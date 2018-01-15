Рублёв обыграл Феррера и вышел во второй круг Australian Open

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над испанцем Давидом Феррером в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча продолжалась 3 часа 50 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:7, 6:2, 6:7, 6:2 в пользу россиянина.

Следующим соперником Рублёва станет либо киприот Маркос Багдатис, либо представитель Индии Юки Бхамбри.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119