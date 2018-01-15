Медведев поднялся на 53-ю строчку мирового рейтинга теннисистов ATP
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, лидирует испанец Рафаэль Надаль. Второе место занимает швейцарец Роджер Федерер. На третьей строчке расположился болгарин Григор Димитров. Немец Александр Зверев четвёртый, а пятый — австриец Доминик Тим.
Лучшим среди россиян остаётся Андрей Рублёв, занимающий 32-е место. Карен Хачанов поднялся с 48-го на 47-е место.
Победитель турнира в Сиднее Даниил Медведев переместился с 84-й на 53-ю позицию.
Евгений Донской опустился на 72-е место, а Михаил Южный поднялся на 90-ю строчку рейтинга.
Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Давида Феррера и вышел во второй круг Australian Open.