Швейцарская теннисистка Бенчич победила Винус Уильямс на старте Australian Open
Швейцарка Белинда Бенчич вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче первого круга Бенчич в двух сетах обыграла американку Винус Уильямс. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:5.
Следующий соперницей швейцарской теннисистки станет либо представительница Таиланда Луксика Кумкхум, либо шведка Юханна Ларссон.
Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова и Михаил Южный не смогли преодолеть барьер первого круга Australian Open.
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