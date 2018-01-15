Рублёв обыграл Феррера и вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над испанцем Давидом Феррером в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча продолжалась 3 часа 50 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:7, 6:2, 6:7, 6:2 в пользу россиянина. Следующим соперником Рублёва станет либо киприот Маркос Багдатис, либо представитель Индии Юки Бхамбри. Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open.