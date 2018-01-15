Швейцарская теннисистка Бенчич победила Винус Уильямс на старте Australian Open

Швейцарка Белинда Бенчич вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче первого круга Бенчич в двух сетах обыграла американку Винус Уильямс. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Следующий соперницей швейцарской теннисистки станет либо представительница Таиланда Луксика Кумкхум, либо шведка Юханна Ларссон.

Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова и Михаил Южный не смогли преодолеть барьер первого круга Australian Open.