой Эжени Бушар и американкой Слоан Стивенс, которая уже вылетела из одиночного разряда.

Шансы Шараповой

С большим интересом российские болельщики ждут выхода на австралийские корты и Марии Шараповой, которая в преддверии турнира опустилась в чемпионской гонке WTA с 26 на 38-е место. Любопытно, что букмекеры считают россиянку одной из фавориток Australian Open. Так, в одной из крупнейших контор на её победу можно поставить с коэффициентом 11 к 1. Меньше можно заработать лишь на успехе Симоны Халеп, Элины Свитолиной и Анжелики Кербер (на них можно поставить с коэффициентом 8,0)

Наконец, в уже упомянутом опросе ESPN сразу два эксперта назвали Шарапову главной «тёмной лошадкой» турнира — Крис Эверт и чемпион US Open в паре и обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной ЮАР Клифф Дрисдейл.

Юмор дня

Британец Энди Маррей, в начале января перенёсший операцию на бедре, с юмором и тоской отреагировал на своё неучастие в Australian Open.

«Когда проснулся на следующий день после жеребьёвки и вспомнил, что тебя нет в сетке», — написал Энди на своей страничке в Twitter.