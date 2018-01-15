Макарова и Южный не смогли преодолеть барьер первого круга Australian Open

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Россияне Екатерина Макарова и Михаил Южный потерпели поражения в матчах первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Макарова в трёх сетах уступила румынке Ирине Бегу со счётом 3:6, 6:4, 8:6.

Южный также в трёх партиях проиграл уругвайцу Пабло Куэвасу. Матч, продолжавшийся 2 часа 23 минуты, завершился со счётом 6:7, 3:6, 5:7.

Ранее сообщалось, что россиянки Анна Блинкова и Анна Калинская пробились в основную сетку Australian Open.

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