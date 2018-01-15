Касаткина вышла во второй круг Australian Open
Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над словачкой Анной Шмидловой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу 20-летней россиянки.
Следующей соперницей Касаткиной станет полячка Магда Линетт.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова опустилась на 48-е место в мировом рейтинге теннисисток по версии WTA.
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