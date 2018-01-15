Шарапова опустилась на 48-е место в мировом рейтинге теннисисток по версии WTA
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, лидерство сохранила румынка Симона Халеп, за ней расположилась датчанка Каролин Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса — на третьем месте. Украинка Элина Свитолина четвёртая, а пятая — американка Винус Уильямс.
Лучшей из россиянок осталась Светлана Кузнецова, занявшая 14-е место.
Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина потеряли две позиции, опустившись на 18-е и 19-е места соответственно.
Дарья Касаткина переместилась на 25-ю строчку. Екатерина Макарова поднялась на 31-ю позицию.
Мария Шарапова опустилась с 47-го места на 48-е.
Наталья Вихлянцева осталась 63-й, а Екатерина Александрова поднялась с 95-й на 92-ю позицию.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев поднялся на 53-ю строчку мирового рейтинга теннисистов ATP.