Касаткина вышла во второй круг Australian Open

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над словачкой Анной Шмидловой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу 20-летней россиянки.

Следующей соперницей Касаткиной станет полячка Магда Линетт.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова опустилась на 48-е место в мировом рейтинге теннисисток по версии WTA.