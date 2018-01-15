Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open

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Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над украинкой Екатериной Козловой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Во втором круге Павлюченкова сыграет либо со швейцаркой Викторией Голубич, либо с другой представительницей Украины — Катериной Бондаренко.

Ранее сообщалось, что Белинда Бенчич победила Винус Уильямс на старте Australian Open.

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